Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 a été effectué ce jeudi à Istanbul. Et il n'a pas épargné les Bleuets de Tony Parker...
|
00h00
Résumé
Écouter
Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !

Du lourd pour démarrer la carrière de coach de Tony Parker

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

L’équipe de France U17 sait désormais à quoi s’attendre. À l’issue du tirage au sort de la Coupe du Monde U17 2026, les Bleuets de Tony Parker ont hérité d’un groupe A particulièrement relevé : les États-Unis, vainqueurs des huit Mondiaux de l’histoire (!), l’Italie, pour se rappeler au mauvais souvenir de la défaite en quart de finale de l’EuroBasket U16, et le Japon.

La compétition se tiendra à Istanbul (Turquie) du 27 juin au 5 juillet 2026, avec un France–États-Unis dès le match d’ouverture, programmé le 27 juin.

Les groupes de la Coupe du Monde U17 2026

  • Groupe A : Italie, Etats-Unis, France, Japon
  • Groupe B : Camroun, Canada, Lituanie, Chine
  • Groupe C : Nouvelle-Zélande, Slovénie, Porto Rico, Tuquie
  • Groupe D : Venezuela, Australie, Serbie, Côte d’Ivoire

Un format où tout le monde passe…
avant les matchs couperets

Les 16 équipes participeront toutes à la phase finale : dès les 8e de finale, ce ne seront que des matchs à élimination directe. Les affiches seront déterminées par le classement de la phase de groupes, avec un croisement A vs B (1er vs 4e, 2e vs 3e) et C vs D selon le même principe. Autrement dit : la phase de poules compte, parce qu’elle conditionne le tableau, mais la vérité se jouera surtout sur un match.

Les États-Unis, l’épouvantail intouchable depuis 2010

Dans ce contexte, retrouver Team USA aussi tôt n’est jamais anodin. Les Américains sont annoncés comme les grands favoris : la FIBA rappelle qu’ils n’ont plus perdu le moindre match en Coupe du Monde U17 depuis 2010, en enchaînant des titres sans défaite.

Mais cela a aussi des bons côtés. À commencer par la certitude de ne pas affronter les États-Unis dès le début des choses sérieuses, ce qui est dféjà un vrai point positif.

La France veut viser une médaille

Nommé sélectionneur de l’Équipe de France U17 pour cette Coupe du Monde 2026, Tony Parker vivra sa première grande expérience de coach en sélection sur cet événement.

LIRE AUSSI

Avec les 2009 de la génération Soliman – Towo-Nansi, la France arrivera “revancharde”, avec l’idée d’aller chercher une médaille et de continuer à garnir un palmarès jeune mais déjà marquant, ouvert par l’argent en 2018 et le bronze en 2022.

2024 : une 9e place après un coup d’arrêt trop tôt

Lors de la dernière édition, déjà disputée en Turquie, l’équipe de France avait déjà dû composer avec un match d’ouverture contre Team USA (défaite 81-104), avant un fiasco : une élimination dès les 1/8e de finale, avec une défaite contre Porto-Rico.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
ELITE 2
00h00En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences
Betclic ELITE
00h00Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Kendrick Nunn va manquer le déplacement du Panathinaïkos chez l'ASVEL
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
1 / 0
Livenews NBA
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
1 / 0