Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs

À 36 ans, James Harden continue d’écrire l’histoire de la NBA. Lors du duel entre les Los Angeles Clippers et les Minnesota Timberwolves (défaite 106-109), l’arrière américain a franchi un cap historique : il est désormais membre du Top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps. Avant cette rencontre, il lui manquait seulement 21 points pour dépasser Carmelo Anthony (28 289 points).

D’abord, Harden a inscrit 19 points en première mi-temps. Puis, en fin de troisième quart-temps, deux lancers-francs lui ont permis de dépasser officiellement Anthony. Finalement, il a terminé le match avec 34 points. Grâce à cette performance, son total atteint désormais 28 303 points, ce qui le place solidement à la dixième position de cette prestigieuse hiérarchie.

Un accomplissement qui confirme une carrière hors norme

Après le match, Harden a immédiatement réagi. « C’est un privilège et ça témoigne du travail que j’ai accompli », a-t-il confié après la nouvelle défaite des Clippers. Il a aussi rendu hommage à Carmelo Anthony : « C’est un honneur, surtout avec quelqu’un comme Melo, qui a tant apporté à cette ligue. »

Ensuite, l’ancien MVP 2018 a exprimé son émotion face à ce moment historique : « Quand on regarde cette liste, on se dit que ce n’est pas possible. Je n’aurais jamais cru pouvoir en faire partie. C’est littéralement un rêve devenu réalité. »

Aujourd’hui, cette liste mythique est dominée par LeBron James. Derrière lui, on retrouve Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, Kevin Durant et Shaquille O’Neal. D’ailleurs, Harden peut encore grimper : O’Neal, neuvième avec 28 596 points, n’est qu’à 293 unités.

Enfin, Harden a souligné un point qui lui tient à cœur : « Je crois qu’il n’y a que deux arrières, Kobe et Michael. Et eux, ils volaient… Moi, j’ai toujours joué au sol. C’est une autre raison pour laquelle je suis fier, car j’ai dû trouver comment contourner les gens. Je regardais la liste, et tous ces gars sont bien plus grands et plus athlétiques que moi. »

Au final, cet accomplissement met en lumière la longévité exceptionnelle de James Harden. Il confirme aussi sa place parmi les plus grands attaquants de l’histoire de la NBA.