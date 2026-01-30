Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record

La Roig Arena peuplé de pratiquement 8 000 spectateurs a vibré ce jeudi soir lors d’une affiche qui sentait bon la haute intensité européenne. Si l’enjeu comptable était majeur pour Valence, qui l’a emporté 94-83 face au Maccabi Tel Aviv, les regards des observateurs tricolores étaient braqués sur la raquette.

Entre l’ascension de Neal Sako (2,10 m, 26 ans) et la solidité de Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans), ce match a servi de superbe vitrine pour le savoir-faire français à l’export.

Neal Sako : Le nouveau roc de la Roig Arena

Il ne lui aura pas fallu longtemps pour conquérir le public espagnol. Sous les ordres de Pedro Martínez, Neal Sako a livré sa prestation la plus aboutie cette saison sous le maillot de Valencia.

🟠🟠 Partidazo de NEAL SAKO en la victoria de Valencia Basket ante Maccabi Tel Aviv. El pívot galo jugó su mejor partido en Euroleague con los taronja. 📊 12 PTS || 8 REB || 2 ASIS || 1 TAP ✅ 5-5 T2 || 2-5 TL || 24 VAL #EuroLeague pic.twitter.com/gdnmQvSxPx — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) January 29, 2026

Aligné face à l’une des raquettes les plus physiques du continent, l’ancien Choletais n’a pas tremblé. Avec une ligne de statistiques complète — 12 points, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation en 20 minutes — il a été le point d’ancrage indispensable de Valence terminant même MVP de la rencontre. Son impact ne se limite pas aux chiffres : sa capacité à sécuriser le rebond et à offrir des secondes chances a permis aux locaux de rester dans le match alors qu’ils comptaient 6 points de retard à la mi-temps (44-50).

Jaylen Hoard : Un impact constant malgré la défaite

En face, Jaylen Hoard continue d’être important pour le Maccabi, même s’il n’a pas réalisé son meilleur match. Bien que l’équipe israélienne ait fléchi en seconde période, l’intérieur français a rendu une copie courageuse.

Avec 9 points, 5 rebonds et 1 passe pour 7 d’évaluation en 25 minutes, Hoard a été le meilleur rebondeur de son équipe avec Oshae Brissett. S’il n’a pas connu la victoire cette fois-ci, son duel physique avec Sako a été l’une des clés de la rencontre.

Le tournant : Le réveil collectif de Valence

Au-delà du duel franco-français, Valence a impressionné par sa force mentale. Menés à la pause, les « Taronja » ont orchestré un retour spectaculaire dès le retour des vestiaires, reprenant l’avantage avant de s’échapper définitivement.

Jean Montero a été le fer de lance de cette attaque avec 19 points.

L’ancien Strasbourgeois Kameron Taylor (17 points) a parfaitement secondé Neal Sako dans le travail de sape.

Côté Maccabi, malgré les efforts de T.J. Leaf (14 points), l’équipe glisse à un bilan de 10 victoires pour 15 défaites

Grâce à ce succès, Valence (16-9) s’installe solidement dans le wagon de tête de l’Euroleague (4e) tandis que le club nation israélien est 14e.