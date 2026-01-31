Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires

Les Phoenix Suns ont livré une performance collective remarquable vendredi soir en s’imposant 126-113 face aux Cleveland Cavaliers. Cette victoire permet à Phoenix de réussir un back-to-back parfait et de mettre fin à la série de cinq victoires consécutives de Cleveland, leur meilleure séquence de la saison.

Dillon Brooks encore étincelant après sa performance historique

Dillon Brooks a une fois de plus été le fer de lance de l’attaque des Suns avec 27 points, confirmant son excellente forme actuelle. L’ailier a affiché une remarquable efficacité avec 9 réussites sur 14 tentatives au tir, 2 sur 4 à 3-points et 7 sur 8 aux lancers francs. Cette performance fait suite à son match historique de jeudi contre Detroit, où il avait inscrit 40 points, son record en carrière, dans une victoire 114-96.

L’attaque de Phoenix s’est montrée particulièrement redoutable à longue distance, réussissant 23 de leurs 48 tentatives à 3-points. Jordan Goodwin a apporté un soutien précieux avec 17 points, tandis que Collin Gillespie a ajouté 16 points à l’effort collectif. Cette victoire permet aux Suns d’améliorer leur bilan à 30 victoires pour 19 défaites.

Cleveland s’effondre malgré un bon début de match

Les Cavaliers ont pourtant bien résisté en première mi-temps, ne concédant qu’un retard de cinq points à la pause (52-47). Cependant, les 15 balles perdues en première période ont annoncé les difficultés à venir. De’Andre Hunter a mené l’attaque de Cleveland avec 17 points, suivi par Donovan Mitchell et Jaylon Tyson avec 16 points chacun. Mitchell a toutefois connu une soirée difficile avec huit balles perdues.

Le tournant du match s’est produit au troisième quart-temps, où Phoenix a dominé Cleveland 45-32 pour prendre une avance confortable de 97-79. La situation s’est encore dégradée pour les Cavaliers lorsque leur entraîneur Kenny Atkinson a été expulsé en début de quatrième quart-temps après avoir reçu sa deuxième faute technique. Phoenix en a profité pour porter son avance à 30 points (109-79), scellant définitivement l’issue de la rencontre. Cleveland chute ainsi à 29 victoires pour 21 défaites.