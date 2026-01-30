Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence

Nikola Jokic s’apprête à retrouver les parquets NBA. Absent depuis le 29 décembre en raison d’une blessure au genou gauche contractée face au Miami Heat, le pivot serbe des Denver Nuggets devrait faire son retour ce vendredi soir face aux Los Angeles Clippers à domicile, selon les informations d’ESPN rapportées par Shams Charania.

Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

Un retour crucial pour les récompenses individuelles

Cette absence d’un mois complet aura coûté 16 matches à la star des Nuggets, qui n’a désormais plus le droit qu’à une seule rencontre manquée pour rester éligible aux récompenses individuelles de fin de saison. Le règlement NBA exige en effet un minimum de 65 matches joués sur les 82 de la saison régulière pour prétendre aux distinctions comme le titre de MVP.

Jokic devrait également être aligné dimanche pour le choc face à Oklahoma City, le leader de la Conférence Ouest, ce qui lui permettrait de sécuriser définitivement son éligibilité aux awards. Avant sa blessure, le Serbe réalisait une saison exceptionnelle avec des moyennes de 29,9 points, 12,4 rebonds et 11,1 passes décisives par match.

Denver espère retrouver son niveau d’avant blessure

Le retour de leur franchise player tombe à pic pour les Nuggets, actuellement troisièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 16 défaites. L’équipe du Colorado a accusé le coup durant l’absence de son leader en perdant 6 rencontres pendant cette période, perdant ainsi du terrain sur la concurrence.

Denver espère retrouver le niveau affiché en début de saison, quand l’équipe semblait irrésistible avec Jokic aux commandes. Ce retour face aux Clippers marquera le début d’un sprint final crucial pour les Nuggets, qui visent une place de choix en saison régulière pour avoir le meilleur tableau possible en playoffs. Privé d’Aaron Gordon pour au moins un mois, ils comptent sur leur pivot All-Star pour mener la charge vers un nouveau titre NBA.