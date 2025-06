Tony Parker et les actionnaires remettent au pot pour sauver l’ASVEL, en attendant la NBA Europe

Betclic ELITE - Tony Parker et les actionnaires de l'ASVEL ont finalement comblé un déficit de plusieurs millions d'euros pour satisfaire la DNCCG. Le club villeurbannais va donc rester en Betclic ÉLITE - plus plus de l'EuroLeague - pour la saison 2025-2026, avec en ligne de mire le projet NBA Europe.