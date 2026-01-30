Recherche
Basketball Champions League

Un Manceau élu joueur de la semaine en BCL

BCL - Grâce à ses 26 points à 6/9 de loin dans la victoire du MSB chez l'Hapoël Holon, David DiLeo a été élu Joueur de la semaine en BCL. C'est la première fois de la saison pour un joueur manceau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un Manceau élu joueur de la semaine en BCL

Le sniper manceau fait soulever les foules cette saison

Crédit photo : Basketball Champions League

C’est une belle récompense pour féliciter un joueur – et une équipe – qui l’ont bien mérité. À l’issue d’une nouvelle démonstration offensive du MSB dans la salle vide de l’Hapoël Holon (victoire 85-106), le sniper David DiLeo (1,98 m, 28 ans), auteur de 26 points à 6/9 à 3-points, a été élu Joueur de la semaine en BCL. Il était déjà nommé dans le cinq majeur en compagnie notamment de Grant Golden (Chalon). Mais ce sont bien les votes des fans (56%) qui l’ont consacré comme la meilleure performance de la semaine dans la compétition européenne. Son match restera en effet comme l’un des plus beaux récitals offensifs de la saison en BCL, vu comment il a déclenché ses tirs avec une rapidité et une confiance désarmantes.

– 2e Tour

Une récompense méritée

Ce n’est pas la première fois que l’ancien du Portel a un coup de chaud à 3-points. Plus tôt dans la saison, il a notamment marqué 21 points à Limoges à 6/9 de loin. Et plus tôt dans ce mois de janvier, c’est Mersin en play-in qui a fait la douloureuse expérience de son adresse extérieure (22 points à 6/12). Au tour cette fois de l’Hapoel Holon, qui est d’ailleurs l’une des équipes qui laisse le plus de tirs à 3-points à ses adversaires (30,1 par match, 4e de BCL). DiLeo n’était d’ailleurs pas le seul à avoir trouvé la mire ce soir-là, puisque les Manceaux ont shooté à 14/33 (soit 42,4%) derrière la ligne, avec notamment un 3/7 des autres shooteurs Trevor Hudgins et Johnny Berhanemeskel. Mais aucun ne l’a fait avec autant de vigueur que DiLeo.

David DILEO
David DILEO
26
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
HOL
85 106
MSB

C’est l’un des meilleurs matchs de la carrière du natif de l’Iowa. Il avait atteint par trois fois les 27 points par le passé, en Betclic ÉLITE avec Le Portel puis Le Mans, et en playoffs polonais avec Slupsk. Mais jamais sur la scène européenne, ni face à une adversité si relevée. Cela montre les progrès de DiLeo et à quel point il se sent bien au Mans, lui qui a choisi de rester une deuxième année dans un club pour la première fois depuis que sa carrière professionnelle a débuté en 2020 avec Murcie.

Ce titre de Joueur de la semaine vient récompenser cela. Le spacing qu’il apporte est extrêmement important dans le système de Guillaume Vizade. Il est d’ailleurs le troisième meilleur marqueur de l’équipe en BCL, avec 12,6 points de moyenne à 40,6% à 3-points. Le MSB est premier de son groupe I, devant Galatasaray, Vilnius et Holon.

Le Mans
Le Mans
Suivre

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.
