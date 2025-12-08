Recherche
NBA

Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden

NBA - Guerschon Yabusele a inscrit 8 points en 11 minutes lors de la victoire des New York Knicks face au Orlando Magic (106-100), ce dimanche 7 décembre. Un succès important dans la course aux premières places de la Conférence Est.
|
00h00
Résumé
Écouter
Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden

Guerschon Yabusele semble trouver peu à peu son rôle dans la rotation des Knicks

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a participé à la victoire des New York Knicks contre le Orlando Magic (106-100) ce dimanche 7 décembre. Dans une rencontre disputée au Madison Square Garden, New York a confirmé sa solidité à domicile tandis que le Français a signé une prestation propre et efficace. Noah Penda et Mohamed Diawara ont également foulé le parquet, Pacôme Dadiet évoluant aujourd’hui en G-League.

Le troisième quart-temps comme tournant

New York démarre fort, porté par un Jalen Brunson déjà brûlant – 14 points dans le premier quart-temps, remporté 35-31. Mais Orlando réagit, malgré la blessure inquiétante de Franz Wagner (2,08 m, 24 ans), et prend l’avantage à la pause (55-54).

Au retour des vestiaires, les Knicks montent d’un cran, plus agressifs défensivement et plus justes offensivement. Ils remportent largement ce troisième acte (28-18), et reprennent un contrôle qu’ils ne lâcheront plus, malgré un dernier quart mieux géré par le Magic.

Yabusele solide, Brunson dominateur

Guerschon Yabusele a été utilisé à bon escient dans cette rencontre. Le Français compile 8 points à 2/3 au tir et 2/2 aux lancers en seulement 11 minutes. Une présence offensive précieuse dans une rotation new-yorkaise efficace.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
8
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
NYK
106 100
ORL

Jalen Brunson finit meilleur marqueur de la partie (30 points), bien soutenu par OG Anunoby (21 points) et Josh Hart (17 points).

Les autres Français : minutes pour Penda et Diawara

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a su se montrer productif dans son court passage : 2 points (1/2), 4 rebonds et 2 passes décisives en moins de 6 minutes. Mohamed Diawara a joué 1 minute 16. Pacôme Dadiet, lui, continue actuellement sa saison en G-League.

LIRE AUSSI

New York confirme son emprise à domicile

Une seule défaite en 14 matchs au Madison Square Garden : les Knicks restent l’une des forteresses de la NBA cette saison. Ironie du sort, la seule avait été concédée… contre Orlando en novembre. Cette fois, New York prend sa revanche et consolide sa deuxième place à l’Est.

Les autres Français discrets ce dimanche

Hormis Ousmane Diang, auteur de 14 points sur le parquet d’Utah, plusieurs autres Français ont joué ce dimanche en NBA. À Charlotte, les Hornets ont dû se passer de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans), laissé au repos en raison d’une douleur au genou, lors de la défaite face à Denver (115-106). Depuis les tribunes, le pivot n’a pu assister qu’à la nouvelle démonstration de Nikola Jokic. Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans), lui, est resté discret après deux prestations abouties : 5 points à 2/3, 6 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes, une copie propre mais trop timide pour espérer davantage.

À Memphis, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a connu une soirée difficile malgré une dixième titularisation consécutive avec Portland : 6 points et 4 rebonds à 2/6 en 24 minutes, mais aucune passe décisive et 4 balles perdues dans la lourde défaite des Blazers (119-96). Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans), en sortie de banc, n’a pas pesé davantage avec 11 minutes sans point (0/3) et un rebond. Une soirée contrastée donc pour la colonie française, marquée surtout par l’absence de Diabaté et les difficultés du duo Cissoko–Rupert.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
