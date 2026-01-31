Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !

L’horaire particulier peut partiellement expliquer la triste prestation de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans), ce samedi soir. Alors que la Caroline du Nord, et une grande partie des Etats-Unis, traverse une énorme tempête de neige, les Charlotte Hornets de Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) ont refroidi les San Antonio Spurs 111-106, dans une rencontre avancée à midi heure locale pour contrer les caprices météorologiques.

Le meilleur intérieur français du match était clairement le second, qui a su contenir « Wemby » dans ce qui restera comme l’un de ses pires matchs depuis un moment. Moussa Diabaté et les siens confirment leur bonne forme actuelle, et signent une sixième victoire de suite.

6 STRAIGHT WINS FOR THE HORNETS 🔥 pic.twitter.com/7OcaWIN6RI — NBA (@NBA) January 31, 2026

Moussa Diabaté plus fort que Victor Wembanyama

Intense à tous les instants, Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) a nettement participé au nouveau succès de Charlotte. Preuve en est : c’est lui qui détient le meilleur plus/minus de la rencontre avec 19. L’athlétique intérieur a signé 12 points à 6/9 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes en 32 minutes, avec une place centrale dans le système de Charles Lee. En plus de ses 2 contres, son impact défensif a dépassé le cadre des statistiques, gênant parfaitement Victor Wembanyama et les Spurs.

MOUSSA DIABATÉ 🇫🇷 😤 🐝 12 Points

🐝 6/9 FG

🐝 6 Assists

🐝 2 Blocks

🐝 @Hornets WIN

🐝 +/- 19 (meilleur total du match) Quel match du pivot frenchie ! pic.twitter.com/lEVui70cfT — NBA France (@NBAFRANCE) January 31, 2026

Car si les éloges peuvent pleuvoir sur Diabaté, il sera difficile d’en faire autant pour Victor Wembanyama. Contenu comme rarement, le Français n’a jamais semblé trouver le rythme, gêné par son compatriote et peut-être aussi par l’horaire inhabituel du match. Ses 16 points à 6/15 aux tirs témoignent de l’excellent match défensif de Diabaté sur son vis-à-vis, qui a coupé les accès au panier et les connexions texanes vers « Wemby ».

Victor Wembanyama : 16 points on 6-15 shooting, 0-3 from 3, 4-4 from the FT line & 8 rebounds in 31 minutes pic.twitter.com/xUAGR7Nlms — Lee Harvey (@Sayian_Warrior) January 31, 2026

Dixième de l’Est, Charlotte se rapproche petit à petit de la zone de playin/playoffs de sa conférence avec une sixième victoire de suite. De leurs côtés, les Spurs nagent dans l’inconstance depuis plusieurs matchs. Leur deuxième place à l’Ouest est cédée aux Denver Nuggets, qui comptent une victoire de plus.