Un problème d’assurance : la possible raison derrière l’absence de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce

La Grèce aborde ses premiers matchs de préparation pour l’EuroBasket 2025 sans sa grande star, Giannis Antetokounmpo. Selon le média local SDNA, cette absence n’est pas liée à des problèmes physiques, mais à une question administrative : le défaut de paiement de son assurance.

Une situation administrative qui bloque la participation

de la star NBA

Le média grec précise que la participation de l’ailier des Milwaukee Bucks dépend d’une seule démarche économique : le règlement de la police d’assurance qui couvrirait tout accident ou incident durant sa présence avec l’équipe nationale. Même le sélectionneur Vassilis Spanoulis a admis ne pas savoir si Giannis pourrait débuter le 14 août prochain lors du match amical contre le Monténégro à Thessalonique. Quelques jours auparavant, le coach de l’AS Monaco se voulait pourtant rassurant, indiquant que le Greek Freak suivait son programme d’entraînement personnel, précisant qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant sa participation à l’EuroBasket 2025.

Depuis la Grèce, on indique que cette situation pourrait être liée à l’avenir incertain du joueur en NBA, avec un possible transfert encore sur la table. Si un changement d’équipe se produit, l’accord pour l’assurance devrait être formalisé avec sa nouvelle destination.

La Fédération grecque sous le feu des critiques

Pendant ce temps, la Fédération Grecque de Basketball (HBF) reste au centre des critiques des supporters, qui ne comprennent pas pourquoi leur star ne s’entraîne pas et ne dispute pas les matchs de préparation.

La sélection grecque a déjà disputé trois matchs lors de cette phase préparatoire, pour une victoire contre la Belgique et deux défaites contre la Serbie et Israël, en attendant de pouvoir compter sur son joueur le plus déterminant avant le début du tournoi continental. Cette situation administrative inédite souligne les complexités liées à la participation des stars NBA aux compétitions internationales, particulièrement quand leur statut professionnel reste incertain. À l’EuroBasket, la Grèce évoluera dans le groupe C aux côtés de Chypre (pays hôte), la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Espagne et l’Italie.