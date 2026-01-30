Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?

Les joueurs français NCAA attaquent la deuxième partie de leur saison 2025-2026 et, à quelques semaines des premiers grands tournants vers les tournois de conférence puis la March Madness, l’heure est au bilan de mi-parcours.

Parmi 67 Français recensés en Division I, voici une sélection joueur par joueur, avec la situation de chaque université (bilan, rang de conférence) et les stats individuelles, avant un top 10 des plus productifs à mi-saison.

Le ranking à mi-saison : Domon toujours patron, Djobet a changé de dimension

À mi-parcours de la saison NCAA, certains Français ont confirmé leur statut, d’autres ont gagné des places à la faveur de performances marquantes et d’un échantillon désormais plus solide. Sur la base des données disponibles (production, efficacité, impact), voici le top 10 actualisé.

1. Roman Domon (Murray State)

Roman Domon s’impose comme une évidence en tête de ce premier ranking. Très gros scoreur à l’échelle du groupe, il combine volume offensif, efficacité et capacité à faire jouer les autres. Son impact sur le jeu de Murray State, aussi bien dans le scoring que dans la création, le place naturellement au sommet.

2. Paul Djobet (Omaha)

Paul Djobet se distingue par un volume offensif impressionnant. Capable d’enchaîner les cartons, il est le Français le plus prolifique en attaque, avec une efficacité qui reste élevée malgré une forte responsabilité au scoring. Un profil clairement orienté vers la production pure, qui pèse lourd dans ce classement.

3. Petar Majstorovic (Long Beach State)

Petar Majstorovic incarne la régularité. Moins flamboyant que certains scoreurs, il apporte sur les deux côtés du terrain, avec une vraie présence au rebond et une activité défensive constante. Son profil complet et stable en fait une valeur sûre du top 3.

4. Ilias Kamardine (Ole Miss)

Ilias Kamardine se démarque par son équilibre. Capable de scorer, de créer pour les autres et d’apporter défensivement, il est l’un des Français les plus complets à ce stade de la saison. Son rôle central à Ole Miss et sa polyvalence lui permettent d’être dans le top 4.

5. Killyan Touré (Iowa State)

Killyan Touré n’est pas le plus gros scoreur du groupe, mais son influence sur le jeu est réelle dès sa première saison NCAA. Très impliqué dans la création et précieux dans les phases de jeu sans ballon, il affiche un impact collectif important. Un profil qui compte, même sans statistiques offensives spectaculaires.

6. Amaël L’Etang (Dayton)

Amaël L’Etang s’appuie sur un registre intérieur très solide. Il score, il prend des rebonds et il protège le cercle, tout en affichant une efficacité intéressante même s’il a eu du mal à son retour de blessure. Son impact des deux côtés du terrain justifie pleinement sa place dans le haut du classement.

7. Wilson Jacques (Fresno State)

Wilson Jacques s’impose comme une référence au rebond parmi les Français. Sa présence intérieure, aussi bien défensive qu’offensive, pèse sur les matches, même si son apport offensif reste plus discret. Un joueur dont l’impact ne se résume pas au scoring.

8. Noah Bolanga (Utah Tech)

Noah Bolanga reste un joueur fiable et régulier, avec un rôle bien identifié dans son équipe. S’il ne ressort pas par une efficacité exceptionnelle ou un impact dominant, il apporte de la constance et de l’énergie, ce qui lui permet de figurer dans ce top 10.

🇫🇷 Noah Bolanga

( | 6’8 Wing | Sophomore | Utah Tech Trailblazers – NCAA, WAC Conference) Noah Bolanga delivered a clean, efficient perimeter performance in Utah Tech’s 76–70 WAC win over Abilene Christian, impacting the game through shooting, rebounding, and mistake-free… pic.twitter.com/iffYNaWhKt — Scouting lab (@scouting_lab) January 30, 2026

9. Milhan Charles (Arkansas Pine-Bluff)

Milhan Charles affiche une production correcte et une activité intéressante, mais évolue dans un contexte collectif plus compliqué. Son impact global s’en ressent, ce qui le place logiquement en fin de top 10 malgré des qualités individuelles évidentes.

