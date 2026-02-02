Recherche
NBA

Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111

Shai Gilgeous-Alexander a brillé avec 34 points et 13 passes décisives. Le Thunder d'Oklahoma City s'impose face aux Nuggets de Denver dans un choc de la Conférence Ouest, améliorant son bilan à 39 victoires pour 11 défaites.
00h00
Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111

Le meneur canadien a orchestré l’attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.

Crédit photo : © Isaiah J. Downing-Imagn Images

Le Thunder d’Oklahoma City (39-11) a livré une performance probante face aux Nuggets de Denver (33-17) dimanche soir, s’imposant 121-111 dans cette première confrontation de la saison entre deux poids lourds de la Conférence Ouest.

Shai Gilgeous-Alexander et Cason Wallace en mode spectacle

Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus démontré pourquoi il figure parmi les meilleurs joueurs de la ligue, compilant 34 points et 13 passes décisives dans une performance complète. Le meneur canadien a orchestré l’attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.

Cason Wallace a parfaitement épaulé son franchise player, signant une soirée remarquable avec 27 points et 6 rebonds. Le jeune arrière a apporté l’impact offensif nécessaire pour maintenir Denver à distance. Aaron Wiggins a également contribué avec 14 points et 6 rebonds, confirmant la profondeur d’effectif impressionnante d’Oklahoma City.

Un démarrage maîtrisé face à Nikola Jokic

Dès le premier quart-temps, le Thunder a donné le ton en prenant les devants 32-26. Gilgeous-Alexander avait déjà distribué 4 passes décisives pour 6 points, tandis que Wallace plantait déjà 8 points. Aaron Wiggins se montrait précieux avec 5 points et 2 interceptions.

Du côté de Denver, Peyton Watson tentait de maintenir son équipe dans le match avec 10 points en première période, mais les Nuggets n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à un Thunder en pleine confiance.

Cette victoire permet au Thunder de rebondir après sa défaite 123-111 chez les Timberwolves du Minnesota jeudi dernier. Oklahoma City confirme ainsi sa position de leader à l’Ouest, tandis que Denver voit son bilan passer à 33 victoires pour 17 défaites après ce revers à domicile.

NBA
NBA
