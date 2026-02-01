Thomas Heurtel régale en EuroLeague : 12 passes décisives, un record personnel cette saison

Ce vendredi 30 janvier, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a confirmé qu’il retrouvait progressivement du rythme. Dans la courte défaite de l’ASVEL contre le Panathinaikos Athènes (78-79) à la LDLC Arena, le meneur français a réalisé sa meilleure performance de la saison en passes décisives avec 12 unités. Jusqu’ici limité à 9, le natif de Béziers, qui a grandi du côté d’Agde dans l’Hérault avant de jouer à Montpellier puis au centre de formation de l’Élan Béarnais, a montré qu’il retrouvait peu à peu ses sensations au plus haut niveau européen.

Un duel de meneurs vétérans à la LDLC Arena

Opposé à Kostas Sloukas (1,90 m, 36 ans), MVP de la journée avec 36 d’évaluation, Thomas Heurtel a tenu la comparaison dans ce duel de meneurs de 36 ans. En seulement 22 minutes de jeu, il a compilé 8 points et 12 passes décisives. S’il a parfois eu le capot qui fume, comme en témoignent ses 5 balles perdues, l’ancien international français a su dynamiser l’attaque villeurbannaise, notamment en deuxième mi-temps.

Il s’est particulièrement illustré dans sa connexion avec Bastien Vautier (14 points en 14 minutes en deuxième mi-temps) à l’intérieur, multipliant les passes millimétrées pour maintenir l’ASVEL au contact jusqu’au bout.

Une performance parmi les meilleures de la saison en EuroLeague

Avec ces 12 passes décisives, Thomas Heurtel a égalé la troisième meilleure performance de la saison en EuroLeague dans cet exercice. Seuls McKinley Wright IV (15 passes avec Dubaï) et Nick Weiler-Babb (13 avec l’Anadolu Efes Istanbul) ont fait mieux cette saison. Un chiffre qui illustre l’impact retrouvé du meneur français dans l’organisation offensive.

Un rôle à prendre dans une ASVEL en transition

Alors que Nando De Colo a quitté le club pour le Fenerbahçe Istanbul début janvier et que Glynn Watson Jr a été fantomatique ce vendredi (-9 d’évaluation), l’ASVEL a besoin d’un Thomas Heurtel en pleine possession de ses moyens. Longtemps attendu après son retour à la compétition mi-novembre, le meneur de bientôt 37 ans commence à trouver son rythme. Dans un effectif en mutation, cette montée en puissance est de bon augure pour la suite de la saison européenne et domestique.