Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers

Le Thunder a annoncé dimanche que Jalen Williams souffrait d’une élongation aux ischio-jambiers droits. L’ailier vedette est forfait pour le match de lundi contre les Cleveland Cavaliers à 19h30 (heure française).

Une blessure contractée face au Heat

Williams s’est blessé durant le deuxième quart-temps de la défaite 122-120 du Thunder sur le parquet du Miami Heat samedi soir. L’équipe d’Oklahoma City n’a pas communiqué sur la gravité de l’élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur majeur.

Jalen Williams is OUT after a non contact Injury. 🚨 🤕 With it confirmed by @RealGM to be a hamstring strain, Jalen Williams per #Thunder is out indefinitely. Hamstring strains are bad, taking 2-3 Months to recover depending on grade. 📈 JDub has averaged 16.8 PPG this Year. pic.twitter.com/VYqyrUNyh1 — BallersCulture (@BallersCultureX) January 19, 2026

Cette nouvelle blessure constitue un revers supplémentaire pour Williams, qui avait déjà manqué les 19 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au poignet droit nécessitant deux interventions chirurgicales. L’ailier avait retardé cette opération pour participer à la course au titre du Thunder la saison dernière.

Le Thunder privé de deux titulaires

Depuis son retour, Williams affiche des statistiques solides avec 16,8 points, 5,6 passes décisives et 4,8 rebonds de moyenne en 24 rencontres. Ses performances contribuent au bilan exceptionnel du Thunder, qui trône en tête de la NBA avec 35 victoires pour 8 défaites.

Oklahoma City devra composer sans deux de ses titulaires habituels face à Cleveland. Isaiah Hartenstein manquera également son 12ème match consécutif en raison d’une élongation au mollet droit (soléaire). Cette accumulation de blessures teste la profondeur d’effectif du Thunder, malgré leur position de leader en NBA.

L’organisation n’a pas précisé si Williams pourrait être disponible pour les prochaines échéances, laissant planer l’incertitude sur la durée de son absence. Le staff médical évaluera probablement l’évolution de sa blessure dans les prochains jours.