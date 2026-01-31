Recherche
Betclic ELITE

L’ancien Manceau Abdoulaye Ndoye gâche le retour de Guillaume Vizade sur le banc du MSB !

Betclic ELITE – Frôlant le triple-double face à son ancienne équipe, Abdoulaye Ndoye a largement contribué au succès de Strasbourg au Rhénus contre le MSB, qui retrouvait son entraîneur principal Guillaume Vizade sur le banc.
|
00h00
L’ancien Manceau Abdoulaye Ndoye gâche le retour de Guillaume Vizade sur le banc du MSB !

Abdoulaye Ndoye a joué un mauvais tour au Mans pour le retour de Guillaume Vizade.

Crédit photo : Philippe Gigon

L’affiche avait tout pour faire rêver les suiveurs de basket français, et celle-ci n’a pas déçu ! Dans un Rhénus toujours difficile à aborder pour ses visiteurs, Strasbourg recevait des Manceaux gangrénés par les blessures, celles de Wilfried Yeguete et Ugo Doumbia s’ajoutant aux absences de plus longue date de Jonathan Jeanne et Léopold Delaunay. 

Dans cette période d’évolution tactique forcée, le MSB accueillait tout de même un retour, et pas des moindres : Guillaume Vizade. Le technicien, qui a récemment accueilli un heureux événement avec sa compagne, retrouvait le banc du MSB après l’intérim assuré d’une main de maître par Antoine Mathieu en BCL, malgré des résultats difficiles en championnat. Son retour n’a toutefois pas empêché Le Mans de s’incliner une troisième fois de suite en championnat, frustré par son ex Abdoulaye Ndoye (103-96).

– Journée 18
Bastien Grasshoff étincelant, mais insuffisant

Face aux nombreuses absences, la confiance mancelle était renouvelée en Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans), aligné dans le cinq majeur aux côtés de Trevor Hudgins. Un choix payant puisque le jeune meneur/arrière était le meilleur marqueur du MSB à la pause, avec 10 points. Son apport épousait parfaitement les besoins du collectif de Guillaume Vizade, pour tenir bon face aux individualités strasbourgeoises (46-46, 20’).

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
10
PTS
0
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
103 96
MSB

Abdoulaye Ndoye impitoyable avec son ex

Malgré le record de Ben Gregg en Betclic ELITE (21 points), les Strasbourgeois n’avaient pas su se défaire de Manceaux toujours accrocheurs après trois quarts-temps (72-72, 30’). Il a fallu attendre un bon momentum dans les trois premières minutes du dernier quart-temps pour voir une tendance se dessiner. Profitant de quelques maladresses sarthoises, la SIG a d’abord pris quatre, puis six points d’avance, alors que le MSB rentrait dans la pénalité à six minutes du buzzer.

Abdoulaye NDOYE
Abdoulaye NDOYE
12
PTS
8
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
103 96
MSB

Cela a profité à l’ancien de la maison mancelle Abdoulaye Ndoye notamment, auteur de 12 points, 8 rebonds et 9 passes points face à son ex. Mais aussi à Mike Davis Jr. Jusqu’alors très discret (6 points), l’Américain termine la rencontre avec 19 points, dont la plupart au moment de faire la décision. Strasbourg s’impose de nouveau à domicile : 103-96.

Au terme d’un match accroché, les joueurs de la SIG ont dessiné une victoire tardive face à une équipe mancelle dont la défense a fini par craquer dans les dix dernières minutes (31 points encaissés). Les SIGmen ajoutent une nouvelle victoire de choix à leur bilan excellent cette saison et passent à la 4e place du classement. Ils mettent ainsi la pression sur Paris et l’ASVEL, au bilan semblable, et qui jouent le lendemain. De leur côté, les Manceaux 7es doivent rapidement remettre les idées en place en championnat de France, où les résultats ne suivent pas la même tendance qu’en Coupe d’Europe.

Le Mans
Le Mans
Suivre

samuel92
Petite coquille dans l'article : Paris et l'ASVEL n'ont pas un bilan semblable.
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
