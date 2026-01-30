Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud

Tyrese Maxey a livré une performance exceptionnelle jeudi soir à Philadelphie, inscrivant 40 points et inscrivant le panier de la victoire avec 1,3 seconde au chronomètre. Les Philadelphie 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s’imposer devant leur public.

Joel Embiid a apporté un soutien précieux avec 37 points, tandis que Paul George a ajouté 15 unités. Cette victoire intervient lors du deuxième match consécutif où Embiid et George étaient tous deux sur le parquet, offrant enfin à Philadelphie ce duo tant attendu.

Un finish haletant orchestré par Maxey

L’action décisive s’est déroulée après un tir manqué de DeMar DeRozan qui aurait pu donner l’avantage aux Kings. Embiid a capté un rebond avec 5,2 secondes restantes au chronomètre, permettant à Nick Nurse de demander un temps mort. Sur la remise en jeu suivante, Kelly Oubre Jr. a trouvé Embiid en haut de la raquette, qui a immédiatement servi Maxey arrivant à pleine vitesse depuis le milieu de terrain.

Le jeune meneur a converti un panier de la main gauche tout en subissant une faute de Precious Achiuwa, scellant ainsi la victoire des 76ers. Cette action spectaculaire couronne un comeback remarquable de Philadelphie, qui avait pourtant concédé 38 points dans le troisième quart-temps contre 28 marqués.

TYRESE MAXEY AND-1 GAME WINNER 🔥 40 PTS

12-18 FG

8 AST (via @NBA)pic.twitter.com/e1UfkexSBH — Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2026

Sacramento avait pris une avance confortable de 103-92 grâce à un panier à 3-points de Zach LaVine à 7:44 de la fin. Mais les 76ers ont réagi en inscrivant 13 des 15 points suivants, égalisant à 105 sur deux lancers francs de Maxey pour amorcer ce finish.

Pour les Kings, cette défaite prolonge une série noire de sept revers consécutifs. Dennis Schroder (27 points) et DeMar DeRozan (25 points) ont pourtant livré de belles performances offensives, mais cela n’a pas suffi face à l’explosion tardive de Philadelphie. De son côté Maxime Raynaud a compilé 8 points et 7 rebonds en 19 minutes. Sacramento affiche désormais un bilan catastrophique de 3-21 à l’extérieur et reste sur quatre défaites lors de ce road trip de six matches.

Les absences de Russell Westbrook, Malik Monk et Keegan Murray ont pesé sur l’effectif des Kings, privé de rotations importantes dans les moments cruciaux.