10. Isaiah Sy (Oregon State)

Irrégulier depuis le début de saison, Isaiah Sy a toutefois montré qu’il pouvait prendre feu, avec une pointe à 25 points mi-janvier, son record en NCAA. Cette capacité à hausser ponctuellement son niveau offensif lui ouvre les portes de ce premier top 10.

Les têtes d’affiche : gros temps de jeu, gros impact

Ilias Kamardine (Ole Miss, senior)

Bilan : 11-9 (3-4, 11e de SEC MBB)

Stats : 10,9 points, 3,3 rebonds, 4,1 passes, 1,2 interception, 0,4 contre en 30,2 minutes (20 matchs, tous titulaire)

Match référence : 26 points contre Memphis (83-77, le 11 novembre)

Paul Djobet (Omaha, junior)

Bilan : 10-12 (3-4, 5e de Summit MBB)

Stats : 19,7 points, 6,4 rebonds, 2,3 passes, 1 interception en 28,8 minutes (9 matchs, 7 titulaire), 2 double-doubles

Match référence : 23 points, 11 rebonds contre Kansas (77-60, le 24 janvier)

Petar Majstorovic (Long Beach State, sophomore)

Bilan : 8-13 (4-5, 7e de Big West MBB)

Stats : 15,2 points, 6,3 rebonds, 1,9 passe, 1,7 interception en 31 minutes (21 matchs, tous titulaire)

Match référence : 25 points, 10 rebonds contre Cal Poly (74-66, le 3 janvier)

Amael L’Etang (Dayton, sophomore)

Bilan : 14-7 (5-3, 4e de A-10 MBB)

Stats : 10,6 points, 5,4 rebonds, 1,2 passe, 1,2 contre en 22,8 minutes (17 matchs, 15 titulaire)

Match référence : 18 points, 10 rebonds contre Bethune-Cookman (91-82, le 15 novembre)

Killyan Touré (Iowa State, freshman)

Bilan : 18-2 (5-2, 4e de Big 12 MBB)

Stats : 9,8 points, 3,9 rebonds, 2,7 passes, 1,7 interception en 27,4 minutes (20 matchs, tous titulaire)

Match référence : 19 points, 6 passes contre Syracuse (95-64, le 26 novembre)

🇫🇷 Killyan Touré

(2006) | 6’4” Point Guard | Freshman | 6’9” Wingspan | Iowa State Cyclones – NCAA, Big 12) Killyan Touré delivered a high-impact two-way performance in limited minutes during Iowa State’s dominant 97–67 Big 12 win over Colorado, once again showing why his… pic.twitter.com/LJY3RcH0vJ — Scouting lab (@scouting_lab) January 30, 2026

Wilson Jacques (Fresno State, freshman)

Bilan : 9-11 (3-6, 8e de MWC MBB)

Stats : 7,4 points, 8,5 rebonds, 1,3 passe, 0,9 interception, 0,7 contre en 25,8 minutes (20 matchs, tous titulaire), 6 double-doubles

Yaphet Moundi (San Jose State, senior)

Bilan : 6-15 (1-9, 11e de MWC MBB)

Stats : 12,5 points, 7,6 rebonds, 1,4 passe, 1,1 interception en 26,8 minutes (13 matchs, 11 titulaire)

Match référence : 26 points contre Stanford (82-86, le 13 décembre)

Noah Bolanga (Utah Tech, sophomore)

Bilan : 11-11 (4e de WAC MBB)

Stats : 12,1 points, 5,9 rebonds, 2 passes, 1,3 interception, 0,4 contre en 31,9 minutes (22 matchs, 21 titulaire)

Roman Domon (Murray State, freshman)

Bilan : 16-5 (8-2, 1er de MVC MBB)

