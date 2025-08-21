Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Tony Parker a annoncé qu'il voulait devenir entraîneur ! Le président de l'ASVEL va passer son Diplôme d'État afin d'embrasser une carrière de coach.
|
00h00
Résumé
Écouter
« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !

Tony Parker pourrait bientôt être sur un banc de touche en tant qu’entraîneur !

Crédit photo : Julie Dumélié

Après avoir marqué l’histoire en tant que joueur puis président de l’ASVEL, Tony Parker ouvre un nouveau chapitre de sa vie. L’ancien meneur des Spurs s’est inscrit au DES, le plus haut diplôme d’entraîneur en France, et a déjà dirigé une première séance. Son ambition est claire : retrouver le terrain et, à terme, coacher en NBA.

Le président devenu apprenti entraîneur

La nouvelle paraissait improbable quand elle nous est parvenue le 19 juin, mais elle est désormais officielle : Tony Parker fait partie de la promotion 2025-2026 du DESJEPS et du DEPB, diplôme d’entraîneur professionnel délivré par la Fédération Française de Basket. Inscrit hors délai mais soutenu par la FFBB, le président de l’ASVEL a confirmé sa reconversion auprès de son journaliste de référence, David Loriot de L’Équipe.

Jeudi matin, les U15 de la Tony Parker Academy ont vécu un moment inédit : c’est leur patron qui a dirigé la séance. Feuille en main, voix assurée et exercices variés, « TP » a retrouvé ses premières sensations de coach. « Le terrain m’a manqué. L’adrénaline, le quotidien, tout cela m’a manqué. Je pense que c’est le bon timing pour moi », a-t-il confié.

Des mentors de choix : Popovich, Zidane, Henry, Collet

L’idée est née d’une discussion avec Gregg Popovich, son coach mythique aux Spurs. Puis les footballeurs Zinédine Zidane et Thierry Henry, tous deux passés par une reconversion sur le banc, l’ont encouragé à franchir le pas. « Ils m’ont convaincu de passer le DES. En soi, je n’en ai pas besoin pour coacher en NBA. Mais je me suis dit : pourquoi ne pas retourner à l’école », explique le Normand d’origine et Lyonnais d’adoption.

Pour cette formation, il sera encadré par deux références : Vincent Collet comme mentor et Nordine Ghrib comme tuteur. « Vincent Collet est, pour moi, le meilleur coach de l’histoire de l’équipe de France. Qui de mieux pour apprendre, entre lui et Popovich », souligne le champion NBA.

Après avoir coaché Tony Parker en Bleu, Vincent Collet va devenir son mentor pour être entraîneur. (Photo : FIBA)

Le rêve NBA… et peut-être les Bleus un jour

S’il a déjà été approché par quelques franchises NBA cet été, Tony Parker a choisi de patienter pour valider son diplôme. « La première impression est très importante aux États-Unis. Je préfère être bien préparé et respecter la profession », insiste-t-il.

À long terme, l’objectif est clair : devenir entraîneur en NBA. Mais l’ancien meneur n’exclut rien, pas même de diriger un jour l’équipe de France : « Sur le très long terme, pourquoi pas. Mais il faut d’abord que je fasse mes preuves ».

Ce virage pourrait aussi signifier la fin de son mandat à la présidence de l’ASVEL dès 2026. « Tu ne peux pas faire les deux en même temps. On verra en mai, mais c’est possible que ce soit ma dernière saison comme président », admet Parker.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Et pourquoi pas. Si ça lui fait envie, il a raison d'essayer. Après avoir un grand passé ne fait pas forcément de toi un grand entraîneur... On verra bien... En tout cas en tant que U15 ça doit être cool de faire quelques séances avec TP...
Répondre
(1) J'aime
sagesse
Il ne manquait plus que ça 🤦‍♂️ Comme ça commence à sentir le roussi pour lui à la tête de l’asvel il va dire que c’est lui qui part et non les actionnaires qui en ont marre de lui. A force de les prendre pour des imbéciles.
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Oh bordel, une corne d'abondance de commentaires pour mon meilleur copain. Comme une source intarissable de vinaigre à boire tous les jours au petit déjeuner.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Ça pue du cul pour l’ASVEL.
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Flop in progress !
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
Sur qu'il a plein de conseils à donner. Sur que son expérience est un vrai atout. Mais coach c'est un métier à part, à plein temps. A t'il ce Qu'il faut ? Pas certain. Ce serait dommage d'ecorner son image. Encore plus. Qu'il réussisse me ferait plaisir mais j'ai des doutes. Wait and see
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Après dirigeant, entrepreneur, maintenant, coach, il s'ennuie un peu le parker lol
Répondre
(0) J'aime
Livenews
BeBasket
À l’étranger
00h00L’international palestinien Mohammad Shalaan a été tué à Gaza
hill chalon cameroun
AfroBasket
00h00Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !
Tony Parker entraîneur
Betclic Élite
00h00« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !
paige bueckers
WNBA
00h00Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA
boulazac ailier strasbourg
Betclic ELITE
00h00Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !
basket jeux olympiques
Jeux olympiques
00h00À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques
lettonie leaders eurobasket
EuroBasket
00h00La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025
toulouse logo
NM1
00h00Toulouse reprend son appellation d’origine, avec un nouveau logo !
polite boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas
ELITE 2
00h00Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
1 / 0