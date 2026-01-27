Jess Esso Essis démarre fort en NCAA après plus d’un an sans jouer

Après plus d’un an sans match officiel, Jess Esso Essis (2,06 m, 20 ans) a retrouvé le parquet. Le Français a disputé son premier match en NCAA sous les couleurs de Cal Poly, avec une prestation encourageante face à Cal State Fullerton. Un retour à la compétition attendu pour un joueur qui avait quitté la France pour tenter sa chance outre-Atlantique.

Des débuts prometteurs face à Cal State Fullerton

Pour sa grande première en NCAA, Jess Esso Essis a connu une entrée en matière réussie sur le plan individuel. En sortie de banc lors de la défaite des Cal Poly Mustangs face aux Cal State Fullerton Titans (78-93), le Manceau a compilé 12 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en seulement 17 minutes.

Surtout, il s’est montré très efficace derrière l’arc avec un impressionnant 4/6 à 3-points, confirmant un profil de shooteur longue distance qui pourrait rapidement lui ouvrir des minutes dans la rotation.

Cayden Ward finished with 20 points, Jackson Mosley had a career best 15 and Jess Esso Essis added 12 in his Cal Poly debut, but the Mustangs fell to Cal State Fullerton. Cal Poly back in action Thurs., Jan. 29 @ Cal State Bakersfield at 6:30 pm.#RideHighhttps://t.co/Xxd7njylIL — Cal Poly Men’s Basketball (@calpolymbb) January 25, 2026

Un long passage à vide avant la NCAA

Ce match marque la fin d’une longue période sans jouer. Jess Esso Essis n’avait plus disputé la moindre rencontre officielle depuis le 8 janvier 2025, lors d’un match de FIBA Europe Cup avec ESSM Le Portel face à Bilbao (65-74), où il n’avait joué que trois minutes.

Il n’avait d’ailleurs plus dépassé la barre des 10 points chez les professionnels depuis le 11 mai 2024, lors d’une défaite contre Nanterre (16 points, 4 rebonds, 3 passes) avec les jeunes Metropolitans 92. Une longue attente qui rend ces débuts universitaires d’autant plus significatifs.

ESSO ESSIS IS BACK His first game of the season and he’s hitting the ground running🔥#RideHigh pic.twitter.com/eU1rZwVIjl — Cal Poly Men’s Basketball (@calpolymbb) January 25, 2026

Du Mans à la Californie

Passé par le centre de formation du Le Mans Sarthe Basket, puis par celui de Levallois avant de passer professionnel au Portel, Esso Essis a choisi de s’exiler aux États-Unis pour relancer sa progression. Il évolue désormais dans un programme universitaire déjà passé par des profils comme l’ancien joueur NBA David Nwaba.

Sa saison débute seulement maintenant avec Cal Poly, dans un effectif très jeune, porté notamment par trois joueurs en année sophomore : Hamad Yassin (20,7 points), Cayden Yard (14,8 points) et Peter Bandelj (13,9 points).

Une équipe jeune et des ambitions limitées

Collectivement, les Mustangs connaissent une saison compliquée. Avec un bilan de 7 victoires pour 14 défaites, ils sont classés à la 9e place de la Big West Conference avec un bilan de 3 victoires et 6 défaites.

Dans ce contexte, Jess Esso Essis peut espérer se faire une place intéressante dès son année freshman. Son adresse extérieure et son profil polyvalent pourraient lui permettre de s’imposer progressivement dans la rotation, même si les ambitions collectives restent modestes.

L’objectif reste avant tout de progresser individuellement, avec en ligne de mire une qualification à la March Madness, que Cal Poly n’a réussie qu’une seule fois dans son histoire, la dernière en 2013-2014.

Prochain rendez-vous dès la fin du mois

Le Français aura rapidement l’occasion de confirmer ces premiers signaux positifs. Cal Poly affrontera les Cal State Bakersfield Roadrunners le 29 janvier prochain, un autre derby californien où Jess Esso Essis tentera de poursuivre sur sa lancée.