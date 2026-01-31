Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors

Les Detroit Pistons ont créé la surprise en s’imposant 131-124 face aux Golden State Warriors à San Francisco, portés par une performance exceptionnelle de Cade Cunningham. Le meneur des Pistons a compilé 29 points et 11 passes décisives, orchestrant parfaitement l’attaque de son équipe lors de cette victoire de prestige.

Une première mi-temps record pour Detroit

Les Pistons ont pris les devants dès l’entame de match, infligeant 77 points en première période aux Warriors – le plus grand nombre de points encaissés par Golden State sur une mi-temps cette saison. Detroit a shooté à un pourcentage remarquable de 76% (19 sur 25) lors du premier quart-temps, prenant rapidement le contrôle de la rencontre.

Jalen Duren a parfaitement secondé Cunningham avec 21 points et 13 rebonds, tandis que Duncan Robinson a ajouté 15 points. Cette performance collective a permis aux Pistons de compléter un back-to-back difficile après leur défaite 114-96 jeudi à Phoenix.

Stephen Curry freiné par une blessure au genou

Du côté des Warriors, Stephen Curry a marqué 23 points pour son quatrième match consécutif à plus de 20 points, mais a dû quitter la rencontre en raison d’une douleur au genou droit. Le double MVP a été particulièrement gêné par le marquage d’Ausar Thompson, ne shootant qu’à 7 sur 16 en trois quart-temps.

Draymond Green a contribué avec 15 points, sept passes et sept rebonds, récoltant au passage sa 10ème faute technique de la saison. L’ancien DPOY a franchi la barre des 8 000 points en carrière et dépassé Joe Fulks pour la 16ème place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la franchise.

Malgré une tentative de remontée typique en troisième quart-temps, réduisant un écart de 20 points à un seul chiffre, les Warriors ont été plombés par leurs 18 balles perdues, converties en 31 points par Detroit. Gui Santos a égalé son record saisonnier avec 16 points, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite à domicile.

Cette victoire permet aux Pistons de remporter sept de leurs neuf derniers matchs, confirmant leur progression cette saison.