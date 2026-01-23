Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais débute idéalement la phase retour

Avec un bilan de 10 victoires pour 9 défaites, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez occupe la 9e place d’ÉLITE 2, restant sur une série de trois revers consécutifs. En déplacement à Rouen ce vendredi 23 janvier, les hommes de Mickaël Hay ont retrouvé la clé du succès (78-91) et lancé cette deuxième partie de saison de la meilleure des manières.

Une première mi-temps maîtrisée pour l’Élan Béarnais

Avec les retours à la compétition de l’intérieur Joshua Mballa et du meneur Fabio Milanese, malade et absent lors de la dernière défaite contre Roanne (88-93), les Palois ont pu présenter un effectif complet en Normandie ce vendredi soir. D’entrée de jeu, les intentions étaient là et l’équipe de Mickaël Hay a montré un visage séduisant.

Déterminés à lancer cette phase retour de la meilleure des manières, les partenaires d’un Marvin Clark très efficace (22 points et 5 rebonds) ont débuté cette rencontre tambour battant. La première phase défensive a tout de suite donné le ton de cette rencontre. Avec un 11-2 initial infligé à Rouen en deux minutes, les Palois ont clairement mis la main sur ce match. Avec 31 points inscrits et 71 % de réussite aux tirs en dix minutes, l’EBPLO a livré un véritable récital offensif dans ce premier quart-temps.

Grâce à une défense retrouvée et à la force de son collectif, l’équipe de Mickaël Hay a poursuivi son chantier. Sous l’impulsion de la paire Seydou Ndiaye (12 points, 1 rebond et 2 interceptions) – Bryce Nze (9 points, 5 rebonds et 7 passes décisives), les Béarnais ont pris le large dans cette première mi-temps, comptant jusqu’à 20 longueurs d’avance (49-29, 15′). Vingt premières minutes de grande qualité qui ont permis à Pau de regagner les vestiaires largement en tête (37-59).

Une victoire de caractère qui lance idéalement la phase retour

Revenus sur le parquet de Rouen avec le même état d’esprit conquérant, les hommes de Mickaël Hay ont pourtant connu un vrai passage à vide dès l’entame du troisième quart-temps. Plus agressifs en défense et très efficaces en transition, les locaux ont infligé un 23-8 aux Béarnais, obligeant le coach palois à stopper immédiatement le jeu pour remobiliser ses troupes.

Un quart-temps cauchemardesque pour des Palois qui maîtrisaient jusqu’ici cette rencontre. Revenus à 9 points de Pau à dix minutes de la fin (58-67, 30′), Rouen y a cru jusqu’au bout. Mais ce vendredi soir en Normandie, même bousculés et poussés dans leurs retranchements, les joueurs de l’Élan Béarnais ont fait preuve d’une force de caractère incroyable pour résister au retour adverse et ainsi éviter une nouvelle déconvenue cette saison.

Les Palois ont profité du très bon passage de Fabio Milanese (15 points, 5 rebonds et 1 passe décisive) pour conserver l’avantage jusqu’au bout et repartir de Normandie avec un nouveau succès, le premier de cette phase retour. En face, Gavin Kensmil (23 points et 8 rebonds) a pourtant tout tenté pour inverser la tendance et permettre au RMB de repasser devant, en vain. Une victoire finale sur le score flatteur de 91 à 78 qui confirme l’envie de Pau de relancer la machine. De son côté, le RMB reste englué au milieu du classement d’ÉLITE 2.