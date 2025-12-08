Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs

James Harden rejoint l'élite des marqueurs NBA. L'arrière des Los Angeles Clippers a dépassé Carmelo Anthony lors de la défaite face aux Minnesota Timberwolves pour s'installer à la dixième place historique avec 28 303 points en carrière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs

James Harden célèbre sa progression dans l’histoire NBA en rejoignant le Top 10 des meilleurs scoreurs de tous les temps.

Crédit photo : Petre Thomas-Imagn Images

À 36 ans, James Harden continue d’écrire l’histoire de la NBA. Lors du duel entre les Los Angeles Clippers et les Minnesota Timberwolves (défaite 106-109), l’arrière américain a franchi un cap historique : il est désormais membre du Top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps. Avant cette rencontre, il lui manquait seulement 21 points pour dépasser Carmelo Anthony (28 289 points).

D’abord, Harden a inscrit 19 points en première mi-temps. Puis, en fin de troisième quart-temps, deux lancers-francs lui ont permis de dépasser officiellement Anthony. Finalement, il a terminé le match avec 34 points. Grâce à cette performance, son total atteint désormais 28 303 points, ce qui le place solidement à la dixième position de cette prestigieuse hiérarchie.

Un accomplissement qui confirme une carrière hors norme

Après le match, Harden a immédiatement réagi. « C’est un privilège et ça témoigne du travail que j’ai accompli », a-t-il confié après la nouvelle défaite des Clippers. Il a aussi rendu hommage à Carmelo Anthony : « C’est un honneur, surtout avec quelqu’un comme Melo, qui a tant apporté à cette ligue. »

Ensuite, l’ancien MVP 2018 a exprimé son émotion face à ce moment historique : « Quand on regarde cette liste, on se dit que ce n’est pas possible. Je n’aurais jamais cru pouvoir en faire partie. C’est littéralement un rêve devenu réalité. »

Aujourd’hui, cette liste mythique est dominée par LeBron James. Derrière lui, on retrouve Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, Kevin Durant et Shaquille O’Neal. D’ailleurs, Harden peut encore grimper : O’Neal, neuvième avec 28 596 points, n’est qu’à 293 unités.

Enfin, Harden a souligné un point qui lui tient à cœur : « Je crois qu’il n’y a que deux arrières, Kobe et Michael. Et eux, ils volaient… Moi, j’ai toujours joué au sol. C’est une autre raison pour laquelle je suis fier, car j’ai dû trouver comment contourner les gens. Je regardais la liste, et tous ces gars sont bien plus grands et plus athlétiques que moi. »

Au final, cet accomplissement met en lumière la longévité exceptionnelle de James Harden. Il confirme aussi sa place parmi les plus grands attaquants de l’histoire de la NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier ont largement battu Mulhouse ce samedi 6 décembre
NM1
00h00Berck et Tours au bout du suspense, Saint-Vallier corrige Mulhouse
Sarunas Jasikevicius prolonge dans la durée chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Sarunas Jasikevicius aurait accepté de prolonger avec le Fenerbahçe
ELITE 2
00h00Un ancien joueur de Roanne arrive en renfort à Nantes
Johnny Berhanemeskel va se retrouver face à Trevor Hudgins au concours à 3-points du All-Star Game LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu
Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia ont perdu sur le buzzer face à Valence
Liga Endesa
00h00Luwawu-Cabarrot enchaîne, mais Baskonia s’incline sur un buzzer-beater de Kameron Taylor
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
Gerald Ayayi en défense lors de Finlande - France
Qualif' Coupe du Monde
00h00[Analyse] La France se saborde en Finlande : un revers instructif pour les Bleus de Frédéric Fauthoux
Betclic ELITE
00h00Après une semaine difficile à Monaco, Paris passe ses nerfs sur Saint-Quentin
1 / 0
Livenews NBA
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
1 / 0