Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers

Le Thunder d'Oklahoma City devra se passer de sa star Jalen Williams pour le déplacement à Cleveland. L'ailier souffre d'une élongation aux ischio-jambiers droits contractée samedi contre Miami.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers

Oklahoma City n’a pas communiqué sur la gravité de l’élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.

Crédit photo : © Sam Navarro-Imagn Images

Le Thunder a annoncé dimanche que Jalen Williams souffrait d’une élongation aux ischio-jambiers droits. L’ailier vedette est forfait pour le match de lundi contre les Cleveland Cavaliers à 19h30 (heure française).

Une blessure contractée face au Heat

Williams s’est blessé durant le deuxième quart-temps de la défaite 122-120 du Thunder sur le parquet du Miami Heat samedi soir. L’équipe d’Oklahoma City n’a pas communiqué sur la gravité de l’élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur majeur.

Cette nouvelle blessure constitue un revers supplémentaire pour Williams, qui avait déjà manqué les 19 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au poignet droit nécessitant deux interventions chirurgicales. L’ailier avait retardé cette opération pour participer à la course au titre du Thunder la saison dernière.

Le Thunder privé de deux titulaires

Depuis son retour, Williams affiche des statistiques solides avec 16,8 points, 5,6 passes décisives et 4,8 rebonds de moyenne en 24 rencontres. Ses performances contribuent au bilan exceptionnel du Thunder, qui trône en tête de la NBA avec 35 victoires pour 8 défaites.

Oklahoma City devra composer sans deux de ses titulaires habituels face à Cleveland. Isaiah Hartenstein manquera également son 12ème match consécutif en raison d’une élongation au mollet droit (soléaire). Cette accumulation de blessures teste la profondeur d’effectif du Thunder, malgré leur position de leader en NBA.

LIRE AUSSI

L’organisation n’a pas précisé si Williams pourrait être disponible pour les prochaines échéances, laissant planer l’incertitude sur la durée de son absence. Le staff médical évaluera probablement l’évolution de sa blessure dans les prochains jours.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0