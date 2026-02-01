« Au-delà des espérances », Nanterre « a peut-être changé d’ambitions » cette saison, au cœur d’une série de victoires historique

12 victoires en 18 matchs. À l’aube d’un mois de février dont il pourrait ressortir avec un premier trophée potentiel en Leaders Cup (20 au 22 février), Nanterre ne cesse d’impressionner les observateurs. Les recrutements de l’été, à commencer par celui du coach Julien Mahé, ont immédiatement porté leurs fruits.

Lors de la réception de Chalon à Maurice Thorez, les Franciliens ont d’ailleurs réalisé un petit exploit dans l’histoire récente du club. En effet, Nanterre a prolongé sa série d’invincibilité à 6 matchs, du jamais vu depuis cinq ans ! Si Julien Mahé trouve des raisons à ce succès, Paul Lacombe a pour sa part avoué sa surprise quant à la si bonne entente du groupe, dans des propos rapportés par Julien Nief sur le site du club.

« Le pari que 10 bons mecs ensemble,

ça peut faire un groupe qui fonctionne »

Pour Julien Mahé, le succès de cette saison passe d’abord par une intersaison gérée avec brio, où les profils conservés et recrutés ont été minutieusement sélectionnés. On attache énormément d’importance aux qualités humaines des joueurs, insiste le technicien, c’est pour cela que l’on est souvent assez lent sur le recrutement. « On prend le pari que 10 bons mecs ensemble, ça peut faire ensuite un groupe qui fonctionne ». Pari payant pour l’heure : Nanterre est dauphin de Monaco en Betclic ELITE, qualifié pour la Leaders Cup, et toujours en lice en Coupe de France.

Ce « groupe de bosseurs à l’écoute et très sérieux » nourrit lui-même ses propres ambitions, avec un appétit toujours plus grand au fil des semaines. « Aujourd’hui, on est au-delà de nos espérances », avoue Paul Lacombe en conférence de presse. Heureux « d’être ensemble et de jouer ensemble », le vétéran francilien et ses coéquipiers regardent désormais vers le haut, et ne s’en cachent pas. « On commence à mettre la barre haute et forcément, les ambitions ont peut-être changé », laisse-t-il ouvert.

Ces ambitions pourraient-elles leur permettre de jouer sur tous les tableaux ? À titiller les cadors annoncés du championnat ? Prendre le meilleur sur le top 8 de la Leaders Cup à Poitiers ? Faire de la Coupe de France un objectif central dans la course aux trophées ? Le chemin du printemps sera pavé de plusieurs objectifs pour Nanterre, dont la mécanique semble huilée quel que soit le scénario des matchs. « Même dans certaines défaites, on prend énormément de plaisir à jouer pour cette équipe », avoue Paul Lacombe.