NBA

Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire

NBA - Dix Français ont foulé les parquets de NBA dans la nuit de vendredi à samedi. Toujours solides à l'intérieur, Maxime Raynaud (Sacramento) et Alexandre Sarr (Washington) se sont montrés malgré de lourdes défaites, tandis que Nolan Traoré a retrouvé la victoire à Brooklyn après 7 revers de suite.
|
00h00
Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire

Maxime Raynaud (à droite) a réalisé son 7e double-double de la saison face aux Celtics de Payton Pritchard.

Crédit photo : Winslow Townson-Imagn Images

Les résultats collectifs ne sont pas glorieux à Sacramento, mais Maxime Raynaud se veut une éclaircie dans la terne saison des Kings. Malgré la défaite des siens à Boston (112-93), le pivot français a réalisé une bonne première individuelle au TD Garden. Il a compilé 14 points et 14 rebonds, et ainsi enregistré son 7e double-double de la saison.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
14
PTS
14
REB
1
PDE
Logo NBA
BOS
112 93
SAC

De retour dans le 5 majeur des Kings, Raynaud a bénéficié du plus gros temps de jeu de son équipe pour égaler son record de rebonds en NBA, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a par ailleurs été très efficace sous le panier et au large (6/7 aux tirs dont 1/1 à 3-points) malgré le naufrage des siens très tôt dans la rencontre (72-46, 24e). La franchise californienne s’incline pour la 8e fois de suite et chute à la 15e et dernière place de la conférence Ouest.

Sarr remarqué malgré une nouvelle défaite

La nuit a aussi été longue pour les « Frenchies » de Washington, lourdement défaits par les Los Angeles Lakers d’un fantastique Luka Doncic (37 points, 11 rebonds, 13 passes). Pourtant sur une bonne série avec deux victoires de suite, les Wizards ont été pris de court d’entrée et écrasés 142-111 par LeBron James et ses coéquipiers.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
16
PTS
6
REB
5
PDE
Logo NBA
WAS
111 142
LAL

Proche de ses standards, Alexandre Sarr s’est tout de même fait remarquer dans la raquette en inscrivant 16 points et en captant 6 rebonds. L’intérieur tricolore a par ailleurs distribué 5 passes décisives, à un caviar de son record en NBA (6). Plus en difficulté à longue distance (0/3 à 3-points), à l’instar de son compatriote Bilal Coulibaly (7 points à 0/5 de loin), il n’a rien pu faire pour empêcher une nouvelle débâcle sur le parquet de D.C., le 35e revers des Wizards cette saison.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
7
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NBA
WAS
111 142
LAL

Première victoire à l’extérieur pour les Nets en 2026

La série négative s’est enfin arrêtée – au moins provisoirement – pour Brooklyn. Après 7 défaites d’affilée, les Nets l’ont emporté à Utah (99-109). À nouveau titulaire, Nolan Traoré a dû se contenter de 7 points et 6 passes décisives en 26 minutes de jeu. En difficultés sur certaines séquences offensives, l’ancien meneur de Saint-Quentin a été récompensé pour son agressivité défensive (2 contres). Brooklyn décroche sa première victoire à l’extérieur en 2026.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
7
PTS
2
REB
6
PDE
Logo NBA
UTA
99 109
BRO

Les Clippers n’ont eux pas réussi à renverser Denver, dans le Colorado : les Nuggets se sont imposés 122-109 sur leur parquet. Fidèle à son rôle, Nicolas Batum a pris l’intégralité de ses tirs derrière l’arc (6 unités, 2/6 à 3-points) mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens face à la franchise d’un Nikola Jokic XXL (31 points, 12 rebonds, 5 passes décisives en 25 minutes).

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
6
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
DEN
122 109
LAC

4 Français sur le parquet du Madison Square Garden

Quatre Frenchies se sont croisés dans la Grosse Pomme, dans la nuit de samedi à dimanche. New York n’a pas été tendre avec Portland, en triomphant 127-97 sur son parquet. L’occasion de voir à l’œuvre Mohamed Diawara, aligné 17 minutes et auteur de 10 points, 3 rebonds et 1 interception. Au-delà des statistiques, l’ailier français a pesé dans le succès des siens, en terminant avec un différentiel de +27, le 2e meilleur de son équipe. Guerschon Yabusele a lui dû se contenter de 4 minutes (2 rebonds).

Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
10
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NBA
NYK
127 97
POR

Chez les Trail Blazers, malgré une performance collective décevante, il y avait du répondant chez les Tricolores. Sidy Cissoko a réalisé l’une de ses meilleures sorties offensives de la saison en inscrivant 15 points en sortie de banc (27 minutes), sans manquer le moindre shoot (5/5 dont 2/2 à 3-points) ni perdre un ballon. Son compatriote et coéquipier Rayan Rupert a été bien plus discret, muselé par la défense des Knicks (9 minutes).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
15
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NBA
NYK
127 97
POR

Dixième Français en lice sur les parquets de NBA, Noah Penda n’a disputé qu’à peine 7 minutes avec le Magic. L’ancien Manceau a compilé 3 rebonds et 1 interceptions lors d’un nouveau succès d’Orlando à domicile, contre Toronto (130-120).

