Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record

EuroLeague - Porté par un Neal Sako dominant (12 points, 8 rebonds) qui réalise son meilleur match de la saison, Valence a renversé le Maccabi de Jaylen Hoard (94-83) après une remontée spectaculaire en seconde période. Ce duel tricolore confirme l'impact majeur des intérieurs français au cœur de l'élite européenne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record

Neal Sako a réalisé son meilleur match sous les couleurs de Valencia cette saison

Crédit photo : EuroLeague

La Roig Arena peuplé de pratiquement 8 000 spectateurs a vibré ce jeudi soir lors d’une affiche qui sentait bon la haute intensité européenne. Si l’enjeu comptable était majeur pour Valence, qui l’a emporté 94-83 face au Maccabi Tel Aviv, les regards des observateurs tricolores étaient braqués sur la raquette.

– Journée 25

 

Entre l’ascension de Neal Sako (2,10 m, 26 ans) et la solidité de Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans), ce match a servi de superbe vitrine pour le savoir-faire français à l’export.

Neal Sako : Le nouveau roc de la Roig Arena

Il ne lui aura pas fallu longtemps pour conquérir le public espagnol. Sous les ordres de Pedro Martínez, Neal Sako a livré sa prestation la plus aboutie cette saison sous le maillot de Valencia.

Aligné face à l’une des raquettes les plus physiques du continent, l’ancien Choletais n’a pas tremblé. Avec une ligne de statistiques complète — 12 points, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation en 20 minutes — il a été le point d’ancrage indispensable de Valence terminant même MVP de la rencontre. Son impact ne se limite pas aux chiffres : sa capacité à sécuriser le rebond et à offrir des secondes chances a permis aux locaux de rester dans le match alors qu’ils comptaient 6 points de retard à la mi-temps (44-50).

Neal SAKO
Neal SAKO
12
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
VAL
94 83
MAC

 

Jaylen Hoard : Un impact constant malgré la défaite

En face, Jaylen Hoard continue d’être important pour le Maccabi, même s’il n’a pas réalisé son meilleur match. Bien que l’équipe israélienne ait fléchi en seconde période, l’intérieur français a rendu une copie courageuse.

Avec 9 points, 5 rebonds et 1 passe pour 7 d’évaluation en 25 minutes, Hoard a été le meilleur rebondeur de son équipe avec Oshae Brissett. S’il n’a pas connu la victoire cette fois-ci, son duel physique avec Sako a été l’une des clés de la rencontre.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
9
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
VAL
94 83
MAC

 

Le tournant : Le réveil collectif de Valence

Au-delà du duel franco-français, Valence a impressionné par sa force mentale. Menés à la pause, les « Taronja » ont orchestré un retour spectaculaire dès le retour des vestiaires, reprenant l’avantage avant de s’échapper définitivement.

  • Jean Montero a été le fer de lance de cette attaque avec 19 points.

  • L’ancien Strasbourgeois Kameron Taylor (17 points) a parfaitement secondé Neal Sako dans le travail de sape.

  • Côté Maccabi, malgré les efforts de T.J. Leaf (14 points), l’équipe glisse à un bilan de 10 victoires pour 15 défaites

Grâce à ce succès, Valence (16-9) s’installe solidement dans le wagon de tête de l’Euroleague (4e) tandis que le club nation israélien est 14e.

Neal Sako
Neal Sako
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
Content pour lui et très belle trajectoire. Il semble être un gros bosseur et sa mentalité est vraiment la bonne. Chapeau à lui.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
1 / 0