À l’étranger

Amine Noua s'offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l'Aris

Grèce - Amine Noua a marqué les esprits en Grèce. Récemment prolongé pour trois saisons, l’intérieur français a brillé lors de la victoire de l’Aris Salonique contre le Panathinaïkos Athènes, provoquant la colère noire de Dimitris Giannakopoulos sur Instagram.
00h00
Amine Noua s'offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l'Aris

Amine Noua exulte après la victoire face au Panathinaïkos

Crédit photo : ARIS B.C.

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) confirme qu’il est devenu un homme fort de l’Aris Salonique. Face au Panathinaïkos Athènes, l’international français a livré l’une de ses meilleures prestations de la saison, dans un match tendu, spectaculaire et conclu après prolongation (102-95). Une défaite qui a fait sortir de ses gonds le président du club athénien, Dimitris Giannakopoulos.

Aris Salonique – Panathinaïkos Athènes : un match renversant

Dans un Nick Galis Hall en ébullition, l’Aris Salonique a fait tomber le géant du championnat grec au terme d’un scénario totalement fou. Après 40 minutes très disputées conclues sur un score de parité (87-87), les joueurs de Thessalonique ont dominé la prolongation pour s’imposer 102-95.

Malgré une avance confortable du Panathinaïkos Athènes dans le deuxième quart-temps, la rencontre est restée indécise jusqu’au bout. L’expulsion d’Ergin Ataman en fin de match n’a pas empêché les visiteurs d’arracher la prolongation, avant de complètement céder dans les cinq dernières minutes.

Noua patron, performance référence pour le Français

Prolongé récemment pour trois saisons, Amine Noua a justifié la confiance de son club. L’ancien international français compile 19 points à 7/14 aux tirs, 10 rebonds et une activité constante en 34 minutes. Impactant des deux côtés du terrain, il a été l’un des grands artisans du succès des siens, aux côtés d’Elijah Mitrou-Long (24 points).

Amine NOUA
Amine NOUA
19
PTS
10
REB
0
PDE
ARI
103 95
PAN

Face à lui, le Panathinaïkos s’est appuyé sur Juancho Hernangómez et T.J. Shorts (16 points chacun), sans parvenir à contenir l’énergie et l’agressivité de l’Aris dans le money-time.

Explosion de Giannakopoulos après le match

La défaite n’est pas passée auprès du propriétaire du Panathinaïkos. Sur Instagram, Dimitris Giannakopoulos a violemment attaqué joueurs et staff, sans détour.

« Entraîneurs, joueurs, tout le monde doit comprendre où il se trouve. Vous êtes au Panathinaïkos. Quand vous rentrerez à Athènes, si vous avez un minimum de dignité, vous devriez tous démissionner. Vous êtes une honte. Honte à vous ! »

Une sortie spectaculaire, à l’image de la pression permanente qui entoure le club athénien, surtout après une défaite face à un Aris combatif et porté par un Amine Noua en pleine confiance.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
Faut qu’il arrête la cocaïne le prési !
Répondre
(0) J'aime
pfcoach
Mitrou Long a été bon dans l'ensemble mais catastrophique dans la gestion de la fin de Q4. En moins de 4 minutes, l'Aris se fait remonter 15 points. Et que dire de la fébrilité du coach qui prend 3 temps morts en 1 minute. A noter que c'est la première défaite de l'année pour l'un des deux clubs d'Euroligue en championnat contre les autres équipes.
Répondre
(0) J'aime
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
