Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis

Les New Orleans Pelicans ont signé une victoire convaincante face aux Memphis Grizzlies sur le score de 114-106 vendredi soir à domicile. Cette performance collective a été menée par un trio offensif particulièrement efficace, avec Saddiq Bey et Derik Queen qui ont chacun inscrit 22 points, soutenus par Zion Williamson et ses 21 unités.

Williamson confirme sa montée en puissance

La star des Pelicans continue sur sa lancée avec un quatrième match consécutif à plus de 20 points, confirmant son retour en forme après une saison difficile marquée par les blessures. Herb Jones a également apporté sa contribution avec 16 points, permettant à New Orleans d’améliorer son bilan à 13 victoires pour 37 défaites.

Du côté de Memphis, l’absence de Ja Morant continue de peser lourd. Le meneur vedette était forfait pour le quatrième match consécutif en raison d’une entorse au coude gauche. Morant, qui n’a plus joué depuis le 21 janvier contre Atlanta, a déjà manqué 25 rencontres cette saison. Les Grizzlies, désormais à 18 victoires pour 28 défaites, ont pu compter sur Cam Spencer et Jaren Jackson Jr., auteurs de 16 points chacun, ainsi que sur Cedric Coward (13 points) et Jock Landale (12 points).

Un troisième quart-temps décisif pour les Pelicans

Le tournant de la rencontre s’est joué au retour des vestiaires. New Orleans a complètement dominé le troisième quart-temps en inscrivant 35 points contre seulement 15 pour Memphis, creusant un écart significatif de 93-76. Cette période a été marquée par une adresse remarquable à 3-points des Pelicans, qui ont converti cinq tentatives longue distance, dont trois réussies par Jose Alvarado.

L’intensité défensive des Pelicans a également fait la différence, limitant les Grizzlies à leur deuxième plus faible total de points sur un quart-temps cette saison. Cette performance collective illustre le potentiel de cette équipe de New Orleans quand tous les éléments s’assemblent parfaitement.

Les deux équipes reprennent rapidement la compétition dès samedi soir, avec Memphis qui recevra Minnesota tandis que les Pelicans se déplaceront à Philadelphia pour y affronter les Sixers.