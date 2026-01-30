Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini

NM1 - Après seulement 13 matchs, le Slovène Matej Kavas quitte un club de Chartres en difficulté (11ème de la poule A).
|
00h00
Résumé
Écouter
Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini

Matej Kavas (Numéro 40) quitte le club

Crédit photo : C' Chartres Métropole Basket

C’est officiel : le C’Chartres Basket Masculin et Matej Kavas (2,03 m, 29 ans) séparent leurs chemins. Arrivé en octobre dernier pour renforcer la formation chartraine, le Slovène quitte l’Eure-et-Loir après seulement quelques mois de compétition. Le club a communiqué ce départ, marquant un tournant dans une saison pour le moins mouvementée.

Un passage express mais contrasté

Pour sa toute première expérience dans l’Hexagone, Matej Kavas n’aura pas manqué de montrer quelques flashs de son talent à l’image de ses 20 points en 22 minutes face à Toulouse. En 13 matchs disputés sous les couleurs de Chartres, le Slovène affichait des statistiques honorables malgré une grande irrégularité :

  • Points : 9,5

  • Rebonds : 4,2

  • Temps de jeu : 23 minutes en moyenne

Malgré son profil de globe-trotter (passé par l’Islande, l’Autriche, l’Espagne et formé au prestigieux cursus NCAA entre Seattle et Nebraska), l’alchimie n’a semble-t-il pas suffi à stabiliser les résultats collectifs.

PROFIL JOUEUR
Matej KAVAS
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 29 ans (27/07/1996)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
9,5
#128
REB
4,2
#100
PD
0,6
#292

Une situation sportive délicate

Ce départ intervient dans un contexte de tension pour le CCBM. Actuellement 11e de la poule A de Nationale 1, le bilan comptable est insuffisant par rapport aux ambitions initiales du club. Avec 7 victoires pour 14 défaites et restant sur six revers en sept matches, les Chartrains devront valider leur maintien dans la poule basse, sous les ordres de Franck Le Goff, nommé coach le mois dernier.

LIRE AUSSI

Le staff déjà en quête d’un remplaçant

Les dirigeants ne restent pas les bras croisés. En coulisses, le recrutement s’active déjà pour pallier ce départ numérique. L’objectif est clair : dénicher le profil capable d’apporter plus d’impact immédiat pour redynamiser un groupe qui cherche encore son rythme de croisière.

Le mercato de la NM1 est toujours complexe à cette période de l’année, mais la réactivité du club sera déterminante pour la suite de la saison.

LIRE AUSSI
NM1
NM1
Suivre
Chartres
Chartres
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
1 / 0