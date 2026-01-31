Recherche
NM1

Poissy tente un pari avec l’arrivée de Josué Ballo-Debat

NM1 — En grande difficulté dans la poule A de Nationale 1, le club de Poissy a officialisé l’arrivée de Josué Ballo-Debat pour un engagement d’un mois, soit jusqu'à la fin de la première phase. Un renfort ciblé pour tenter de rester en vie dans la course au maintien.
|
00h00
Résumé
Écouter
Josué Ballo-Debat avec le maillot de Poissy

Crédit photo : Poissy Basket

En quête de solutions dans une saison qui tourne au casse-tête, Poissy Basket a décidé d’activer une nouvelle cartouche. Le club des Yvelines a annoncé l’arrivée du poste 2-1 Josué Ballo-Debat (1,95 m, 21 ans), engagé pour une durée d’un mois en tant que joker médical de Noa Calabre (1,84 m, 20 ans) jusqu’à la fin de la première phase. Un pari à court terme, mais qui pourrait apporter un vrai plus dans un effectif en souffrance.

 

Un profil déjà vu en Pro B

Arrière athlétique, Josué Ballo-Debat est passé par le centre de formation de l’Orléans Loiret Basket, où il a évolué en Espoirs Pro B étant champion de France il y a deux saisons avant de goûter à la Pro B avec l’équipe professionnelle jusqu’en 2024. Un parcours qui lui permet d’arriver à Poissy avec une première expérience du haut niveau, malgré son jeune âge.

Le club espère qu’il pourra avoir un impact rapide, à l’image de Lois Gendrey un mois plus tôt, qui avait porté statistiquement l’équipe sur trois rencontres lors de son passage.

Une mission maintien presque impossible

Le contexte est toutefois délicat. Après la défaite de ce vendredi 30 janvier chez le promu et voisin de Val de Seine, Poissy Basket occupe la 13e place de la poule A de Nationale 1, sur 14 équipes, juste devant le Pôle France. Le bilan est sévère : 3 victoires pour 19 défaites. À ce stade de la saison, les Pisciacais veulent préparer au mieux la poule basse, en décrochant un maximum de victoires.

– Journée 22

L’arrivée de Josué Ballo-Debat – qui n’a pas joué ce vendredi – s’inscrit donc dans une logique de tentative, pour rester compétitif le plus longtemps possible et ne rien lâcher jusqu’au bout.

Un groupe qui s’appuie sur quelques cadres

Cette saison, Poissy est notamment porté par Dolapo Olayinka (11,4 points, 3,4 rebonds, 1,2 passe), Brahim Douhou (11,2 points, 5,2 rebonds, 2,1 passes) et le dernier blessé, Noa Calabre, qui tourne à 10,7 points à 53,6% de réussite aux tirs (dont 42,1% à 3-points, sur 1,9 tentatives par match), 2 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,1 interception en 24 minutes par rencontre, sur 15 matchs disputés.. L’intégration d’un ailier supplémentaire doit permettre de soulager ces cadres et d’apporter une option offensive et athlétique en plus.

PROFIL JOUEUR
noa-calabre-2024.jpg
Noa CALABRE
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 20 ans (24/04/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
10,7
#86
REB
2
#261
PD
4,4
#28

Reste à voir si ce renfort express suffira à inverser une dynamique défavorable. Une chose est sûre : à Poissy, chaque match est désormais vécu comme une finale.

