Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs

NBA - Les blessures de Victor Wembanyama racontent l'histoire d'un joueur prêt à tout sacrifier. Après la victoire 111-99 contre Houston, la star française des Spurs affiche fièrement ses cicatrices, témoins de son engagement total sur le parquet.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs

Victor Wembanyama a été bousculé par la défense de Houston mais il a fait mieux que résister : il a dominé

Crédit photo : © Troy Taormina-Imagn Images

Avec un sourire en coin, Victor Wembanyama tenait à montrer ses cicatrices de guerre après la victoire des San Antonio Spurs face aux Houston Rockets (111-99). Le Français a baissé son short et ses couches de compression pour révéler une large entaille sur sa cuisse, tiré sur son col pour dévoiler des égratignures fraîches sur sa poitrine, et montré son bras gauche couvert de coupures rouges.

« Finalement, je vais manquer d’endroits sur mon corps pour les cicatrices », a confié Wembanyama à « Inside the NBA » après le match. « Mais le reste de mon corps, mes articulations, mes muscles, ils vont bien. »

Le prix de la domination et l’exigence de Mitch Johnson

Ces marques sont le prix à payer pour obtenir 15 lancers francs, contrer cinq tirs et réaliser un quatrième quart-temps dominateur. Elles témoignent aussi de la réponse de l’équipe aux exigences de son coach Mitch Johnson, qui avait passé la première mi-temps à crier sur ses joueurs pour qu’ils jouent plus dur.

« J’ai crié à la mi-temps, et ils se sont criés dessus entre eux », a expliqué Johnson, la voix rauque. « Nous savons comment les équipes veulent jouer contre nous, et cette équipe (Houston) joue de cette façon de toute façon. Nous savions que ce serait un match de physicalité, et si nous ne l’égalions pas, nous allions nous faire malmener. »

L’ajustement tactique de Johnson, plaçant Wembanyama sur Amen Thompson, a permis aux Spurs de dominer le deuxième quart-temps 46 à 23. Une séquence symbolise parfaitement l’état d’esprit de Wembanyama : sur une balle perdue rapidement sifflée, alors que les neuf autres joueurs se relâchaient, le Français a plongé quand même pour s’assurer la possession en cas de contestation.

Des statistiques historiques qui impressionnent David Robinson

Avec 28 points, 16 rebonds et 5 contres, Wembanyama a signé son sixième match de la saison avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres. Le reste de la ligue n’en compte que quatre. En 150 matchs NBA, seule la légende des Spurs David Robinson a réussi à compiler autant de points, rebonds et contres dans l’histoire.

« J’essaie de faire des choses sur le terrain que personne ne fait, donc je dois travailler d’une manière que personne ne fait », a déclaré Wembanyama. L’objectif est clair : « Avoir, chaque soir, ce niveau de dévouement. »

La défense de Stephon Castle sur des joueurs comme Alperen Şengün et Kevin Durant a permis à Wembanyama de camper dans la raquette et d’effacer tout ce que les Rockets tentaient près du panier. « C’est son travail. Il peut neutraliser les gars, et il l’a fait », a salué Wembanyama à propos de son coéquipier rookie de la saison 2024-2025.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
sur la vidéo, il y a faute antisportive non ? Sengun arrache le maillot de Wemby.
Répondre
(1) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
NM1
00h00Un nouveau renfort dans la peinture pour l’Étoile Angers Basket
Nanterre - Monaco dans Pro Basketball Manager 2026
Médias
00h00Soldes sur Pro Basketball Manager 2026 : le jeu est à -25 %, le moment idéal pour se lancer
Le Portel sans Ivan Février pour le déplacement à Monaco
Betclic ELITE
00h00Sans son meilleur joueur suspendu, Le Portel s’attaque à l’ogre monégasque avec les moyens du bord
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
1 / 0