Stats : 13,5 points, 4,9 rebonds, 1,4 passe en 21,2 minutes (21 matchs, remplaçant), 3 double-doubles

Match référence : ligne indiquée à 29 points, mais détail ensuite : 2 rebonds, 2 interceptions en 26 minutes contre Northern Iowa (défaite 76-81, le 24 janvier)

Les gros rôles : titulaires ou sixièmes hommes très utilisés

Djahi Binet (Southern Mississippi, senior)

Bilan : 11-11 (5-5, 9e de Sun Belt MBB)

Stats : 9,8 points, 7,1 rebonds, 0,9 contre en 24,8 minutes (22 matchs, 20 titulaire), 5 double-doubles

Match référence : 24 points contre Louisiana (74-67, le 3 janvier)

🇫🇷 Djahi Binet

(6’7 Forward | Southern Miss Golden Eagles — NCAA | Sun Belt Conference) 🆚 Coastal Carolina

📅 January 24, 2026 ⸻ 🏆 Sun Belt Conference — NCAA 📊 Full Game Stats

•PTS: 16

•REB: 7

•AST: 3 (Other individual stats not publicly detailed in the official box… pic.twitter.com/JEQUmWZcfQ — Scouting lab (@scouting_lab) January 25, 2026

Sami Pissis (Alabama A&M, senior)

Bilan : 11-9 (4-3, 4e de SWAC MBB)

Stats : 12,4 points, 3,3 rebonds, 3,9 passes, 1,1 interception en 31,1 minutes (17 matchs, 16 titulaire)

Match référence : 22 points, 4 interceptions contre Alabama State (73-69, le 19 janvier)

Isaiah Sy (Oregon State, junior)

Bilan : 10-12 (3-6, 7e de WCC MBB)

Stats : 9,8 points, 3,9 rebonds, 1,5 passe en 26 minutes (22 matchs, 18 titulaire)

Match référence : 25 points, 11 rebonds contre Loyola Marymount (76-70, le 14 janvier)

Madiba Owona (Utah Tech, sophomore)

Bilan : 11-11 (4e de WAC MBB)

Stats : 9,7 points, 3,1 rebonds, 1,5 passe, 1,1 interception en 24,7 minutes (15 matchs, 8 titulaire)

Milhan Charles (Arkansas Pine-Bluff, freshman)

Bilan : 7-13 (4-3, 4e de SWAC MBB)

Stats : 10,8 points, 4,3 rebonds, 1,3 passe, 0,8 interception, 0,8 contre en 29,9 minutes (18 matchs, tous titulaire)

Match référence : 19 points contre DePaul (72-76, le 6 décembre)

Lilian Marville (UNC Greensboro, freshman)

Bilan : non communiqué

Stats : 9,5 points, 2,3 rebonds, 1,5 passe en 24,5 minutes (19 matchs, 10 titulaire)

Match référence : 22 points contre East Carolina (82-78, le 6 décembre)

Kymany Houinsou (Loyola (IL), junior)

Bilan : 5-17 (1-8, 14e de A-10 MBB)

Stats : 6 points, 4,2 rebonds, 3 passes en 25,4 minutes (20 matchs, tous titulaire)

Match référence : 15 points, 6 passes contre George Mason (74-82, le 13 janvier)

Tidjane Dioumassi (Western Carolina, senior)

Bilan : 7-12 (3-5, 6e de Southern MBB)

Stats : 6,2 points, 2,6 rebonds, 3,2 passes en 22,5 minutes (18 matchs, 13 titulaire)

Florian Tenebay (South Carolina State, sophomore)

Bilan : 5-16 (3-2, 4e de MEAC MBB)

Stats : 6,5 points, 2,6 rebonds, 1,9 passe, 1,2 interception en 22,3 minutes (21 matchs, 19 titulaire)

Melvyn Ebonkoli (NJIT, senior)

Bilan : 9-12 (4-2, 3e de AmEast MBB)

