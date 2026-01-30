NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation

La NBA a annoncé jeudi que Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans) et Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder) ont chacun écopé d’une amende de 25 000 dollars pour leur rôle dans l’altercation qui a marqué la fin du match de mardi soir. L’incident s’est produit dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, alors que le Thunder menait déjà de neuf points.

Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game 😳 pic.twitter.com/pd57nEKb5f — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026

L’incident qui a dégénéré en fin de match

Tout a commencé lorsque Luguentz Dort a accroché Jeremiah Fears alors que la rookie des Pelicans tentait un lay-up dans les ultimes secondes de la rencontre. Malgré la victoire déjà acquise pour Oklahoma City, Dort a ensuite poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.

L’escalade a nécessité l’intervention des joueurs et du staff des deux équipes pour séparer les protagonistes. La tension était si palpable que Jeremiah Fears, âgé de seulement 19 ans et sélectionné au premier tour de la draft en juin dernier, a dû être retenu par la sécurité des Pelicans dans les couloirs du Paycom Center après la rencontre.

Les critiques de l’entraîneur du Thunder

Mark Daigneault, l’entraîneur d’Oklahoma City, n’a pas mâché ses mots concernant l’arbitrage de cette fin de match. « Ce sont de bons gars, une bonne équipe d’arbitres. Mais je pense qu’ils ont perdu le contrôle du match dans les dernières minutes. Je pense que cette altercation à la fin a commencé bien avant avec la situation entre (Saddiq Bey) et (Jaylin Williams). Je pense qu’ils auraient pu gérer cela plus proprement », a déclaré le coach.

Daigneault a également pointé du doigt une faute non sifflée : « Et puis la deuxième chose, c’est que je pense que c’est une faute de Dort. Et si c’était le cas, ils auraient dû siffler cette action indépendamment du score et du temps restant. S’ils font cela, tout le monde arrête de jouer et vous pouvez gérer la situation comme vous le feriez normalement. »

PROFIL JOUEUR Luguentz DORT Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 194 cm Âge: 26 ans (19/04/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 8,7 #215 REB 3,9 #191 PD 1,2 #303

Dort a inscrit 12 points lors de cette victoire qui a permis au Thunder de mettre fin à une série de deux défaites consécutives et d’améliorer son bilan à 38 victoires pour 10 défaites. De son côté, Fears a contribué à hauteur de 7 points en sortie de banc pour New Orleans, qui affiche un bilan décevant de 12 victoires pour 37 défaites cette saison.