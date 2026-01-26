Recherche
NBA

Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive

Immanuel Quickley et Scottie Barnes mènent Toronto face au leader NBA Oklahoma City. Les Raptors s'imposent dans le money-time grâce à une défense solide et des lancers-francs clutch de Quickley.
00h00
Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive

Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Les Toronto Raptors ont créé la surprise dimanche soir en s’imposant 103-101 face au Oklahoma City Thunder, leader de la NBA. Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente face à une équipe du Thunder diminuée par les blessures.

Immanuel Quickley a été l’artisan principal de cette victoire avec 23 points et 11 rebonds, tandis que Scottie Barnes a ajouté 10 points et 10 rebonds. R.J. Barrett a également contribué avec 14 points pour compléter l’effort collectif des Raptors.

Gilgeous-Alexander poursuit sa série historique malgré la défaite

Du côté d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois brillé avec 24 points à 8/11 aux tirs, prolongeant sa série impressionnante à 117 matchs consécutifs avec au moins 20 points marqués. Cette performance le place à seulement neuf matchs du record historique de Wilt Chamberlain (126 matchs).

Lu Dort a signé son meilleur match de la saison avec 19 points, incluant quatre 3-points réussis sur huit tentatives. Kenrich Williams (15 points) et Chet Holmgren (11 points, 10 rebonds) ont également apporté leur contribution, mais cela n’a pas suffi face à des Raptors déterminés.

Le Thunder évoluait sans plusieurs titulaires blessés, notamment Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell. La situation s’est encore compliquée avec la sortie de Cason Wallace en cours de match pour une blessure à l’aine gauche.

Une fin de match maîtrisée par Toronto

Les Raptors ont pris les devants dès la mi-temps (64-60) en limitant Gilgeous-Alexander à seulement 9 points sur 2/5 aux tirs. Le MVP en titre s’est réveillé au troisième quart-temps avec 12 points, permettant au Thunder de reprendre l’avantage 81-79.

Le money-time a tourné à l’avantage de Toronto grâce à l’impact défensif de Barnes, qui a contré un tir de Holmgren dans les dernières secondes. Malgré deux lancers-francs manqués par Jamal Shead à 13 secondes de la fin, les Raptors ont récupéré le rebond offensif, permettant à Quickley de sceller la victoire sur la ligne des lancers-francs (8,2 secondes restantes).

Cette défaite constitue la troisième fois qu’Oklahoma City perd deux matchs consécutifs cette saison, après la surprise défaite face aux Indiana Pacers vendredi. Le Thunder (37-10) devra se ressaisir pour maintenir son avance au classement NBA.

