Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !

L’équipe de France U17 sait désormais à quoi s’attendre. À l’issue du tirage au sort de la Coupe du Monde U17 2026, les Bleuets de Tony Parker ont hérité d’un groupe A particulièrement relevé : les États-Unis, vainqueurs des huit Mondiaux de l’histoire (!), l’Italie, pour se rappeler au mauvais souvenir de la défaite en quart de finale de l’EuroBasket U16, et le Japon.

La compétition se tiendra à Istanbul (Turquie) du 27 juin au 5 juillet 2026, avec un France–États-Unis dès le match d’ouverture, programmé le 27 juin.

Les groupes de la Coupe du Monde U17 2026 Groupe A : Italie, Etats-Unis, France , Japon

, Japon Groupe B : Camroun, Canada, Lituanie, Chine

Groupe C : Nouvelle-Zélande, Slovénie, Porto Rico, Tuquie

Groupe D : Venezuela, Australie, Serbie, Côte d’Ivoire

Un format où tout le monde passe…

avant les matchs couperets

Les 16 équipes participeront toutes à la phase finale : dès les 8e de finale, ce ne seront que des matchs à élimination directe. Les affiches seront déterminées par le classement de la phase de groupes, avec un croisement A vs B (1er vs 4e, 2e vs 3e) et C vs D selon le même principe. Autrement dit : la phase de poules compte, parce qu’elle conditionne le tableau, mais la vérité se jouera surtout sur un match.

Les États-Unis, l’épouvantail intouchable depuis 2010

Dans ce contexte, retrouver Team USA aussi tôt n’est jamais anodin. Les Américains sont annoncés comme les grands favoris : la FIBA rappelle qu’ils n’ont plus perdu le moindre match en Coupe du Monde U17 depuis 2010, en enchaînant des titres sans défaite.

Mais cela a aussi des bons côtés. À commencer par la certitude de ne pas affronter les États-Unis dès le début des choses sérieuses, ce qui est dféjà un vrai point positif.

La France veut viser une médaille

Nommé sélectionneur de l’Équipe de France U17 pour cette Coupe du Monde 2026, Tony Parker vivra sa première grande expérience de coach en sélection sur cet événement.

Avec les 2009 de la génération Soliman – Towo-Nansi, la France arrivera “revancharde”, avec l’idée d’aller chercher une médaille et de continuer à garnir un palmarès jeune mais déjà marquant, ouvert par l’argent en 2018 et le bronze en 2022.

2024 : une 9e place après un coup d’arrêt trop tôt

Lors de la dernière édition, déjà disputée en Turquie, l’équipe de France avait déjà dû composer avec un match d’ouverture contre Team USA (défaite 81-104), avant un fiasco : une élimination dès les 1/8e de finale, avec une défaite contre Porto-Rico.