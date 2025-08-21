« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !

Après avoir marqué l’histoire en tant que joueur puis président de l’ASVEL, Tony Parker ouvre un nouveau chapitre de sa vie. L’ancien meneur des Spurs s’est inscrit au DES, le plus haut diplôme d’entraîneur en France, et a déjà dirigé une première séance. Son ambition est claire : retrouver le terrain et, à terme, coacher en NBA.

Le président devenu apprenti entraîneur

La nouvelle paraissait improbable quand elle nous est parvenue le 19 juin, mais elle est désormais officielle : Tony Parker fait partie de la promotion 2025-2026 du DESJEPS et du DEPB, diplôme d’entraîneur professionnel délivré par la Fédération Française de Basket. Inscrit hors délai mais soutenu par la FFBB, le président de l’ASVEL a confirmé sa reconversion auprès de son journaliste de référence, David Loriot de L’Équipe.

🫨 Tony Parker annonce à L'Équipe qu'il veut devenir… entraîneur ! 🗣️ "J'ai envie de changer de carrière !" 👔 Inspiré par Zinedine Zidane et Thierry Henry, TP s'est inscrit au Diplôme d'État. 🇺🇸🇫🇷 En rêvant de NBA et des Bleus… 9⃣ https://t.co/GDYRuVfXcN pic.twitter.com/RQPN4H6uIg — BeBasket (@Be_BasketFr) August 21, 2025

Jeudi matin, les U15 de la Tony Parker Academy ont vécu un moment inédit : c’est leur patron qui a dirigé la séance. Feuille en main, voix assurée et exercices variés, « TP » a retrouvé ses premières sensations de coach. « Le terrain m’a manqué. L’adrénaline, le quotidien, tout cela m’a manqué. Je pense que c’est le bon timing pour moi », a-t-il confié.

Des mentors de choix : Popovich, Zidane, Henry, Collet

L’idée est née d’une discussion avec Gregg Popovich, son coach mythique aux Spurs. Puis les footballeurs Zinédine Zidane et Thierry Henry, tous deux passés par une reconversion sur le banc, l’ont encouragé à franchir le pas. « Ils m’ont convaincu de passer le DES. En soi, je n’en ai pas besoin pour coacher en NBA. Mais je me suis dit : pourquoi ne pas retourner à l’école », explique le Normand d’origine et Lyonnais d’adoption.

Pour cette formation, il sera encadré par deux références : Vincent Collet comme mentor et Nordine Ghrib comme tuteur. « Vincent Collet est, pour moi, le meilleur coach de l’histoire de l’équipe de France. Qui de mieux pour apprendre, entre lui et Popovich », souligne le champion NBA.

Le rêve NBA… et peut-être les Bleus un jour

S’il a déjà été approché par quelques franchises NBA cet été, Tony Parker a choisi de patienter pour valider son diplôme. « La première impression est très importante aux États-Unis. Je préfère être bien préparé et respecter la profession », insiste-t-il.

À long terme, l’objectif est clair : devenir entraîneur en NBA. Mais l’ancien meneur n’exclut rien, pas même de diriger un jour l’équipe de France : « Sur le très long terme, pourquoi pas. Mais il faut d’abord que je fasse mes preuves ».

Ce virage pourrait aussi signifier la fin de son mandat à la présidence de l’ASVEL dès 2026. « Tu ne peux pas faire les deux en même temps. On verra en mai, mais c’est possible que ce soit ma dernière saison comme président », admet Parker.