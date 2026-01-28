LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué

Un échange complexe impliquant trois équipes

Greg Swartz de Bleacher Report a imaginé un scénario d’échange à trois équipes qui permettrait ce retour historique. Dans cette proposition, Cleveland récupérerait LeBron James, son fils Bronny James et Adou Thiero. En contrepartie, les Lakers obtiendraient Lauri Markkanen et Jarrett Allen, tandis que le Jazz recevrait De’Andre Hunter, Max Strus, Sam Merrill, Lonzo Ball, Gabe Vincent et deux choix de draft des Lakers.

« James apporte la rigueur et l’expérience des playoffs dont cette équipe a besoin après trois éliminations précoces consécutives », explique Swartz. « Il y a certainement un facteur nostalgie alors que James termine sa carrière légendaire, mais le joueur de 41 ans peut réellement aider les Cavs à remporter un titre, exactement 10 ans après les avoir menés à leur premier titre de l’histoire de la franchise en 2016. »

The Cleveland Cavaliers are open to having LeBron James finish his career with them, per @mcten pic.twitter.com/4e1kc8oGVi — NBACentral (@TheDunkCentral) January 28, 2026

Cette transaction permettrait aux Cavaliers d’aligner un cinq majeur composé de Garland, Mitchell, Dean Wade, James et Mobley, tout en conservant des joueurs comme Jaylon Tyson, Larry Nance Jr., Craig Porter Jr., Tyrese Proctor et Thomas Bryant.

Des avantages financiers considérables

Au-delà de l’aspect sportif, cet échange présenterait des bénéfices financiers majeurs pour Cleveland. L’organisation se libérerait des restrictions du second apron et économiserait plus de 100 millions de dollars en salaires et luxury tax cette saison. Le contrat de James à 52,6 millions de dollars expire cet été, ouvrant la possibilité d’une renégociation à des conditions plus favorables pour l’équipe.

James, qui tourne actuellement à 24,8 points, 7,5 rebonds et 7,3 passes décisives avec 52,1% de réussite au tir ce mois-ci, pourrait apporter l’expérience nécessaire à une équipe des Cavaliers (27-20) qui peine à confirmer les attentes placées en elle cette saison. Cinquièmes de la Conférence Est, les Cavs cherchent le déclic pour retrouver leur niveau du début de saison.

Cependant, certains analystes s’interrogent sur la pertinence de bouleverser un effectif en perdant cinq joueurs pour un seul run de playoffs, même avec une légende comme LeBron James.