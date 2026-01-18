Recherche
NBA

Coup dur pour le champion en titre Oklahoma City : le Thunder perd l’une de ses stars sur blessure contre Miami

Jalen Williams a dû quitter prématurément le match contre Miami, du fait d'une douleur à la cuisse droite. L'arrière-ailier du Thunder s'est blessé au cours du deuxième quart-temps et a été déclaré forfait pour le reste de la rencontre. La franchise retient son souffle...
00h00
Jalen Williams a prématurément quitté le terrain contre Miami…

Crédit photo : Sam Navarro-Imagn Images

Frayeur dans les rangs du Oklahoma City Thunder. Le champion NBA en titre a perdu Jalen Williams, au cours de son déplacement à Miami samedi soir. L’ailier vedette a quitté la rencontre à la moitié du deuxième quart-temps après s’être blessé à la cuisse droite, lors d’une action malheureuse.

Une blessure survenue sur une passe acrobatique

L’incident s’est produit alors que Williams pénétrait dans la raquette face à deux défenseurs du Heat. Le joueur a tenté de contorsionner son corps pour effectuer une passe derrière la tête en direction de Chet Holmgren près du panier, mais s’est immédiatement saisi l’arrière de sa jambe droite, signe d’une gêne musculaire.

Williams est resté dans la moitié de terrain offensive pendant que le jeu se poursuivait, avant que le Thunder n’appelle un temps-mort huit secondes plus tard. Après avoir été brièvement examiné par le staff médical, le joueur a boité jusqu’au tunnel menant aux vestiaires d’Oklahoma City.

L’équipe a rapidement communiqué sur le diagnostic : Williams souffrait d’une douleur à la cuisse droite et a dû déclarer forfait pour le reste de la rencontre. Ajay Mitchell a pris sa place dans le cinq de départ, pour entamer le troisième quart-temps.

Des statistiques prometteuses malgré un début de saison tronqué

Avant sa sortie prématurée, Williams avait compilé 8 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en 13 minutes de jeu. Il avait réussi 3 de ses 5 tentatives au tir, dont un 2/2 à 3-points, montrant une belle efficacité offensive. L’étendue de cette nouvelle blessure à la cuisse reste à déterminer, et il n’est pas encore clair si Williams manquera des matchs supplémentaires.

Cette saison, le garde du Thunder affiche des moyennes de 17,2 points, 4,8 rebonds et 5,7 passes décisives par match. Des statistiques d’autant plus remarquables que Williams avait déjà manqué les 19 premiers matchs de la saison 2024-2025 en raison d’une chirurgie au poignet subie durant l’intersaison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
