Équipe de France

Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l’équipe de France U17 !

Équipe de France - La Fédération Française de Basketball a dévoilé la liste des entraîneurs de ses équipes de jeunes, dans laquelle figure le président de l’ASVEL et ancien meneur des Bleus Tony Parker qui prend la tête de l’équipe de France U17.
00h00
Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l'équipe de France U17 !

Tony Parker débutera sa carrière d’entraîneur à la tête de l’équipe de France U17 en 2026.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Désireux d’entamer une carrière de coach après avoir marqué l’histoire en tant que joueur puis président de l’ASVEL, Tony Parker a été intronisé à la tête de l’équipe de France U17 pour l’année 2026, comme l’a annoncé la Fédération Française de Basketball sur son site Internet.

Dans un entretien accordé à David Loriot de L’Equipe, l’ancien meneur des San Antonio Spurs a expliqué avoir « beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec [son] père. Comment je la commence. Et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’équipe de France et une équipe de France jeunes ». Ce point de départ fait sens dans la carrière de TP, lui qui a eu ses premières grosses émotions de joueur avec le titre de champion d’Europe de l’équipe de France U18, à Zadar en 2000.

« C’est tout un symbole »

Après avoir postulé, Tony Parker a été appelé par la FFBB « comme un symbole, le jour de l’anniversaire de [son] père, le 15 octobre », dix jours après le décès de Tony Parker Senior. Les dirigeants, malgré son manque d’expérience, ont été impressionnés par son compétences et jugé qu’il était « la bonne personne pour accompagner ce projet avec les U17 ».

Soulignant qu’il ira au bout de son cursus pour valider son DES, Tony Parker assure avoir « vraiment hâte de commencer. L’équipe de France, c’est quelque chose qui me tient à cœur. Elle a toujours été très importante dans ma vie. […] Je suis content de pouvoir commencer ma carrière de coach avec l’équipe de France. Pour moi, c’est tout un symbole ».

Dès l’année prochaine, Parker aura donc la tâche de piloter la génération 2009, qui a terminé à une décevante cinquième place à l’EuroBasket U16 et sera sans aucun doute revancharde avant d’aborder la Coupe du Monde U17 en Turquie. Il pourra notamment contribuer au développement de deux prodiges du basketball français : Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) dont il partage le poste de meneur, et l’ailier phénomène Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans), attendu comme le plus gros prospect tricolore depuis Victor Wembanyama.

thetruth
La politique des passes droits ! Il y a des personnes qui bossent chaque jour pour avoir cette opportunité et qui prouvent sur le terrain, quel manque de respect. Mr Parker, sans rien avoir montré en tant que coach, a la chance d'être sélectionneur U17. Cela ne peut que renforcer les craintes et les suspicions sur le fonctionnement de la FFBB. D'abord on donne les places aux copains et aux copines puis après s'il reste des places, on choisira un ou une coach qui travaille dur, histoire de noyer le poisson.
Répondre
(1) J'aime
djaycee49
Ne changez rien a la FFBB...... Vous êtes sur la bonne voie...
Répondre
(0) J'aime
felicien_bineau
ok, donc on met son expérience en tant que joueur, au même niveau qu'une expérience de coach ? effectivement, comme c'est déjà dit ici, je pense à ceux qui gravissent les échelons grâce à leur travail, et à leurs résultats...quel message la FFBB fait passer, déplorable.
Répondre
(0) J'aime
sworn
Bien sûr c'est un énorme passe droit ! Mais j'ai beaucoup entendu dans le basket français qu'on ne mettait pas assez en avant les anciens champions au sein de la fédé et à des postes de dirigeant... Mais contrairement aux précédents commentaires, perso ça ne me choque pas, et Tony Parker (qui m'horripile sur bien des points à présent) à toujours été un immense ambassadeur de l'EDF de basket et a souvent été présent l'été et du coup je trouve ça cool de commencer sa carrière en EDF avec les jeunes ! Par ailleurs, on découvre pas en 2025 que dans la vie il vaut mieux un bon carnet d'adresse que de bonnes compétences ^^" et peu importe le milieu d'ailleurs.
Répondre
(0) J'aime
