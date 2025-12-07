Recherche
NBA

Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire

NBA – Propulsé pour la première fois dans le cinq majeur face à Miami, Maxime Raynaud a signé son premier double-double en NBA. De leur côté, Zaccharie Risacher et Rudy Gobert ont très peu tiré la couverture sur eux ; mais ils ont répondu présents aux moments opportuns pour contribuer aux victoires des leurs. On fait le point !
00h00
Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire

Maxime Raynaud a bouclé sa première apparition dans le cinq majeur de Sacramento en double-double.

Crédit photo : Chris Nicoll-Imagn Images

Considéré comme l’un des trois joyaux indéboulonnables de la couronne des Kings, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) poursuit son ascension au sein du groupe californien ! Arrivé en 42e position de la dernière Draft NBA, le Francilien a pour la première fois occupé la place de pivot titulaire avec Sacramento, après quelques matchs comme première rotation de Drew Eubanks depuis la blessure de Domantas Sabonis.

L’ancien joueur de Stanford ou encore Nanterre a répondu à la confiance de son coach par un premier double-double dans la Ligue, lors de la victoire à Miami (111-127). De bon augure pour la suite !

Titularisation réussie pour Maxime Raynaud

Empêtré dans une série de quatre défaites consécutives, le coach des Sacramento Kings Doug Christie avait signifié le 4 décembre dernier qu’il envisageait de titulariser Maxime Raynaud prochainement, pour trouver de nouvelles issues. Cela n’a pas manqué trois jours plus tard : l’intérieur formé à Stanford était installé dans le cinq majeur aux côtés de Russell Westbrook ou encore Zach LaVine lors du déplacement à Miami. Si ce dernier a porté l’attaque avec ses 42 points, Raynaud a lui aussi pesé lourd lors du succès des Californiens 111-127 en Floride.

Face à Kel’El Ware et Bam Adebayo, le Français est parvenu à s’imposer par son sens du placement et son intelligence de jeu ; et signer un premier double-double en NBA pour sa première titularisation. Il termine la rencontre avec 12 points à 6/11 aux tirs, 10 rebonds et 2 contres en 25 minutes. Les chiffres ne mentent pas : Sacramento est invaincu lorsque Maxime Raynaud est titulaire…

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
12
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NBA
MIA
111 127
SAC

Alors que Domantas Sabonis est blessé et inclus dans des rumeurs de transfert, Maxime Raynaud doit maintenant conforter cette place devant Drew Eubanks au cours des semaines à venir. Il peut déjà confirmer sa bonne forme à Indianapolis mardi soir, face à des Pacers mal en point.

Rudy Gobert rentable face aux Clippers de Nicolas Batum

Deux Français se retrouvaient dans le Minnesota samedi soir, lors de la réception des Clippers par les Timberwolves. Si Joan Beringer n’a pas joué, Rudy Gobert s’est quant à lui montré efficace avec le peu de ballons à sa disposition lors du succès étriqué des locaux face à Los Angeles (109-106).

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
4
PTS
7
REB
2
PDE
Logo NBA
MIN
109 106
LAC

 

Face à Nicolas Batum et les siens, le pivot français a signé 4 petits points à 1/1 aux tirs et 2/4 aux lancers, mais surtout 7 rebonds en 33 minutes. Sa présence défensive notamment a soulagé les Wolves, qui se sont appuyés sur un Jaden McDaniels diablement efficace (27 points, 10/13 aux tirs) pour s’imposer

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
3
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
109 106
LAC

Côté visiteurs, Nicolas Batum a bénéficié du septième plus gros temps de jeu de son équipe, avec 17 minutes. L’ancien international français a converti un de ses trois tirs à 3-points et pris 4 rebonds dans ce laps de temps, derrière un James Harden dominant (34 points, 5 rebonds, 6 passes) mais insuffisant.

Encore peu de minutes pour Zaccharie Risacher contre Washington

Enfin les Atlanta Hawks se déplaçaient dans la Capitale et y repartent avec la victoire (116-131) face à des Wizards privés de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. S’il n’a pas pu faire ses retrouvailles avec ses coéquipiers de sélection, Zaccharie Risacher a néanmoins rentabilisé sa place dans le cinq pour signer 7 points à 3/6 aux tirs. L’ancien Burgien y a ajouté 5 rebonds et 3 passes ; mais il a une nouvelle fois été le premier à sortir pour céder sa place à Vit Krejci ou Luke Kennard.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
7
PTS
5
REB
3
PDE
Logo NBA
WAS
116 131
ATL

 

Ainsi, le Français est encore resté cantonné à moins de 20 minutes, pendant que les plus expérimentés ont fini le travail. Si sa place dans la rotation semble non questionnable, ses implications dans le système de Quin Snyder, où il tente très peu de drives par exemple, seront des perspectives d’évolution à observer.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
