Amael L’Étang rebondit après un difficile retour de blessure

Amael L’Étang (2,15 m, 20 ans) n’avait clairement pas imaginé ce scénario pour son retour à la compétition. Absent près d’un mois, entre le 20 décembre et le 17 janvier, l’intérieur français a traversé une reprise difficile avant de montrer, ce mardi 27 janvier, qu’il était de nouveau capable d’impacter le jeu au plus haut niveau NCAA.

🇫🇷 Amaël L’Étang

(7’1” Center | Sophomore | Dayton Flyers – NCAA D1, Atlantic 10) Amaël L’Étang delivered elite per-minute interior production in Dayton’s overtime loss to Rhode Island, making a strong impact despite limited floor time. ⸻ 📊 vs Rhode Island — Jan 27, 2026… pic.twitter.com/rMJJA2t200 — Scouting lab (@scouting_lab) January 28, 2026

Un retour à la compétition compliqué

Après quatre semaines loin des parquets, Amael L’Étang a dû composer avec un rythme et des sensations encore loin d’être optimaux. Lors de ses trois premiers matchs post-blessure, le constat était sévère sur le plan statistique : 0 point inscrit en 33 minutes cumulées. Une période frustrante pour un joueur qui s’était imposé comme l’une des bonnes surprises de son équipe en début de saison.

Un premier match référence depuis la blessure

Mardi, le médaillé de bronze avec les U20 à l’Euro cet été a enfin répondu sur le terrain. Avec 13 points et 4 rebonds, le Toulousain a retrouvé une production plus conforme à ses standards, même si cela n’a pas suffi à éviter la défaite de Dayton Flyers après prolongation (76-81). Cette prestation marque néanmoins un tournant après plusieurs semaines délicates.

Auteur de 8 points en première mi-temps, l’ancien Espoir de Cholet a arraché la prolongation à 8,9 secondes de la fin, avec un panier dans le trafic qui illustre ses capacités en un contre un.

Amael L’Etang ties game at 64-64 at 8.9. pic.twitter.com/vHDRQfXfID — David Jablonski (@DavidPJablonski) January 28, 2026

Un début de saison très prometteur avant l’arrêt

Avant sa blessure, Amael L’Étang réalisait un début de saison très intéressant. L’ancien joueur de Lavaur (2007 à 2013), Saint Sulpice la Pointe (2013-2014), Tropik Toulouse (2014 à 2016), Labège (2016 à 2018) et Bruguières (2018-2020) s’était illustré à plusieurs reprises avec des doubles-doubles marquants, notamment face à North Florida mi-décembre (14 points, 14 rebonds) ou encore contre Bethune-Cookman mi-novembre (18 points, 10 rebonds). Des performances qui avaient rapidement attiré l’attention des observateurs.

Une cote Draft à reconstruire

Toujours avant son arrêt, le natif de Bastia était parfois annoncé au second tour de la Draft NBA 2026, parfois même en fin de premier tour.

Son mois d’absence et ses premières sorties manquées ont logiquement fait baisser sa cote. La performance réalisée cette semaine constitue toutefois une première base solide pour se relancer et, à terme, retrouver les standards qui faisaient de lui l’un des intérieurs français les plus suivis en NCAA, et redorer l’image de l’ancien joueur de l’Académie Gautier.