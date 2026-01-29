Recherche
NBA

LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99

Les Cavaliers infligent une lourde défaite aux Lakers lors du retour chargé en émotions de LeBron James à Cleveland. L'enfant d'Akron n'a inscrit que 11 points dans cette déroute face à son ancienne équipe.
|
00h00
LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99

Le natif d’Akron n’a pu retenir ses larmes face à l’ovation du public de Cleveland.

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

Le retour de LeBron James à Cleveland s’est transformé en cauchemar pour les Lakers, lourdement battus 129-99 par les Cavaliers mercredi soir. L’enfant d’Akron, âgé de 41 ans, a vécu l’une de ses pires performances dans sa ville natale avec seulement 11 points au compteur.

Une soirée émotionnelle pour le King

L’émotion était palpable dès le premier quart-temps lorsque les Cavaliers ont diffusé une vidéo hommage montrant les 25 points consécutifs de James lors du match 5 des finales de Conférence Est 2007 contre Detroit. Le natif d’Akron n’a pu retenir ses larmes face à l’ovation du public de Cleveland.

LIRE AUSSI

Pour la première fois en 13 déplacements à Cleveland en tant que joueur adverse, James n’a pas atteint la barre des 20 points. Il a terminé à 3/10 aux tirs, 0/3 à 3-points et 5/6 aux lancers francs en 27 minutes de jeu. Cette défaite de 30 points constitue également sa plus lourde défaite à Cleveland depuis qu’il a quitté l’Ohio.

Cleveland prend le contrôle au troisième quart-temps

Menés 57-55 à la mi-temps, les Cavaliers ont fait exploser la rencontre au troisième quart-temps en dominant les Lakers 42-22. Donovan Mitchell a mené la charge avec 25 points, accompagné par Jaylon Tyson (20 points) et De’Andre Hunter (19 points). Jarrett Allen a ajouté 17 points et 9 rebonds pour Cleveland.

Du côté des Lakers, Luka Dončić a été le seul à surnager avec 29 points, malgré une blessure à la cheville gauche qui l’a contraint à quitter temporairement le terrain au premier quart-temps. Los Angeles, qui effectue un road trip de sept matchs, affiche désormais un bilan de 3-2.

La soirée s’est terminée sur une note positive pour la famille James, avec l’entrée en jeu de Bronny James dans le quatrième quart-temps. Le fils de LeBron a gratifié le public de Cleveland d’un dunk en contre-attaque et de deux 3-points, déclenchant l’enthousiasme des supporters qui scandaient son nom.

Cette cinquième victoire consécutive permet aux Cavaliers de poursuivre leur excellente dynamique, marquant pour la 12e fois cette saison au moins 40 points dans un quart-temps. Une performance qui interroge sur l’avenir de LeBron James, agent libre cet été, et sur un possible dernier passage dans l’arène où son maillot sera un jour retiré.

