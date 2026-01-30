Recherche
ELITE 2

L’Élan Béarnais en démonstration offensive face à Caen

ÉLITE 2 - Après avoir battu Rouen en déplacement vendredi dernier, l’Élan Béarnais a confirmé dans son Palais des Sports une semaine plus tard. Sérieux et appliqués, les hommes de Mickaël Hay ont déroulé face à Caen (90-54).
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Béarnais en démonstration offensive face à Caen
Crédit photo : Cécile Thomas

Victorieux vendredi dernier sur le parquet de Rouen (78-91), les sourires sont revenus sur les visages des joueurs de l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez. Une belle dynamique que les Palois souhaitent conserver durablement sur cette deuxième partie de saison. Ce vendredi 30 janvier, les hommes de Mickaël Hay ont enchaîné à domicile en infligeant une correction à une équipe normande, celle de Caen, rapidement dépassée (90-54). Un succès précieux qui permet aux Béarnais de regarder de nouveau vers le haut du classement.

Une entame de match idyllique pour Pau

Une chose est sûre, l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez a répondu présent ce vendredi soir au Palais des Sports. Un festival offensif de la part des hommes de Mickaël Hay. Sérieux en défense et diaboliques en contre-attaque, les locaux ont infligé un 14-0 en 5 minutes à une équipe de Caen apathique. Souvent précieux cette saison, Thomas Cornely (12 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) a de nouveau fait des étincelles. Un premier quart-temps idyllique (24-8) pour des Béarnais à qui tout a souri. 24 points inscrits et seulement 8 encaissés en dix minutes.

+23 à la mi-temps pour l’Élan Béarnais

Dépassés et dominés dans tous les secteurs du jeu, les joueurs de Caen n’ont jamais pu suivre le rythme infernal imposé par les Palois. Des Béarnais qui ne se sont pas relâchés dans cette première mi-temps. L’Élan Béarnais a compté jusqu’à 20 longueurs d’avance au cœur du deuxième quart-temps (30-10, 14′). Sous l’impulsion de son capitaine Bastien Pinault (12 points) et de François Wibaut (10 points) et grâce à une intensité défensive retrouvée, l’EBPLO est rentré aux vestiaires largement en tête à l’issue de vingt premières minutes de très grande qualité (47-24, 20′).

Une parfaite gestion des temps faibles et temps forts

Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier ont proposé un meilleur basket. Mais malgré cette belle réaction d’orgueil, les Béarnais ont remis un coup d’accélérateur pour définitivement empêcher tout retour adverse. Avec 29 points d’avance à dix minutes du terme (72-43, 30′), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a récité son basket devant un public conquis.

Une gestion parfaite des temps faibles comme des temps forts pour s’offrir un succès retentissant à domicile et signer une deuxième victoire consécutive. Une large victoire avec 5 joueurs à plus de 10 points, qui a également permis à Mickaël Hay de faire tourner son banc et ainsi reposer ses cadres. De bon augure pour un mois de février qui s’annonce chargé.

Les réactions après Élan Béarnais – Caen

Jean-Baptiste Lecrosnier (entraîneur de Caen) : « Bravo à Pau. On ne peut pas débuter un match comme ça. On se réfugie derrière la ligne à 3-points. On laisse Pau jouer leur meilleur basket. C’est l’une des meilleures équipes sur le jeu en transition. On subit leur intensité et leur agressivité. On prend une gifle et parfois ça fait du bien. Je comptais revenir avec un peu plus de fierté. On a juste tout subi et on prend une fessée. »

Mickaël Hay (entraîneur de l’Élan béarnais) : « Les mecs ont été sérieux jusqu’au bout. J’apprécie d’avoir passé une soirée tranquille au Palais. On est très content de gagner, il y a des choses intéressantes à tirer de ce match. C’est une belle soirée pour tout le monde. Tout le monde a marqué. On la prend avec grand plaisir. C’est une deuxième victoire de suite. On a une petite revanche à prendre à Quimper. À nous de continuer d’avancer. On entame les matchs retours de la bonne manière. »

Thomas Cornely (meneur/arrière de l’Élan béarnais) : « Il y a eu un écart dès le début et on a su le garder. On démarre très bien et contrairement à Rouen, on a su garder cette avance. C’est une nouvelle saison qui commence. On a changé des trucs en défense et cela a plutôt bien fonctionné. Joshua Mballa a ce timing de contre. Cela amène une autre arme défensive. À nous d’être prêts pour aller battre Quimper chez eux au prochain match. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice ce soir. Le but dans une saison c’est d’être le plus constant possible. On avait vraiment à cœur de bien démarrer cette phase retour. »

Youri Golitin (ailier-fort de Caen) : « Ce soir il n’y a pas eu de réaction. À la mi-temps on essaie de revenir avec d’autres intentions. Mentalement, on a baissé la tête. L’écart se creuse et de notre côté, on ne marque pas. »

Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
