L’ancien Manceau Abdoulaye Ndoye gâche le retour de Guillaume Vizade sur le banc du MSB !

L’affiche avait tout pour faire rêver les suiveurs de basket français, et celle-ci n’a pas déçu ! Dans un Rhénus toujours difficile à aborder pour ses visiteurs, Strasbourg recevait des Manceaux gangrénés par les blessures, celles de Wilfried Yeguete et Ugo Doumbia s’ajoutant aux absences de plus longue date de Jonathan Jeanne et Léopold Delaunay.

Dans cette période d’évolution tactique forcée, le MSB accueillait tout de même un retour, et pas des moindres : Guillaume Vizade. Le technicien, qui a récemment accueilli un heureux événement avec sa compagne, retrouvait le banc du MSB après l’intérim assuré d’une main de maître par Antoine Mathieu en BCL, malgré des résultats difficiles en championnat. Son retour n’a toutefois pas empêché Le Mans de s’incliner une troisième fois de suite en championnat, frustré par son ex Abdoulaye Ndoye (103-96).

Bastien Grasshoff étincelant, mais insuffisant

Face aux nombreuses absences, la confiance mancelle était renouvelée en Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans), aligné dans le cinq majeur aux côtés de Trevor Hudgins. Un choix payant puisque le jeune meneur/arrière était le meilleur marqueur du MSB à la pause, avec 10 points. Son apport épousait parfaitement les besoins du collectif de Guillaume Vizade, pour tenir bon face aux individualités strasbourgeoises (46-46, 20’).

Abdoulaye Ndoye impitoyable avec son ex

Malgré le record de Ben Gregg en Betclic ELITE (21 points), les Strasbourgeois n’avaient pas su se défaire de Manceaux toujours accrocheurs après trois quarts-temps (72-72, 30’). Il a fallu attendre un bon momentum dans les trois premières minutes du dernier quart-temps pour voir une tendance se dessiner. Profitant de quelques maladresses sarthoises, la SIG a d’abord pris quatre, puis six points d’avance, alors que le MSB rentrait dans la pénalité à six minutes du buzzer.

Cela a profité à l’ancien de la maison mancelle Abdoulaye Ndoye notamment, auteur de 12 points, 8 rebonds et 9 passes points face à son ex. Mais aussi à Mike Davis Jr. Jusqu’alors très discret (6 points), l’Américain termine la rencontre avec 19 points, dont la plupart au moment de faire la décision. Strasbourg s’impose de nouveau à domicile : 103-96.

Au terme d’un match accroché, les joueurs de la SIG ont dessiné une victoire tardive face à une équipe mancelle dont la défense a fini par craquer dans les dix dernières minutes (31 points encaissés). Les SIGmen ajoutent une nouvelle victoire de choix à leur bilan excellent cette saison et passent à la 4e place du classement. Ils mettent ainsi la pression sur Paris et l’ASVEL, au bilan semblable, et qui jouent le lendemain. De leur côté, les Manceaux 7es doivent rapidement remettre les idées en place en championnat de France, où les résultats ne suivent pas la même tendance qu’en Coupe d’Europe.