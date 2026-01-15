Recherche
NCAA

Isaiah Sy s’offre son premier match référence en NCAA avec Oregon State

NCAA - Isaiah Sy a signé la meilleure performance de sa jeune carrière universitaire en NCAA, en menant Oregon State vers un succès important (76-70) face à LMU. L'ailier bucco-rhodanien a compilé 25 points et 11 rebonds.
00h00
Résumé
Isaiah Sy s’offre son premier match référence en NCAA avec Oregon State

Isaiah Sy a signé son match référence en NCAA ce mercredi

Crédit photo : Oregon State Hoops

Fils de l’ancien joueur et dirigeant de Fos Provence Mohamed Sy, Isaiah Sy (2,01 m, 22 ans) continue de tracer sa route aux États-Unis. Ce mercredi, l’ailier français a livré un match référence en NCAA sous le maillot d’Oregon State, confirmant les espoirs placés en lui depuis son arrivée chez les Beavers à l’été 2024.

 

Un carton face à LMU pour lancer sa saison

Face aux Loyola Marymount Lions, le natif de Marseille a été l’homme fort de la victoire d’Oregon State (76-70). L’ancien espoir de Roanne a compilé 25 points et 11 rebonds, s’imposant comme la référence offensive de son équipe.

Très en confiance derrière l’arc, il a converti 5 de ses 6 tentatives à 3-points. Son agressivité vers le cercle lui a également permis de provoquer 8 lancers francs, tous réussis. Une prestation complète, des deux côtés du terrain, qui marque un vrai cap dans sa saison universitaire.

Oregon State se rapproche de l’équilibre

Grâce à ce succès, Oregon State améliore son bilan global à 9 victoires pour 10 défaites. Avec 3 victoires en 7 matches de conférence, les Beavers occupent actuellement la 7e place sur 12 de la WCC, se rapprochant progressivement d’un bilan neutre après un début d’exercice irrégulier.

Un nouveau sommet après Iona

Arrivé en NCAA à l’été 2024, Isaiah Sy n’avait encore jamais atteint de tels standards statistiques. Jusqu’ici, sa meilleure rencontre remontait à fin novembre face aux Iona Gaels, où il avait inscrit 18 points, avec 5 rebonds et 3 passes. Cette sortie à 25 points et 11 rebonds s’impose désormais comme sa nouvelle référence.

Keziah Ekissi plus discret

L’autre Français de l’effectif, l’ancien choletais Keziah Ekissi (1,89 m, 22 ans), est resté en retrait lors de cette rencontre. Il termine avec 2 points à 1/4 au tir et 2 rebond en 16 minutes.

Arrivé cette saison à Oregon State, celui qui a grandi au contact d’Isaiah Sy avait néanmoins montré de belles choses début janvier, en réalisant sa meilleure performance avec 12 points, 2 rebonds et 2 passes décisive en 22 minutes lors de la lourde défaite face aux Pacific Tigers (53-84).

