La Boulangère Wonderligue

Le carton de Basket Landes à Toulouse, Bourges solide face à La Roche Vendée

La Boulangère Wonderligue - En déplacement sur le parquet de Toulouse, Basket Landes a livré un véritable festival offensif, signant un treizième succès de rang (88-54). De son côté, le Tango Bourges Basket s'est montré solide pour venir à bout de La Roche Vendée (74-83).
00h00
Le carton de Basket Landes à Toulouse, Bourges solide face à La Roche Vendée

Becky Massey et Basket Landes sont seuls en tête de La Boulangère Wonderligue.

Crédit photo : FIBA

Quatre jours après sa victoire renversante à Valence, synonyme de qualification historique au Final 6 de l’EuroLeague, les Landaises ne se sont pas relâchées en championnat. En déplacement à Toulouse ce dimanche 1er février, les joueuses de Julie Barennes ont remporté une treizième victoire consécutive (88-54). Un succès qui permet à Basket Landes de s’assurer une place en playoffs. Dans l’autre rencontre de la journée, Bourges a fait preuve de caractère pour s’offrir un précieux succès face à La Roche Vendée (74-83). 

Toulouse 54-88 Basket Landes

Basket Landes n’a pas le temps de tergiverser. Quatre jours après sa qualification historique pour le Final 6 de l’EuroLeague, l’équipe de Julie Barennes retrouvait le championnat avec un déplacement en Haute-Garonne. Sérieuses et appliquées, les Landaises n’ont fait qu’une bouchée de Toulouse ce dimanche après-midi. Bien aidé par l’omniprésence de Murjanatu Musa dans la raquette adverse (13 points et 11 rebonds) et l’efficacité redoutable de Becky Massey (19 points et 5 rebonds), Basket Landes s’est offert un treizième succès consécutif.

– Journée 16

Un de plus cette saison pour le club landais qui conserve sa première place au classement de Boulangère Wonderligue. D’entrée de jeu, les Landaises ont pris le large au tableau d’affichage. En tête de 9 points après dix premières minutes offensives (17-25), Basket Landes a creusé un écart considérable dans cette première mi-temps, au point de regagner les vestiaires avec 26 points d’avance (52-26, 20′).

Becky MASSEY
Becky MASSEY
19
PTS
5
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
54 88
LAN

Grâce à un jeu collectif efficace, les joueuses de Julie Barennes n’ont laissé aucune chance à des Toulousaines rapidement dépassées. Avec 28 longueurs d’avance après trente minutes de très grande qualité (41-69), Basket Landes a récité son basket ce dimanche sur le parquet de Toulouse. Une avance que les Landaises ont su parfaitement géré jusqu’au bout et ainsi poursuivre sa série d’invincibilité.

 

La Roche Vendée 74-83 Tango Bourges Basket

C’est sans Laëtitia Guapo, absente pour des raisons médicales, que le Tango Bourges Basket se déplaçait sur le parquet de La Roche Vendée ce dimanche 1er février. Pourtant privées de l’un des meilleures joueuses de l’effectif, les Berruyères ont rapidement pris leurs distances dans ce match.

– Journée 16

Sous l’impulsion du trio infernal : Alix Duchet (18 points et 5 passes décisives) – Kariata Diaby (12 points et 5 rebonds) – Maeva Djaldi-Tabdi (20 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), les joueuses d’Olivier Lafargue se sont détachées dans ce deuxième quart-temps. En tête de 8 points à la mi-temps (33-41, 20′), Bourges a vu La Roche Vendée refaire peu à peu son retard. Mais, sans vraiment paniquer et à l’expérience, les Berruyères ont géré leur avance au retour des vestiaires pour s’offrir un nouveau succès en championnat.

Maeva DJALDI-TABDI
Maeva DJALDI-TABDI
20
PTS
4
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ROC
74 83
BOU

Tout comme le trio Duchet-Diaby-Djaldi Tabdi, Tima Pouye (10 points, 8 rebonds et 6 passes décisives) a aussi grandement contribué au succès des Berruyères ce dimanche après-midi. Toujours devant après trente minutes de très haute intensité (48-53), le Tango Bourges Basket a su faire le dos rond pour résister au retour adverse et s’offrir une nouvelle précieuse victoire en Boulangère Wonderligue.

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
