NBA

Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires

NBA - Dillon Brooks mène Phoenix avec 27 points dans une victoire contre Cleveland. Les Suns réalisent un back-to-back parfait et stoppent la série de victoires des Cavaliers à cinq matchs consécutifs.
00h00
Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires

Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Les Phoenix Suns ont livré une performance collective remarquable vendredi soir en s’imposant 126-113 face aux Cleveland Cavaliers. Cette victoire permet à Phoenix de réussir un back-to-back parfait et de mettre fin à la série de cinq victoires consécutives de Cleveland, leur meilleure séquence de la saison.

Dillon Brooks encore étincelant après sa performance historique

Dillon Brooks a une fois de plus été le fer de lance de l’attaque des Suns avec 27 points, confirmant son excellente forme actuelle. L’ailier a affiché une remarquable efficacité avec 9 réussites sur 14 tentatives au tir, 2 sur 4 à 3-points et 7 sur 8 aux lancers francs. Cette performance fait suite à son match historique de jeudi contre Detroit, où il avait inscrit 40 points, son record en carrière, dans une victoire 114-96.

L’attaque de Phoenix s’est montrée particulièrement redoutable à longue distance, réussissant 23 de leurs 48 tentatives à 3-points. Jordan Goodwin a apporté un soutien précieux avec 17 points, tandis que Collin Gillespie a ajouté 16 points à l’effort collectif. Cette victoire permet aux Suns d’améliorer leur bilan à 30 victoires pour 19 défaites.

Cleveland s’effondre malgré un bon début de match

Les Cavaliers ont pourtant bien résisté en première mi-temps, ne concédant qu’un retard de cinq points à la pause (52-47). Cependant, les 15 balles perdues en première période ont annoncé les difficultés à venir. De’Andre Hunter a mené l’attaque de Cleveland avec 17 points, suivi par Donovan Mitchell et Jaylon Tyson avec 16 points chacun. Mitchell a toutefois connu une soirée difficile avec huit balles perdues.

Le tournant du match s’est produit au troisième quart-temps, où Phoenix a dominé Cleveland 45-32 pour prendre une avance confortable de 97-79. La situation s’est encore dégradée pour les Cavaliers lorsque leur entraîneur Kenny Atkinson a été expulsé en début de quatrième quart-temps après avoir reçu sa deuxième faute technique. Phoenix en a profité pour porter son avance à 30 points (109-79), scellant définitivement l’issue de la rencontre. Cleveland chute ainsi à 29 victoires pour 21 défaites.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
