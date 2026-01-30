Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle

Le Vendée Challans Basket (VCB) joue gros ce vendredi 30 janvier face à Antibes pour la 21e journée d’ELITE 2. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est un changement administratif qui se joue parallèlement en coulisses. Face à l’absence prolongée de son entraîneur principal Sébastien Lambert, le club est sommé de revoir son organigramme sous peine de sanctions.

L’intérim de Miguel Relet touche à sa fin

Fidèle au poste depuis six ans en tant qu’assistant, l’enfant du pays Miguel Relet assure l’intérim avec cœur depuis trois semaines. Cependant, le duel contre Antibes marquera sa troisième et dernière apparition dans le costume de coach principal. Si son dévouement n’est pas en cause, la réalité bureaucratique, elle, est implacable.

Le couperet du règlement : Pas de diplôme, pas de banc

Le règlement de la Ligue ne laisse aucune place à l’émotion : pour diriger une équipe en ÉLITE 2, le « Diplôme d’État Supérieur de Coach » (DES) est obligatoire. Miguel Relet ne le possède pas.

« On a trois matches pour se mettre en conformité, explique Miguel Relet dans les colonnes de Ouest France. Après Antibes, la période de dérogation expire. On est obligé de se réorganiser ».

Maxime Bureau : L’homme providentiel du centre de formation

Dès la semaine prochaine, c’est Maxime Bureau qui reprendra officiellement les rênes de l’équipe sur le banc. Arrivé l’été dernier pour chapeauter les Espoirs de Vendée Challans Basket, l’ancien assistant de Gries-Souffel possède le précieux sésame administratif. Un passage de témoin qui se veut fluide, les deux hommes travaillant déjà en étroite collaboration.

Un choc contre Antibes pour l’honneur et l’espoir

Ce vendredi à 20h30, l’ambiance sera électrique à Challans sur le parquet de la salle Michel Vrignaud. Entre l’hommage à l’intérim de Relet et la pression d’une relégation qui menace, le VCB joue peut-être son match le plus important de la saison. Les joueurs du promu sauront-ils briser la spirale infernale 14 défaites consécutives pour offrir une sortie digne à leur coach intérimaire ?