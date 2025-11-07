Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l’équipe de France U17 !

Désireux d’entamer une carrière de coach après avoir marqué l’histoire en tant que joueur puis président de l’ASVEL, Tony Parker a été intronisé à la tête de l’équipe de France U17 pour l’année 2026, comme l’a annoncé la Fédération Française de Basketball sur son site Internet.

📝 La liste des entraîneurs des Equipes de France jeunes 🇫🇷 pour l'été 2026 est désormais connue. Neuf équipes nationales 5×5 seront sur le pont l'été prochain avec notamment en grande nouveauté, Tony Parker à la tête de l'Equipe de France U17M. Pour en savoir ➕ sur la liste… — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) November 7, 2025

Dans un entretien accordé à David Loriot de L’Equipe, l’ancien meneur des San Antonio Spurs a expliqué avoir « beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec [son] père. Comment je la commence. Et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’équipe de France et une équipe de France jeunes ». Ce point de départ fait sens dans la carrière de TP, lui qui a eu ses premières grosses émotions de joueur avec le titre de champion d’Europe de l’équipe de France U18, à Zadar en 2000.

« C’est tout un symbole »

Après avoir postulé, Tony Parker a été appelé par la FFBB « comme un symbole, le jour de l’anniversaire de [son] père, le 15 octobre », dix jours après le décès de Tony Parker Senior. Les dirigeants, malgré son manque d’expérience, ont été impressionnés par son compétences et jugé qu’il était « la bonne personne pour accompagner ce projet avec les U17 ».

Soulignant qu’il ira au bout de son cursus pour valider son DES, Tony Parker assure avoir « vraiment hâte de commencer. L’équipe de France, c’est quelque chose qui me tient à cœur. Elle a toujours été très importante dans ma vie. […] Je suis content de pouvoir commencer ma carrière de coach avec l’équipe de France. Pour moi, c’est tout un symbole ».

Dès l’année prochaine, Parker aura donc la tâche de piloter la génération 2009, qui a terminé à une décevante cinquième place à l’EuroBasket U16 et sera sans aucun doute revancharde avant d’aborder la Coupe du Monde U17 en Turquie. Il pourra notamment contribuer au développement de deux prodiges du basketball français : Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) dont il partage le poste de meneur, et l’ailier phénomène Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans), attendu comme le plus gros prospect tricolore depuis Victor Wembanyama.