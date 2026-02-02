Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111

Le Thunder d’Oklahoma City (39-11) a livré une performance probante face aux Nuggets de Denver (33-17) dimanche soir, s’imposant 121-111 dans cette première confrontation de la saison entre deux poids lourds de la Conférence Ouest.

Shai Gilgeous-Alexander et Cason Wallace en mode spectacle

Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus démontré pourquoi il figure parmi les meilleurs joueurs de la ligue, compilant 34 points et 13 passes décisives dans une performance complète. Le meneur canadien a orchestré l’attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.

Shai Gilgeous-Alexander SHOWED OUT on Sunday Night Basketball! ⛈️ 34 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 13 AST

⛈️ 2 STL OKC wins the battle of the West's top 2 teams! pic.twitter.com/l93QpBlbJS — NBA (@NBA) February 2, 2026

Cason Wallace a parfaitement épaulé son franchise player, signant une soirée remarquable avec 27 points et 6 rebonds. Le jeune arrière a apporté l’impact offensif nécessaire pour maintenir Denver à distance. Aaron Wiggins a également contribué avec 14 points et 6 rebonds, confirmant la profondeur d’effectif impressionnante d’Oklahoma City.

Un démarrage maîtrisé face à Nikola Jokic

Dès le premier quart-temps, le Thunder a donné le ton en prenant les devants 32-26. Gilgeous-Alexander avait déjà distribué 4 passes décisives pour 6 points, tandis que Wallace plantait déjà 8 points. Aaron Wiggins se montrait précieux avec 5 points et 2 interceptions.

Du côté de Denver, Peyton Watson tentait de maintenir son équipe dans le match avec 10 points en première période, mais les Nuggets n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à un Thunder en pleine confiance.

Cette victoire permet au Thunder de rebondir après sa défaite 123-111 chez les Timberwolves du Minnesota jeudi dernier. Oklahoma City confirme ainsi sa position de leader à l’Ouest, tandis que Denver voit son bilan passer à 33 victoires pour 17 défaites après ce revers à domicile.