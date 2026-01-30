Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation

La NBA inflige une amende de 25 000 dollars à chacun des deux joueurs suite à l'incident survenu lors du match entre les Pelicans et le Thunder mardi soir.
|
00h00
NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation

Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

La NBA a annoncé jeudi que Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans) et Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder) ont chacun écopé d’une amende de 25 000 dollars pour leur rôle dans l’altercation qui a marqué la fin du match de mardi soir. L’incident s’est produit dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, alors que le Thunder menait déjà de neuf points.

L’incident qui a dégénéré en fin de match

Tout a commencé lorsque Luguentz Dort a accroché Jeremiah Fears alors que la rookie des Pelicans tentait un lay-up dans les ultimes secondes de la rencontre. Malgré la victoire déjà acquise pour Oklahoma City, Dort a ensuite poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.

L’escalade a nécessité l’intervention des joueurs et du staff des deux équipes pour séparer les protagonistes. La tension était si palpable que Jeremiah Fears, âgé de seulement 19 ans et sélectionné au premier tour de la draft en juin dernier, a dû être retenu par la sécurité des Pelicans dans les couloirs du Paycom Center après la rencontre.

LIRE AUSSI

Les critiques de l’entraîneur du Thunder

Mark Daigneault, l’entraîneur d’Oklahoma City, n’a pas mâché ses mots concernant l’arbitrage de cette fin de match. « Ce sont de bons gars, une bonne équipe d’arbitres. Mais je pense qu’ils ont perdu le contrôle du match dans les dernières minutes. Je pense que cette altercation à la fin a commencé bien avant avec la situation entre (Saddiq Bey) et (Jaylin Williams). Je pense qu’ils auraient pu gérer cela plus proprement », a déclaré le coach.

Daigneault a également pointé du doigt une faute non sifflée : « Et puis la deuxième chose, c’est que je pense que c’est une faute de Dort. Et si c’était le cas, ils auraient dû siffler cette action indépendamment du score et du temps restant. S’ils font cela, tout le monde arrête de jouer et vous pouvez gérer la situation comme vous le feriez normalement. »

PROFIL JOUEUR
Luguentz DORT
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 194 cm
Âge: 26 ans (19/04/1999)
Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
8,7
#215
REB
3,9
#191
PD
1,2
#303

Dort a inscrit 12 points lors de cette victoire qui a permis au Thunder de mettre fin à une série de deux défaites consécutives et d’améliorer son bilan à 38 victoires pour 10 défaites. De son côté, Fears a contribué à hauteur de 7 points en sortie de banc pour New Orleans, qui affiche un bilan décevant de 12 victoires pour 37 défaites cette saison.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
Le vainqueur de l'EuroLeague 2024, le Panathinaïkos Athènes, défie l'ASVEL ce vendredi devant les caméras de La Chaîne L'Equipe
EuroLeague
00h00Comment regarder sans souci et gratuitement les matches de l’ASVEL et Monaco ce vendredi en EuroLeague ?
1 / 0
Livenews NBA
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
Norman Powell (21 points) et Bam Adebayo (20 points, 12 rebonds) ont été les artisans principaux de ce succès en déplacement.
NBA
00h00Le Heat bat Chicago 116-113 dans un match serré
1 / 0