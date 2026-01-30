Recherche
EuroLeague

Olympiakos : Cory Joseph intègre le roster de la formation grecque, Frank Ntilikina mis de coté

Grèce - L'Olympiakos a intégré Cory Joseph dans son effectif de Stoiximan GBL en tant que 8e joueur étranger, entraînant la sortie de Frank Ntilikina du roster grec. Après ses débuts en EuroLeague, le meneur canadien fera son baptême du feu en championnat grec ce samedi face à Peristeri.
00h00
Olympiakos : Cory Joseph intègre le roster de la formation grecque, Frank Ntilikina mis de coté

L’international Français est sur la touche

Crédit photo : EuroLeague

Le paysage de l’effectif de l’Olympiakos évolue en championnat. Pour répondre aux contraintes du règlement de la Stoiximan GBL, l’entraîneur Giorgos Bartzokas a procédé à un ajustement majeur : l’intégration du meneur canadien Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) au détriment du Français Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans).

Un jeu de chaises musicales chez les étrangers

Dans le championnat grec, le nombre de joueurs étrangers autorisés est strictement limité. Avec l’arrivée de sa nouvelle recrue Cory Joseph, l’Olympiakos atteint son quota de 8 joueurs non-grecs enregistrés. Pour faire de la place à l’ancien joueur de la NBA, le staff technique a dû trancher, et c’est l’international tricolore qui sort de la liste officielle pour les joutes nationales.

PROFIL JOUEUR
Frank NTILIKINA
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (28/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
8,5
#80
REB
1,7
#146
PD
2,2
#55

L’ancien joueur du Partizan Belgrade tourne cette saison à 8,5 points, 1,7 rebond et 2,2 passes en 16 minutes sur 11 matchs de championnat grec et 5,1 points, 0,9 rebond et 1,7 passe en 17 minutes sur 15 matchs d’EuroLeague. Le Strasbourgeois soigne actuellement une blessure à sa cheville.

Les 8 étrangers de l’Olympiakos pour le championnat grec sont: Tyson Ward, Monte Morris, Alec Peters, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones, Evan Fournier et Cory Joseph.

Les débuts européens ouvrent la voie à la Ligue Grecque

L’éphémère monégasque n’a pas perdu de temps pour revêtir la tunique rouge et blanche. Le Canadien a effectué ses premiers pas officiels avec le club du Pirée ce jeudi, lors du choc de la 25e journée d’EuroLeague face au FC Barcelone. Vu 12 minutes sur le parquet, il a marqué 2 points et distribué 2 passes.

Cory JOSEPH
Cory JOSEPH
2
PTS
0
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
OLY
87 75
FCB

Baptême du feu attendu contre Peristeri

Joseph va maintenant découvrir les ambiances de la ligue grecque. L’Olympiakos accueille Peristeri ce samedi pour le compte de la 17e journée de championnat. Ce sera le « baptême du feu » pour le meneur, qui devra stabiliser la mène de l’équipe alors que la course au titre s’intensifie pour cette 2e partie de saison.

Grèce
Grèce
Suivre

