NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland

La blessure de Luka Dončić lors du match entre les Lakers et les Cavaliers mercredi soir relance les interrogations sur la sécurité du parquet de Cleveland. Selon Joe Vardon de The Athletic, la NBA et la franchise de l’Ohio vont examiner ensemble les modifications possibles de leur terrain surélevé.

Un incident qui ravive les préoccupations sécuritaires

L’incident s’est produit lors de la lourde défaite des Lakers (129-99) face aux Cavaliers mercredi. Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d’une apparente blessure à la jambe.

« Bien que des améliorations aient été apportées au sol de l’arène au fil des années pour résoudre ce problème, la NBA et les Cavaliers réexaminent la situation compte tenu de l’incident de la nuit dernière », a déclaré un porte-parole de la ligue jeudi, selon Vardon.

Le meneur des Lakers, cinq fois All-Star, a pu revenir en jeu avant la fin du premier quart-temps et terminer la rencontre, mais reste listé comme incertain pour le match contre Washington vendredi en raison de douleurs à la cheville.

Un parquet unique en NBA qui pose problème

Les Cavaliers sont la seule équipe NBA à évoluer sur un parquet surélevé, situé environ 25 centimètres plus haut que le reste du sol de la Rocket Arena. Cette élévation s’explique par le fait que le terrain de basket se trouve au-dessus d’une patinoire de hockey, l’arène étant partagée avec les Cleveland Monsters, équipe affiliée AHL des Columbus Blue Jackets.

« Ce n’était pas une sensation agréable, et en regardant la vidéo, je pense que j’ai eu un peu de chance », a confié Dončić après la défaite de mercredi, selon Vardon. L’entraîneur des Lakers JJ Redick s’est montré encore plus direct : « C’est absolument un danger pour la sécurité », a-t-il déclaré selon Dave McMenamin d’ESPN.

Cette configuration avait déjà causé des dégâts en novembre 2023, quand le meneur du Heat Dru Smith était tombé du parquet et avait subi une entorse du genou mettant fin à sa saison. Avec l’incident impliquant Dončić, des changements pourraient enfin voir le jour à la Rocket Arena.