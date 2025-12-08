Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?

Un retour espéré pour la NBA Cup

Bien que Victor Wembanyama soit d’ores et déjà forfait pour le match de ce lundi contre les Pelicans de La Nouvelle Orléans, son retour pourrait intervenir dès mercredi prochain. Les Spurs affronteront en effet les Los Angeles Lakers en quart de finale de la NBA Cup, et le Français est actuellement listé comme « incertain » pour cette rencontre cruciale.

Victor Wembanyama n’est pas le seul à retrouver le chemin de l’entraînement. Stephon Castle, autre joueur clé de la franchise texane absent depuis neuf matches à cause d’une blessure à la hanche, ainsi que Jordan McLaughlin, ont également participé à la séance collective sur le campus de l’université Tulane.

San Antonio tient bon sans sa star

Malgré l’absence prolongée de leur intérieur All-Star qui tournait à 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives, 3,6 contres et 1,1 interception de moyenne, les Spurs ont su maintenir le cap. L’équipe texane a compilé un bilan de sept victoires pour trois défaites durant cette période, sous l’impulsion notamment de De’Aaron Fox et Devin Vassell.

Cette résilience collective a permis à San Antonio de conserver sa 5e place dans la Conférence Ouest, positionnement qui témoigne de la profondeur d’effectif développée par la franchise. Le retour imminent de Wembanyama ne peut que renforcer les ambitions des Spurs pour la suite de la saison et particulièrement pour ce quart de finale de NBA Cup qui s’annonce décisif.