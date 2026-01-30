Recherche
NBA

Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence

NBA - Nikola Jokic, le pivot serbe des Denver Nuggets, devrait faire son grand retour face aux Los Angeles Clippers après avoir manqué 16 matches consécutifs en raison d'une blessure au genou gauche contractée le 29 décembre dernier.
00h00
Résumé
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

Nikola Jokic s’apprête à retrouver les parquets NBA. Absent depuis le 29 décembre en raison d’une blessure au genou gauche contractée face au Miami Heat, le pivot serbe des Denver Nuggets devrait faire son retour ce vendredi soir face aux Los Angeles Clippers à domicile, selon les informations d’ESPN rapportées par Shams Charania.

Un retour crucial pour les récompenses individuelles

Cette absence d’un mois complet aura coûté 16 matches à la star des Nuggets, qui n’a désormais plus le droit qu’à une seule rencontre manquée pour rester éligible aux récompenses individuelles de fin de saison. Le règlement NBA exige en effet un minimum de 65 matches joués sur les 82 de la saison régulière pour prétendre aux distinctions comme le titre de MVP.

Jokic devrait également être aligné dimanche pour le choc face à Oklahoma City, le leader de la Conférence Ouest, ce qui lui permettrait de sécuriser définitivement son éligibilité aux awards. Avant sa blessure, le Serbe réalisait une saison exceptionnelle avec des moyennes de 29,9 points, 12,4 rebonds et 11,1 passes décisives par match.

Denver espère retrouver son niveau d’avant blessure

Le retour de leur franchise player tombe à pic pour les Nuggets, actuellement troisièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 16 défaites. L’équipe du Colorado a accusé le coup durant l’absence de son leader en perdant 6 rencontres pendant cette période, perdant ainsi du terrain sur la concurrence.

Denver espère retrouver le niveau affiché en début de saison, quand l’équipe semblait irrésistible avec Jokic aux commandes. Ce retour face aux Clippers marquera le début d’un sprint final crucial pour les Nuggets, qui visent une place de choix en saison régulière pour avoir le meilleur tableau possible en playoffs. Privé d’Aaron Gordon pour au moins un mois, ils comptent sur leur pivot All-Star pour mener la charge vers un nouveau titre NBA.

PROFIL JOUEUR
Nikola JOKIC
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 30 ans (19/02/1995)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
29,6
#3
REB
12,2
#1
PD
11
#1
NBA
NBA
Commentaires

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
