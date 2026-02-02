Amine Noua s’offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l’Aris

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) confirme qu’il est devenu un homme fort de l’Aris Salonique. Face au Panathinaïkos Athènes, l’international français a livré l’une de ses meilleures prestations de la saison, dans un match tendu, spectaculaire et conclu après prolongation (102-95). Une défaite qui a fait sortir de ses gonds le président du club athénien, Dimitris Giannakopoulos.

Aris Salonique – Panathinaïkos Athènes : un match renversant

Dans un Nick Galis Hall en ébullition, l’Aris Salonique a fait tomber le géant du championnat grec au terme d’un scénario totalement fou. Après 40 minutes très disputées conclues sur un score de parité (87-87), les joueurs de Thessalonique ont dominé la prolongation pour s’imposer 102-95.

Malgré une avance confortable du Panathinaïkos Athènes dans le deuxième quart-temps, la rencontre est restée indécise jusqu’au bout. L’expulsion d’Ergin Ataman en fin de match n’a pas empêché les visiteurs d’arracher la prolongation, avant de complètement céder dans les cinq dernières minutes.

Noua patron, performance référence pour le Français

Prolongé récemment pour trois saisons, Amine Noua a justifié la confiance de son club. L’ancien international français compile 19 points à 7/14 aux tirs, 10 rebonds et une activité constante en 34 minutes. Impactant des deux côtés du terrain, il a été l’un des grands artisans du succès des siens, aux côtés d’Elijah Mitrou-Long (24 points).

Face à lui, le Panathinaïkos s’est appuyé sur Juancho Hernangómez et T.J. Shorts (16 points chacun), sans parvenir à contenir l’énergie et l’agressivité de l’Aris dans le money-time.

Explosion de Giannakopoulos après le match

La défaite n’est pas passée auprès du propriétaire du Panathinaïkos. Sur Instagram, Dimitris Giannakopoulos a violemment attaqué joueurs et staff, sans détour.

« Entraîneurs, joueurs, tout le monde doit comprendre où il se trouve. Vous êtes au Panathinaïkos. Quand vous rentrerez à Athènes, si vous avez un minimum de dignité, vous devriez tous démissionner. Vous êtes une honte. Honte à vous ! »

Une sortie spectaculaire, à l’image de la pression permanente qui entoure le club athénien, surtout après une défaite face à un Aris combatif et porté par un Amine Noua en pleine confiance.