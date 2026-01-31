Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers

Luka Doncic a livré une performance magistrale lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Washington Wizards (142-111) vendredi soir. Le meneur slovène, incertain avant la rencontre en raison d’une douleur à la cheville gauche, a finalement brillé avec 37 points, 13 passes décisives et 11 rebonds en seulement 31 minutes de jeu.

L’exploit le plus remarquable de Doncic reste son triple-double réalisé dès la mi-temps, avec 26 points, 11 passes et 10 rebonds en première période. Selon Sportradar, le dernier joueur à avoir réalisé un triple-double en première mi-temps était Jalen Johnson des Atlanta Hawks le 5 décembre dernier.

Un spectacle offensif des Lakers mené par Doncic et James

La domination des Lakers s’est exprimée dès le premier quart-temps, avec Doncic inscrivant 11 des 20 premiers points de son équipe. Le Slovène a terminé le premier acte avec 17 points, 7 rebonds et 7 passes, posant les bases d’une soirée exceptionnelle où il a shooté à 62% à 3-points (6/13) et 62% aux tirs (13/21).

LeBron James, âgé de 41 ans, a également électrisé le public de la Capital One Arena avec plusieurs dunks spectaculaires, notamment un alley-oop de la main gauche qui a fait lever tout le banc des Lakers. Le King a terminé avec 20 points et 6 passes décisives, démontrant qu’il peut encore rivaliser au plus haut niveau.

Deandre Ayton a complété ce festival offensif avec 28 points à 12/14 aux tirs et 13 rebonds, affichant un différentiel de +30, le meilleur de l’équipe. L’entraîneur JJ Redick a salué la réaction de ses joueurs après la défaite de 30 points face à Cleveland : « Je pense que jouer avec un avantage compétitif et jouer ensemble des deux côtés du terrain. Nous avons beaucoup parlé récemment de faire son travail. »

Cette victoire permet aux Lakers d’améliorer leur bilan à 29 victoires et 18 défaites et de poursuivre leur lutte avec Phoenix pour la sixième place de la Conférence Ouest. Pour les Wizards (12-35), menés par les 17 points de Malaki Branham, cette défaite illustre l’écart de talent face à une équipe des Lakers en pleine forme, qui ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs.