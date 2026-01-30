Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets

Les Denver Nuggets viennent d’annoncer une nouvelle tuile dans leur saison déjà compliquée sur le plan médical. Aaron Gordon, leur ailier de 30 ans, souffre d’une élongation aux ischio-jambiers droits et sera réévalué dans quatre à six semaines. Une rechute qui intervient au pire moment pour la franchise du Colorado.

L’ancien joueur d’Orlando s’était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks. Touché en deuxième quart-temps, Gordon n’était pas revenu sur le parquet en seconde période. Pourtant, l’entraîneur David Adelman s’était montré optimiste après la rencontre, expliquant que son joueur pensait que sa blessure n’était pas aussi grave qu’en novembre dernier.

Injury Update: Aaron Gordon sustained a Right Hamstring Strain on Friday night against the Milwaukee Bucks. He will be re-evaluated in four to six weeks. pic.twitter.com/ztPp8vMyE6 — Denver Nuggets (@nuggets) January 29, 2026

Une saison hachée pour le champion 2023

Cette nouvelle blessure représente un coup dur majeur pour Aaron Gordon, qui réalisait pourtant la meilleure campagne statistique de sa carrière avec 17,7 points et 6,2 rebonds de moyenne en seulement 20 matchs disputés. L’ailier affichait également une remarquable réussite à 3-points avec 40% de réussite, confirmant sa progression offensive.

Gordon avait déjà manqué 19 rencontres entre novembre et janvier à cause d’une blessure similaire aux ischio-jambiers. Il venait tout juste de retrouver sa place de titulaire et montait progressivement en puissance après son retour début janvier. Cette rechute intervient dans un contexte particulièrement difficile, puisqu’elle s’est produite lors du deuxième match d’un back-to-back, après 33 minutes de jeu la veille contre Washington.

L’infirmerie des Nuggets ne désemplit pas cette saison. L’équipe évolue actuellement sans quatre titulaires : Nikola Jokic (genou gauche), Christian Braun (cheville), Cameron Johnson (genou) et désormais Gordon. Même Jamal Murray est incertain à cause de problèmes aux ischio-jambiers.

Malgré cette hécatombe, Denver maintient sa troisième place à l’Ouest avec un bilan de 31 victoires pour 16 défaites. Les Nuggets ont même affiché un impressionnant 9-5 depuis l’absence de Jokic, grâce notamment aux performances All-Star de Murray et à l’explosion de Peyton Watson. Le retour de Jokic, attendu « dans environ une semaine » selon les dernières informations, pourrait redonner de l’espoir avant les playoffs.