Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs

Avec un sourire en coin, Victor Wembanyama tenait à montrer ses cicatrices de guerre après la victoire des San Antonio Spurs face aux Houston Rockets (111-99). Le Français a baissé son short et ses couches de compression pour révéler une large entaille sur sa cuisse, tiré sur son col pour dévoiler des égratignures fraîches sur sa poitrine, et montré son bras gauche couvert de coupures rouges.

« Finalement, je vais manquer d’endroits sur mon corps pour les cicatrices », a confié Wembanyama à « Inside the NBA » après le match. « Mais le reste de mon corps, mes articulations, mes muscles, ils vont bien. »

Le prix de la domination et l’exigence de Mitch Johnson

Ces marques sont le prix à payer pour obtenir 15 lancers francs, contrer cinq tirs et réaliser un quatrième quart-temps dominateur. Elles témoignent aussi de la réponse de l’équipe aux exigences de son coach Mitch Johnson, qui avait passé la première mi-temps à crier sur ses joueurs pour qu’ils jouent plus dur.

« J’ai crié à la mi-temps, et ils se sont criés dessus entre eux », a expliqué Johnson, la voix rauque. « Nous savons comment les équipes veulent jouer contre nous, et cette équipe (Houston) joue de cette façon de toute façon. Nous savions que ce serait un match de physicalité, et si nous ne l’égalions pas, nous allions nous faire malmener. »

L’ajustement tactique de Johnson, plaçant Wembanyama sur Amen Thompson, a permis aux Spurs de dominer le deuxième quart-temps 46 à 23. Une séquence symbolise parfaitement l’état d’esprit de Wembanyama : sur une balle perdue rapidement sifflée, alors que les neuf autres joueurs se relâchaient, le Français a plongé quand même pour s’assurer la possession en cas de contestation.

Let's be honest, the word is out, if you want to slow down Victor Wembanyana, get physical. Opponents are pushing, grabbing, scratching, doing whatever it takes. He’s getting the superstar treatment in the wrong direction. The refs aren't helping him. pic.twitter.com/SEPJ7Tr09w — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) January 29, 2026

Des statistiques historiques qui impressionnent David Robinson

Avec 28 points, 16 rebonds et 5 contres, Wembanyama a signé son sixième match de la saison avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres. Le reste de la ligue n’en compte que quatre. En 150 matchs NBA, seule la légende des Spurs David Robinson a réussi à compiler autant de points, rebonds et contres dans l’histoire.

« J’essaie de faire des choses sur le terrain que personne ne fait, donc je dois travailler d’une manière que personne ne fait », a déclaré Wembanyama. L’objectif est clair : « Avoir, chaque soir, ce niveau de dévouement. »

La défense de Stephon Castle sur des joueurs comme Alperen Şengün et Kevin Durant a permis à Wembanyama de camper dans la raquette et d’effacer tout ce que les Rockets tentaient près du panier. « C’est son travail. Il peut neutraliser les gars, et il l’a fait », a salué Wembanyama à propos de son coéquipier rookie de la saison 2024-2025.