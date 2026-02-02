Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive

Les New York Knicks ont signé leur sixième victoire consécutive en dominant les Los Angeles Lakers 112-100 au Madison Square Garden, dans ce qui pourrait être le dernier match de LeBron James dans cette enceinte mythique. Cette rencontre très attendue, avec des prix de billets atteignant des sommets depuis le dernier match de Kobe Bryant, a tenu toutes ses promesses.

Une première mi-temps équilibrée avant la domination des Knicks

Les Lakers ont pris les devants en première période grâce à un excellent Luka Doncic, auteur de 18 points dans les 24 premières minutes. L’équipe californienne menait 56-52 à la pause, portée par un jeu collectif fluide avec 21 passes décisives. Deandre Ayton (13 points) et Rui Hachimura (11 points) ont également apporté leur contribution offensive.

Du côté des Knicks, malgré les difficultés au tir de Jalen Brunson (4/15, 12 points), l’équipe new-yorkaise s’est appuyée sur OG Anunoby (11 points en première période) et l’apport précieux du banc avec Tyler Kolek et Landry Shamet pour rester dans le match.

La réaction collective de New York fait la différence

Le tournant s’est opéré au retour des vestiaires avec un 12-7 initial en faveur des Knicks. Karl-Anthony Towns, fraîchement sélectionné pour son sixième All-Star Game, a dominé les rebonds avec un double-double (11 points, 13 rebonds) et un différentiel de +23. Josh Hart (20 points à 8/11 au tir) et OG Anunoby (25 points) ont pris le relais offensif.

La clé du succès new-yorkais s’est trouvée dans l’adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet. Le shooteur a inscrit 23 points avec 6 réussites sur 10 tentatives à longue distance, plantant les banderilles décisives dans le money-time. Les 14 rebonds offensifs des Knicks ont également offert de précieuses secondes chances.

Malgré les 30 points, 15 rebonds et 8 passes de Luka Doncic, et les 22 points de LeBron James agrémentés d’un dunk spectaculaire sur alley-oop, les Lakers n’ont pas su contenir la défense collective des Knicks. L’équipe de Mike Brown a limité ses adversaires à moins d’un point par possession sur cette série de six victoires, affichant la meilleure défense NBA sur cette période.

Cette victoire propulse les Knicks (31-18) à égalité avec Boston au deuxième rang de la Conférence Est, derrière Detroit. Pour les Lakers, les problèmes défensifs (25e défense NBA) et le manque d’apport des rôle players (Jake LaRavia, Marcus Smart et Jarred Vanderbilt à 2/13 à 3-points combinés) continuent de plomber leurs ambitions.