Stats : 7,2 points, 6,3 rebonds, 1 contre en 23,4 minutes (9 matchs, 6 titulaire)

Yohan Traoré (Butler, junior)

Bilan : 13-7 (4-5, 5e de Big East MBB)

Stats : 7,5 points, 2,8 rebonds, 0,9 passe en 18,2 minutes (20 matchs, sortie de banc)

Match référence : 20 points contre Creighton (85-89, le 30 décembre)

Rotations, apprentissage, flashes : les minutes qui se gagnent

Thomas Bassong (Florida State, freshman)

Bilan : 8-12 (1-6, 18e de ACC MBB)

Stats : 5,7 points, 3,4 rebonds en 16,7 minutes (20 matchs, 5 titulaire)

Match référence : 14 points contre NC State (69-113)

Bryan Akanamu (Wagner, junior)

Bilan : 6-12 (1-6, 9e de NEC MBB)

Stats : 6,3 points, 4,2 rebonds, 1,3 passe en 18,4 minutes (12 titularisations sur 18 matchs)

Match référence : 18 points contre Bloomfield (95-93 ap, le 12 décembre)

Mathis Courbon (Murray State, freshman)

Bilan : 16-5 (8-2, 1er de MVC MBB)

Stats : 5,3 points, 2,4 rebonds, 1,4 passe en 17,4 minutes (21 matchs, remplaçant)

Match référence : 16 points contre Bradley (86-66, le 4 janvier)

Mathéo Coffi (UTSA, freshman)

Bilan : 4-16 (0-8, 13e de American MBB)

Stats : 3,2 points, 4,9 rebonds, 0,9 passe, 0,6 contre en 17,2 minutes (20 matchs, 15 titulaire), 3 matchs à plus de 10 rebonds

Dominique Diomande (BYU, sophomore)

Bilan : 17-3 (5-2, 4e de Big 12 MBB)

Stats : 2,1 points en 6,4 minutes (14 matchs, sortie de banc)

Halvine Dzellat Diakeno (Cincinnati, sophomore)

Bilan : 10-10 (2-5, 10e de Big 12 MBB)

Stats : 2,2 points, 2,1 rebonds en 7,9 minutes (15 matchs)

Kéziah Ekissi (Oregon State, sophomore)

Bilan : 10-12 (3-6, 7e de WCC MBB)

Stats : 4,3 points, 1,7 passe, 0,9 interception en 17,3 minutes (16 matchs)

Maxim Logue (Florida Atlantic, sophomore)

Bilan : 14-7 (6-2, 1er de American MBB)

Stats : 4,8 points, 3,2 rebonds, 0,6 contre en 10,2 minutes (21 matchs)

Yohan Sissoko (Florida Atlantic, freshman)

Bilan : 14-7 (6-2, 1er de American MBB)

Stats : 3,8 points, 1,8 rebond, 1,3 passe en 11,6 minutes (18 matchs)

Match référence : 20 points contre St Leo (112-55, le 10 décembre)

Aboubacar Magassa (Wyoming, sophomore)

Bilan : 12-8 (3-6, 8e de MWC MBB)

Stats : 3,6 points, 3,3 rebonds en 11,7 minutes (20 matchs, 11 titulaire)

Leopold Levillain (Long Beach State, freshman)

Bilan : 8-13 (4-5, 7e de Big West MBB)

Stats : 4,5 points, 4,2 rebonds, 1,1 passe en 18,2 minutes (19 matchs, 15 titulaire), 2 double-doubles

Andy Sigiscar (Tarleton State, sophomore)

Bilan : 11-9 (2-5, 7e de WAC MBB)

Stats : 5,8 points, 2,4 rebonds, 0,9 contre en 11,9 minutes (16 matchs)

Théo Pierre-Justin (DePaul, sophomore)

Bilan : 12-8 (4-5, 5e de Big East MBB)

Stats : 3,7 points, 2,4 rebonds, 1,1 passe en 14,2 minutes (18 matchs, 11 titulaire)

