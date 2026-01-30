Recherche
NBA

NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland

La NBA et les Cavaliers vont travailler sur des modifications du design de leur terrain après l'incident impliquant la star des Lakers lors de la défaite 129-99 de mercredi soir.
00h00
NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland

Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

La blessure de Luka Dončić lors du match entre les Lakers et les Cavaliers mercredi soir relance les interrogations sur la sécurité du parquet de Cleveland. Selon Joe Vardon de The Athletic, la NBA et la franchise de l'Ohio vont examiner ensemble les modifications possibles de leur terrain surélevé.

Un incident qui ravive les préoccupations sécuritaires

L'incident s'est produit lors de la lourde défaite des Lakers (129-99) face aux Cavaliers mercredi. Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.

« Bien que des améliorations aient été apportées au sol de l'arène au fil des années pour résoudre ce problème, la NBA et les Cavaliers réexaminent la situation compte tenu de l'incident de la nuit dernière », a déclaré un porte-parole de la ligue jeudi, selon Vardon.

Le meneur des Lakers, cinq fois All-Star, a pu revenir en jeu avant la fin du premier quart-temps et terminer la rencontre, mais reste listé comme incertain pour le match contre Washington vendredi en raison de douleurs à la cheville.

Un parquet unique en NBA qui pose problème

Les Cavaliers sont la seule équipe NBA à évoluer sur un parquet surélevé, situé environ 25 centimètres plus haut que le reste du sol de la Rocket Arena. Cette élévation s'explique par le fait que le terrain de basket se trouve au-dessus d'une patinoire de hockey, l'arène étant partagée avec les Cleveland Monsters, équipe affiliée AHL des Columbus Blue Jackets.

« Ce n'était pas une sensation agréable, et en regardant la vidéo, je pense que j'ai eu un peu de chance », a confié Dončić après la défaite de mercredi, selon Vardon. L'entraîneur des Lakers JJ Redick s'est montré encore plus direct : « C'est absolument un danger pour la sécurité », a-t-il déclaré selon Dave McMenamin d'ESPN.

Cette configuration avait déjà causé des dégâts en novembre 2023, quand le meneur du Heat Dru Smith était tombé du parquet et avait subi une entorse du genou mettant fin à sa saison. Avec l'incident impliquant Dončić, des changements pourraient enfin voir le jour à la Rocket Arena.

Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
