Olympiakos : Cory Joseph intègre le roster de la formation grecque, Frank Ntilikina mis de coté

Le paysage de l’effectif de l’Olympiakos évolue en championnat. Pour répondre aux contraintes du règlement de la Stoiximan GBL, l’entraîneur Giorgos Bartzokas a procédé à un ajustement majeur : l’intégration du meneur canadien Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) au détriment du Français Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans).

Un jeu de chaises musicales chez les étrangers

Dans le championnat grec, le nombre de joueurs étrangers autorisés est strictement limité. Avec l’arrivée de sa nouvelle recrue Cory Joseph, l’Olympiakos atteint son quota de 8 joueurs non-grecs enregistrés. Pour faire de la place à l’ancien joueur de la NBA, le staff technique a dû trancher, et c’est l’international tricolore qui sort de la liste officielle pour les joutes nationales.

L’ancien joueur du Partizan Belgrade tourne cette saison à 8,5 points, 1,7 rebond et 2,2 passes en 16 minutes sur 11 matchs de championnat grec et 5,1 points, 0,9 rebond et 1,7 passe en 17 minutes sur 15 matchs d’EuroLeague. Le Strasbourgeois soigne actuellement une blessure à sa cheville.

Les 8 étrangers de l’Olympiakos pour le championnat grec sont: Tyson Ward, Monte Morris, Alec Peters, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones, Evan Fournier et Cory Joseph.

Les débuts européens ouvrent la voie à la Ligue Grecque

L’éphémère monégasque n’a pas perdu de temps pour revêtir la tunique rouge et blanche. Le Canadien a effectué ses premiers pas officiels avec le club du Pirée ce jeudi, lors du choc de la 25e journée d’EuroLeague face au FC Barcelone. Vu 12 minutes sur le parquet, il a marqué 2 points et distribué 2 passes.

Baptême du feu attendu contre Peristeri

Joseph va maintenant découvrir les ambiances de la ligue grecque. L’Olympiakos accueille Peristeri ce samedi pour le compte de la 17e journée de championnat. Ce sera le « baptême du feu » pour le meneur, qui devra stabiliser la mène de l’équipe alors que la course au titre s’intensifie pour cette 2e partie de saison.