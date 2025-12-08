Recherche
NM1

Daniel Isay réussit sa première et participe à l’exploit de Metz contre le leader Fos-sur-Mer

Nationale 1 - Pour sa première apparition en NM1, Daniel Isay a participé au superbe succès de Metz face au co-leader de la poule B, Fos-sur-Mer. Une entrée en matière idéale pour l’ancien Espoir de Boulogne-Levallois et Saint-Quentin.
00h00
Résumé
Écouter
Daniel Isay réussit sa première et participe à l’exploit de Metz contre le leader Fos-sur-Mer

Première réussie pour Daniel Isay et énorme exploit de Metz en NM1 !

Crédit photo : Seb Busson Sport'pictures

Arrivé récemment à Metz pour renforcer le secteur extérieur, Daniel Isay (1,96 m, 21 ans) n’a pas tardé à se mettre en évidence. Pour la réception de Fos-sur-Mer, le co-leader de la poule B de Nationale 1, l’arrière a contribué à l’une des plus belles performances de la saison des Canonniers. Et pour entamer la phase retour, Metz s’est offert un véritable exploit.

– Journée 14

La belle entrée en matière de Daniel Isay

Metz a signé l’une des surprises du week-end en dominant Fos-sur-Mer 87 à 79. Un succès acquis grâce à une entame de match parfaitement maîtrisée et une rotation réduite à huit joueurs. Dans ce contexte exigeant, Daniel Isay a répondu présent. En 13 minutes, il a compilé 8 points (2/3 à 3-points), 1 rebond et 2 interceptions, pour 9 d’évaluation. Une prestation pleine d’efficacité pour sa première sous les couleurs messines.

Daniel ISAY
Daniel ISAY
8
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NM1
MET
87 79
FOS

Passé par les Espoirs de Boulogne-Levallois entre 2022 et 2024, puis par ceux de Saint-Quentin la saison dernière (11,9 points, 4,3 rebonds et 2,3 passes décisives en 32 minutes sur 30 matchs), l’arrière poursuit ainsi son adaptation au niveau NM1 pour lancer sa carrière professionnelle.

PROFIL JOUEUR
Daniel ISAY
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 21 ans (28/11/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
8
#165
REB
1
#303
PD
0
#335

Metz lancé pour la phase retour ?

Ce succès permet aux Canonniers, 12e de la poule B (3 victoires, 11 défaites), d’aborder la suite avec un regain de confiance. La mission maintien reste délicate, mais s’imposer contre le leader pourrait bien servir de déclic. Le prochain rendez-vous aura lieu le 12 décembre avec un déplacement très relevé sur le parquet du Havre, actuel 3e de la poule.

Daniel Isay a contribué à l’exploit des Canonniers face au leader Fos-sur-Mer. (photo : Seb Busson Sport’pictures)
NM1
NM1
Suivre
Metz
Metz
Suivre

