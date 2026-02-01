Recherche
NBA

Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer

NBA - Près d'un mois après sa dernière apparition, Zaccharie Risacher n'a pas empêché Atlanta de s'incliner dans l'Indiana pour son retour aux affaires. Le Français est resté discret, tout l'inverse de Rudy Gobert avec Minnesota face à Memphis. On fait le point !
|
00h00
Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer

Zaccharie Risacher n’a pas empêché Atlanta de perdre pour son retour, contre Indiana.

Crédit photo : Brett Davis-Imagn Images

Après trois semaines d’absence, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) était de retour ce samedi soir avec Atlanta ! Le numéro 1 de la Draft NBA 2024 était sur la touche depuis le 8 janvier, date à laquelle il avait contracté une contusion osseuse au genou gauche. S’il a pu endosser de nouveau son rôle de titulaire, l’ancien Burgien n’a toutefois pas empêché la déroute géorgienne face à Indiana, qui bataille pourtant pour le pire bilan de la Ligue en vue de la Draft.

De leur côté, avec des temps de jeu différents, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) et Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) ont tous les deux participé au beau succès de Minnesota dans le Tennessee, face à une équipe B de Memphis. Les intérieurs tricolores étaient à l’honneur après le duel entre Victor Wembanyama et Moussa Diabaté très tôt dans la soirée. On fait le point !

LIRE AUSSI

Risacher de retour, mais toujours restreint

Absent depuis le 8 janvier, Zaccharie Risacher a enfin pu reporter la tunique d’Atlanta ce samedi, à l’occasion du déplacement perdu dans l’Indiana 129-124. Le Français était touché par une contusion au genou gauche, l’empêchant de tenir sa place, jusqu’à un retour progressif en passant par la case G-League. Complétant son processus de soin, l’international tricolore a retrouvé le cinq majeur géorgien face aux Pacers, mais il a également retrouvé un rôle très strict dans l’animation de Quin Snyder.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
7
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
IND
129 124
ATL
LIRE AUSSI

Toujours attendu sur des phases de transition rapide sans aller disputer le rebond par exemple, l’ancien Burgien a vu son rendement nettement amoindri par une défense d’Indiana bien regroupée. Son duel face à Ben Sheppard a tourné en faveur de l’Américain, qui a limité l’ancien numéro 1 de draft à 7 points à 3/5 aux tirs et 3 rebonds, en 22 minutes sur le parquet.

Le transfert de Trae Young ne semble pour l’heure pas donner plus de minutes au Français, à qui C.J. McCollum et Corey Kispert cède du terrain à son insu. Le nom de Risacher était d’ailleurs associé à certaines rumeurs de transferts, notamment vers Dallas en échange de Anthony Davis. Le fin mot de l’histoire sera connu d’ici le 5 février, date de la deadline des transferts en NBA.

LIRE AUSSI

Gobert sans partage dans la raquette de Memphis

La dynamique est loin d’être similaire dans le Minnesota, où Rudy Gobert continue match après match à avoir son importance dans les succès des Timberwolves. En déplacement à Memphis, les Loups ont tranquillement disposé des Grizzlies 114-131, face à une équipe dépourvue de Ja Morant ou encore Jaren Jackson Jr.. Difficile donc de demander au rookie Cedric Coward ou à Jock Landale de donner le change à Rudy Gobert, qui n’a fait qu’une bouchée de ses vis-à-vis.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
9
PTS
16
REB
0
PDE
Logo NBA
MEM
114 131
MIN

 

Le Saint-Quentinois a passé 31 minutes sur le terrain, le temps pour lui de compiler 9 points à 4/8 aux tirs dont une friandise manquée à 3-points (0/1) en première intention. Le pivot est resté sans partage avec les rebonds, en en captant 16 dont 11 défensifs. Rassurés, les Timberwolves ont ensuite pu s’adonner à leur jeu radicalement offensif, mené d’une main de maître pas Anthony Edwards (33 points) et Julius Randle (27 points).

 

Joan BERINGER
Joan BERINGER
2
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
MEM
114 131
MIN

L’autre Français de l’effectif Joan Beringer a lui aussi participé à la fête, dans les cinq minutes de jeu qui lui étaient imparties. Le temps pour lui d’inscrire 2 points sur son seul tir tenté. Maigres victuailles mais l’Alsacien dispose clairement d’une place dans la rotation de Chris Finch, qui n’hésite pas à faire appel à lui contrairement à l’ancien numéro 8 de la Draft Rob Dillingham.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
