Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)

Les Lakers ont retrouvé leurs deux stars pour ce déplacement à Philadelphie. Luka Doncic, de retour de Slovénie après un mini-congé paternité, et LeBron James, reposé après deux jours sans jouer, ont guidé Los Angeles vers une victoire précieuse (112-108) face aux Sixers.

Une première mi-temps équilibrée avant la montée en puissance

La rencontre démarre sur un rythme soutenu avec LeBron James qui donne le ton dès le premier quart-temps, répondant aux paniers de Tyrese Maxey et Paul George pour un score équilibré (30-30). L’attaque des Lakers connaît quelques difficultés, notamment une séquence de quatre minutes sans panier, et il faut attendre le deuxième quart-temps pour voir Austin Reaves enfin ouvrir son compteur.

Les Sixers profitent de ces passages à vide pour prendre les devants à la pause (60-53), portés par les 15 points de Maxey et les 8 points d’Embiid. Côté Lakers, LeBron James entre dans les vestiaires avec 10 points tandis que Doncic mène déjà la danse avec 19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

Le money time appartient au King

Au retour des vestiaires, Luka Doncic et LeBron James s’occupent de tout, en marquant ou en faisant marquer. Les Californiens passent devant grâce à une défense rehaussée d’un cran, seul Tyrese Maxey parvenant à casser ce mur défensif pour maintenir les Sixers dans le match (84-87).

Le dernier acte voit Joel Embiid participer à la fête avec deux tirs à mi-distance, mais le money time appartient entièrement à James. Le King inscrit 10 points consécutifs pour les Lakers dans les quatre dernières minutes, soit l’intégralité des points de son équipe sur cette séquence. Malgré un dernier panier à 3-points de Maxey pour entretenir un dernier espoir, Los Angeles file vers la victoire.

LeBron James termine avec son meilleur match de la saison : 29 points à 12/17 au tir dont 4/6 à 3-points, 7 rebonds et 6 passes décisives. À l’inverse, Joel Embiid vit une soirée difficile avec un terrible 4/21 au tir, terminant à 16 points et 7 rebonds. Luka Doncic boucle sa performance avec un triple-double (31 points, 15 rebonds, 11 passes), trouvant notamment une excellente connexion avec Deandre Ayton, parfait à 7/7 au tir.

Cette victoire permet aux Lakers d’améliorer leur bilan à 17-6 et de rejoindre Denver à la deuxième place de la NBA, tandis que les Sixers glissent au huitième rang à l’Est avec un bilan de 13-10.