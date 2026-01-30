Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini

C’est officiel : le C’Chartres Basket Masculin et Matej Kavas (2,03 m, 29 ans) séparent leurs chemins. Arrivé en octobre dernier pour renforcer la formation chartraine, le Slovène quitte l’Eure-et-Loir après seulement quelques mois de compétition. Le club a communiqué ce départ, marquant un tournant dans une saison pour le moins mouvementée.

Un passage express mais contrasté

Pour sa toute première expérience dans l’Hexagone, Matej Kavas n’aura pas manqué de montrer quelques flashs de son talent à l’image de ses 20 points en 22 minutes face à Toulouse. En 13 matchs disputés sous les couleurs de Chartres, le Slovène affichait des statistiques honorables malgré une grande irrégularité :

Points : 9,5

Rebonds : 4,2

Temps de jeu : 23 minutes en moyenne

Malgré son profil de globe-trotter (passé par l’Islande, l’Autriche, l’Espagne et formé au prestigieux cursus NCAA entre Seattle et Nebraska), l’alchimie n’a semble-t-il pas suffi à stabiliser les résultats collectifs.

Une situation sportive délicate

Ce départ intervient dans un contexte de tension pour le CCBM. Actuellement 11e de la poule A de Nationale 1, le bilan comptable est insuffisant par rapport aux ambitions initiales du club. Avec 7 victoires pour 14 défaites et restant sur six revers en sept matches, les Chartrains devront valider leur maintien dans la poule basse, sous les ordres de Franck Le Goff, nommé coach le mois dernier.

Le staff déjà en quête d’un remplaçant

Les dirigeants ne restent pas les bras croisés. En coulisses, le recrutement s’active déjà pour pallier ce départ numérique. L’objectif est clair : dénicher le profil capable d’apporter plus d’impact immédiat pour redynamiser un groupe qui cherche encore son rythme de croisière.

Le mercato de la NM1 est toujours complexe à cette période de l’année, mais la réactivité du club sera déterminante pour la suite de la saison.