Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a participé à la victoire des New York Knicks contre le Orlando Magic (106-100) ce dimanche 7 décembre. Dans une rencontre disputée au Madison Square Garden, New York a confirmé sa solidité à domicile tandis que le Français a signé une prestation propre et efficace. Noah Penda et Mohamed Diawara ont également foulé le parquet, Pacôme Dadiet évoluant aujourd’hui en G-League.

Le troisième quart-temps comme tournant

New York démarre fort, porté par un Jalen Brunson déjà brûlant – 14 points dans le premier quart-temps, remporté 35-31. Mais Orlando réagit, malgré la blessure inquiétante de Franz Wagner (2,08 m, 24 ans), et prend l’avantage à la pause (55-54).

Franz Wagner injury. Prayers up pic.twitter.com/SI8Az605BJ — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 7, 2025

Au retour des vestiaires, les Knicks montent d’un cran, plus agressifs défensivement et plus justes offensivement. Ils remportent largement ce troisième acte (28-18), et reprennent un contrôle qu’ils ne lâcheront plus, malgré un dernier quart mieux géré par le Magic.

Yabusele solide, Brunson dominateur

Guerschon Yabusele a été utilisé à bon escient dans cette rencontre. Le Français compile 8 points à 2/3 au tir et 2/2 aux lancers en seulement 11 minutes. Une présence offensive précieuse dans une rotation new-yorkaise efficace.

Jalen Brunson finit meilleur marqueur de la partie (30 points), bien soutenu par OG Anunoby (21 points) et Josh Hart (17 points).

Les autres Français : minutes pour Penda et Diawara

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a su se montrer productif dans son court passage : 2 points (1/2), 4 rebonds et 2 passes décisives en moins de 6 minutes. Mohamed Diawara a joué 1 minute 16. Pacôme Dadiet, lui, continue actuellement sa saison en G-League.

New York confirme son emprise à domicile

Une seule défaite en 14 matchs au Madison Square Garden : les Knicks restent l’une des forteresses de la NBA cette saison. Ironie du sort, la seule avait été concédée… contre Orlando en novembre. Cette fois, New York prend sa revanche et consolide sa deuxième place à l’Est.