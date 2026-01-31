Recherche
NBA

Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers

NBA - Performance de choix de Luka Doncic face aux Wizards. Le Slovène a compilé 37 points, 13 passes et 11 rebonds lors de la victoire écrasante des Lakers 142-111, réalisant son triple-double dès la mi-temps dans une démonstration offensive remarquable.
00h00
Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers

Luka Doncic s’est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly

Crédit photo : © Brad Mills-Imagn Images

Luka Doncic a livré une performance magistrale lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Washington Wizards (142-111) vendredi soir. Le meneur slovène, incertain avant la rencontre en raison d’une douleur à la cheville gauche, a finalement brillé avec 37 points, 13 passes décisives et 11 rebonds en seulement 31 minutes de jeu.

Luka DONCIC
Luka DONCIC
37
PTS
11
REB
13
PDE
WAS
111 142
LAL

L’exploit le plus remarquable de Doncic reste son triple-double réalisé dès la mi-temps, avec 26 points, 11 passes et 10 rebonds en première période. Selon Sportradar, le dernier joueur à avoir réalisé un triple-double en première mi-temps était Jalen Johnson des Atlanta Hawks le 5 décembre dernier.

Un spectacle offensif des Lakers mené par Doncic et James

La domination des Lakers s’est exprimée dès le premier quart-temps, avec Doncic inscrivant 11 des 20 premiers points de son équipe. Le Slovène a terminé le premier acte avec 17 points, 7 rebonds et 7 passes, posant les bases d’une soirée exceptionnelle où il a shooté à 62% à 3-points (6/13) et 62% aux tirs (13/21).

LeBron James, âgé de 41 ans, a également électrisé le public de la Capital One Arena avec plusieurs dunks spectaculaires, notamment un alley-oop de la main gauche qui a fait lever tout le banc des Lakers. Le King a terminé avec 20 points et 6 passes décisives, démontrant qu’il peut encore rivaliser au plus haut niveau.

Deandre Ayton a complété ce festival offensif avec 28 points à 12/14 aux tirs et 13 rebonds, affichant un différentiel de +30, le meilleur de l’équipe. L’entraîneur JJ Redick a salué la réaction de ses joueurs après la défaite de 30 points face à Cleveland : « Je pense que jouer avec un avantage compétitif et jouer ensemble des deux côtés du terrain. Nous avons beaucoup parlé récemment de faire son travail. »

Cette victoire permet aux Lakers d’améliorer leur bilan à 29 victoires et 18 défaites et de poursuivre leur lutte avec Phoenix pour la sixième place de la Conférence Ouest. Pour les Wizards (12-35), menés par les 17 points de Malaki Branham, cette défaite illustre l’écart de talent face à une équipe des Lakers en pleine forme, qui ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