Yacine Toumi (Hawaii, senior)

Bilan : 15-4 (7-2, 1er de Big West MBB)

Stats : 5,4 points, 2,9 rebonds en 11,1 minutes (17 matchs)

Timéo Pons (New Mexico, freshman)

Bilan : 17-4 (8-2, 2e de MWC MBB)

Stats : 2,8 points en 5 minutes (8 matchs)

Kalifa Sakho (Houston, senior)

Bilan : 17-2 (5-1, 3e de Big 12 MBB)

Stats : 1,9 point, 2,6 rebonds, 0,5 contre en 12,1 minutes (16 matchs)

Louis Lesmond (Fordham, senior)

Bilan : 10-10 (1-6, 12e de A-10 MBB)

Stats : 3,3 points, 2,6 rebonds, 1,1 passe en 20,5 minutes (16 matchs, 8 titulaire)

Ladji Kante (Northern Illinois, freshman)

Bilan : 7-13 (3-6, 10e de MAC MBB)

Stats : 3,4 points, 1,5 rebond en 10,2 minutes (13 matchs)

Ethane Bourgade (Bryant, freshman)

Bilan : 6-14 (2-4, 8e de AmEast MBB)

Stats : 1,5 point, 1,9 rebond en 10,6 minutes (19 matchs)

Tidiane D’Almeida (Lindenwood, freshman)

Bilan : 12-9 (6-4, 5e de OVC MBB)

Stats : 2,1 points, 1,1 passe, 0,8 interception en 8,6 minutes (8 matchs)

Evan Boisdur (Grand Canyon, freshman)

Bilan : 13-7 (6-3, 5e de MWC MBB)

Stats : 0,6 point en 3,7 minutes (9 matchs)

Anthony Martinez (Monmouth, freshman)

Bilan : 10-11 (4-4, 4e de CAA MBB)

Stats : 0,5 point, 0,7 passe en 6,8 minutes (20 matchs, 4 titulaire)

Clarence Fondeur Massamba (Tennessee, freshman)

Bilan : 13-6 (3-3, 9e de SEC MBB)

Stats : 0,5 point en 4,6 minutes (8 matchs)

Sven Djopmo Komguep (Arizona, sophomore)

Bilan : 21-0 (8-0, 1er de Big 12 MBB)

Stats : 0,7 point en 1,8 minute (13 matchs)

Christ Essandoko (South Carolina, junior)

Bilan : 11-9 (2-5, 13e de SEC MBB)

Stats : 2,4 points en 8,2 minutes (14 matchs)

Temps de jeu très limité ou aucun match

Jess Esso Essis (Cal Poly, freshman)

Bilan : 7-14 (3-6, 9e de Big West MBB)

Stats : 1 match – 12 points, 4 rebonds, 1 passe en 17 minutes

Dramane Camara (Norfolk State, junior)

Bilan : 10-13 (3-3, 5e de MEAC MBB)

Stats : 1 match – 1 rebond en 6 minutes

Martin Carrère (Virginia, sophomore)

Bilan : 17-3 (6-2, 3e de ACC MBB)

Stats : 0,9 point en 4,8 minutes (10 matchs)

Kwame Tanic (Georgia State, sophomore)

Bilan : 9-12 (6-3, 2e de Sun Belt MBB)

Stats : 1 match – 3 points, 1 rebond en 3 minutes

William Beugre-Kassi (Oakland, junior) : aucun match

Alaaeddine Boutayeb (Alcorn State, senior) : aucun match

Ylan Esso Essis (UC Davis, sophomore) : aucun match

Nathan Zulemie (Fresno State, freshman) : aucun match

Mady Traore (Washington, junior) : aucun match

Bessanty-Aime Saragba (Delaware, pivot) : aucun match

Noah Badibanga (Santa Clara, freshman) : aucun match

Jazz Gardner (Saint Mary’s, junior) : aucun match

Ryan Mendy (George Mason, freshman) : aucun match