Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

« Au-delà des espérances », Nanterre « a peut-être changé d’ambitions » cette saison, au cœur d’une série de victoires historique

Betclic ELITE - Invaincu depuis six matchs, Nanterre continue de repousser les limites de ce qui lui semblait possible en début de saison. De quoi rehausser les objectifs du groupe fonctionnant à merveille, dont Paul Lacombe s'est fait le porte-parole.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Au-delà des espérances », Nanterre « a peut-être changé d’ambitions » cette saison, au cœur d’une série de victoires historique

Nanterre revoit ses ambitions à la hausse, avec les succès qui s’enchaînent et un groupe qui vit bien.

Crédit photo : Julie Dumélié

12 victoires en 18 matchs. À l’aube d’un mois de février dont il pourrait ressortir avec un premier trophée potentiel en Leaders Cup (20 au 22 février), Nanterre ne cesse d’impressionner les observateurs. Les recrutements de l’été, à commencer par celui du coach Julien Mahé, ont immédiatement porté leurs fruits.

Lors de la réception de Chalon à Maurice Thorez, les Franciliens ont d’ailleurs réalisé un petit exploit dans l’histoire récente du club. En effet, Nanterre a prolongé sa série d’invincibilité à 6 matchs, du jamais vu depuis cinq ans ! Si Julien Mahé trouve des raisons à ce succès, Paul Lacombe a pour sa part avoué sa surprise quant à la si bonne entente du groupe, dans des propos rapportés par Julien Nief sur le site du club.

LIRE AUSSI

« Le pari que 10 bons mecs ensemble,
ça peut faire un groupe qui fonctionne »

Pour Julien Mahé, le succès de cette saison passe d’abord par une intersaison gérée avec brio, où les profils conservés et recrutés ont été minutieusement sélectionnés. On attache énormément d’importance aux qualités humaines des joueurs, insiste le technicien, c’est pour cela que l’on est souvent assez lent sur le recrutement. « On prend le pari que 10 bons mecs ensemble, ça peut faire ensuite un groupe qui fonctionne ». Pari payant pour l’heure : Nanterre est dauphin de Monaco en Betclic ELITE, qualifié pour la Leaders Cup, et toujours en lice en Coupe de France.

LIRE AUSSI

Ce « groupe de bosseurs à l’écoute et très sérieux » nourrit lui-même ses propres ambitions, avec un appétit toujours plus grand au fil des semaines. « Aujourd’hui, on est au-delà de nos espérances », avoue Paul Lacombe en conférence de presse. Heureux « d’être ensemble et de jouer ensemble », le vétéran francilien et ses coéquipiers regardent désormais vers le haut, et ne s’en cachent pas. « On commence à mettre la barre haute et forcément, les ambitions ont peut-être changé », laisse-t-il ouvert.

LIRE AUSSI

Ces ambitions pourraient-elles leur permettre de jouer sur tous les tableaux ? À titiller les cadors annoncés du championnat ? Prendre le meilleur sur le top 8 de la Leaders Cup à Poitiers ? Faire de la Coupe de France un objectif central dans la course aux trophées ? Le chemin du printemps sera pavé de plusieurs objectifs pour Nanterre, dont la mécanique semble huilée quel que soit le scénario des matchs. « Même dans certaines défaites, on prend énormément de plaisir à jouer pour cette équipe », avoue Paul Lacombe.

LIRE AUSSI
Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d’être décalé !
Betclic ELITE
00h00« Au-delà des espérances », Nanterre « a peut-être changé d’ambitions » cette saison, au cœur d’une série de victoires historique
Liga Endesa
00h00Le champion de France 2018 Justin Cobbs au renfort de Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
Betclic ELITE
00h00Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy
Betclic ELITE
00h00Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Kenny Pohto un petit tour et puis s’en va
Thomas Heurtel a régalé vendredi soir avec 12 passes décisives en 22 minutes
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel régale en EuroLeague : 12 passes décisives, un record personnel cette saison
Chrystel Ongenda prend du galon
NM1
00h00Assistante-coach d’Orchies, Chrystel Ongenda prend un poste de sélectionneur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d’être décalé !
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
1 / 0