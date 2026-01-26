Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League

Absent des parquets depuis son match record de la saison le 7 janvier, avec 25 points inscrits, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) se rapproche d’un retour à la compétition. Touché par une contusion osseuse au genou gauche, l’ailier français a été officiellement envoyé en G-League par les Atlanta Hawks, une étape classique dans le cadre d’une reprise contrôlée après blessure.

Un passage en G-League avant tout médical

En première lecture, voir Zaccharie Risacher envoyé en G-League peut prêter à confusion, voire nourrir l’idée d’une saison plus compliquée que la précédente en NBA. Mais dans les faits, ce type de mouvement est fréquent pour des joueurs – même importants – en phase de retour après blessure, afin de retrouver du rythme et du contact sans pression immédiate de résultats.

Atlanta a ainsi affecté le Lyonnais à sa franchise affiliée, les College Park Skyhawks, évoluant en G-League. Une décision qui s’inscrit pleinement dans son protocole de réathlétisation.

Atlanta prépare son retour progressivement

Les Hawks ont confirmé que cette décision s’inscrivait dans le suivi médical du joueur, alors qu’un point officiel sur son état est attendu. Le communiqué du club est clair sur l’intention :

The Atlanta Hawks announced today that forwards Asa Newell and Zaccharie Risacher have been assigned to the College Park Skyhawks. — Hawks PR (@HawksPR) January 25, 2026

Selon la franchise géorgienne, ce passage en G-League intervient alors que le staff médical poursuit l’évaluation de l’évolution de la contusion osseuse au genou gauche de l’ailier français, avec l’objectif de le réintégrer dans de bonnes conditions.

Une étape logique dans son développement NBA

Pour un joueur du calibre de Risacher, ce détour par la G-League ne remet pas en cause son statut au sein des Atlanta Hawks. Il s’agit avant tout d’un outil de travail, utilisé régulièrement par les franchises NBA pour sécuriser le retour de joueurs clés.

À mesure que sa condition physique se rapproche de la normale, cette reprise du collectif marque une étape importante vers un retour prochain sur les parquets NBA, là où Atlanta aura besoin de son impact des deux côtés du terrain pour aller chercher une qualification au play-in.