NBA

Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile

Oklahoma City s'impose face aux New Orleans Pelicans dans un match disputé au Paycom Center. Malgré de nombreuses blessures, le Thunder signe une victoire grâce aux performances de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile

Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Le Thunder d’Oklahoma City a livré une performance solide en s’imposant 104-95 face aux New Orleans Pelicans au Paycom Center. Cette victoire met fin à une série de deux défaites consécutives pour OKC et porte leur bilan à 38 victoires pour 10 défaites.

Des effectifs décimés mais une résilience exemplaire

Les deux équipes ont dû composer avec de nombreuses absences. Du côté du Thunder, Thomas Sorber (genou), Jalen Williams (cuisse), Nikola Topic (aine), Ajay Mitchell (hanche), Alex Caruso (adducteur), Isaiah Hartenstein (mollet) et Cason Wallace (hanche) étaient tous indisponibles. Les Pelicans, de leur côté, évoluaient sans Dejounte Murray (jambe), Trey Alexander et Hunter Dickinson.

Malgré ces contraintes, Oklahoma City a su s’appuyer sur ses leaders. Shai Gilgeous-Alexander a terminé la rencontre avec 29 points et 6 rebonds, confirmant son statut de MVP en titre. Chet Holmgren a également brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres, ancrant la défense du Thunder et galvanisant le public local.

LIRE AUSSI

Le premier quart-temps a été particulièrement laborieux pour les deux formations, qui ont combiné 21,3% de réussite aux tirs et 13% à 3-points. À la pause, le Thunder ne menait que 48-46, avec 12 points de Gilgeous-Alexander et 11 points d’Isaiah Joe.

Une montée en puissance décisive

Le troisième quart-temps a marqué le tournant de la rencontre. Holmgren et Gilgeous-Alexander ont haussé le ton, permettant au Thunder de creuser l’écart 79-69 avant le dernier acte. Isaiah Joe a apporté sa contribution avec 17 points et 3 passes décisives.

La fin de match a été marquée par un incident entre Jeremiah Fears des Pelicans et Lu Dort du Thunder. Selon The Oklahoman : « Jeremiah Fears et Lu Dort se sont accrochés après le buzzer final, et les deux bancs se sont vidés. Fears a dû être escorté dans le tunnel par deux membres du staff des Pelicans. »

Cette victoire constitue un message fort pour le Thunder, qui prouve sa capacité à gagner malgré un effectif amoindri. Comme l’avait prédit Justin Martinez de The Oklahoman avant le coup d’envoi : « Cela ressemble aussi à un match référence pour OKC. Une chance de montrer qu’ils peuvent encore gagner malgré un effectif extrêmement réduit. »

